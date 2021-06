ARIETE L’Ariete è come una luce in fondo al tunnel. Vi dà gioia e speranza. La sua energia contagiosa vi ricarica. Ottimo come collega, ma è come partner (e amante) che dà il meglio. Il suo affetto è un tesoro inestimabile, come la sua capacità di minimizzare i problemi e di rendere piccoli anche gli ostacoli che a voi sembrano insormontabili.

TORO Come colleghi siete due caterpillar, rimuovete ogni ostacolo, vi aiutate e sostenete come buoni camerati. Se vi incontrate adesso vincete la ritrosia, la resistenza, la tentazione di lasciar perdere. Continuate a vedervi. Può nascere una bella amicizia. Possono esserci interessanti scambi di idee, ma può anche sbocciare l’amore.

GEMELLI Parole come necessità, dovere, solidarietà sembra che gli siano sconosciute. Possono nascere tensioni in famiglia perché voi fate e brigate, pensate a tutto e a tutti mentre il Gemelli pensa beatamente ai fatti suoi. Anche sul lavoro il clima non sarà sempre paradisiaco, anche perché non avete intenzione di togliergli le castagne dal fuoco.

CANCRO Se avete un amico o un’amica del Cancro può essere un punto di riferimento importante. Le sue parole gettano semi preziosi che continuano a germogliare e fanno spuntare riflessioni interessanti. Rompi la monotonia, Cancro. Oggi dovresti fare qualcosa di diverso da quello a cui sei abituato ogni giorno. Forse pensare che domani è lunedì ti mette un po’ di cattivo umore oggi, perché in generale è una giornata un po’ fastidiosa per tutti. Ma non devi sprecare quelle 24 ore per quello che potrebbe succedere domani. È abbastanza assurdo. Un buon piano può cambiare la tua prospettiva, sospettoso Cancro. Oggi sorprendi il tuo partner con una passeggiata romantica, un pranzo a sorpresa in un luogo incantevole o una cena a lume di candela e una serata indimenticabile, di quelle che sogni ogni giorno, fai volare la tua passione! E il tuo, ovviamente. L’importante è che qualunque cosa tu faccia renda chiaro che occupa un posto importante nel tuo cuore.

LEONE – La vita a due è un’esplosione di irresistibile passione. Certo, il Cancro tende a lasciare tutto sulle vostre spalle, ma non ci fate troppo caso. sempre di scorgerlo fra la folla, rassegnatevi: il cuore palpita inesorabilmente per un Leone o una Leonessa. Marte questo mese rende più caliente l’eros, ma innesca anche zuffe furibonde: nessuno dei due vuole cedere.Oggi, Leone, anche se è domenica, hai già la “sindrome del lunedì”. Ti preoccupi eccessivamente di cosa troverai domani al lavoro. Anche se durante il fine settimana hai recuperato gradualmente le energie che hai consumato quotidianamente, oggi sembra che sia completamente diminuita e potresti anche avere qualche disagio come mal di testa o mal di schiena. È qualcosa di temporaneo, semplice stanchezza. Dovresti rilassarti e prendere le cose con più calma, ansioso Leone, non risolvi nulla con questo atteggiamento. I pensieri positivi ti aiuteranno in questo processo. D’altra parte, è una giornata con molti aspetti positivi. Quando li scopri, i tuoi disturbi scompariranno. Condividi questo tempo libero con gli amici, ora che puoi, e fallo anche quotidianamente e di buon umore, il miglior antidoto a tutti i mali.

VERGINE Appartenete a due segni che non amano lo scontro, tendete a sopportare, a portare pazienza e sbottare solo quando non ce la fate più, ma il cielo di giugno è come una polveriera: basta una scintilla per farvi esplodere. Possibili tensioni. Una situazione imprevista potrebbe dare il via a un cambiamento del tutto inaspettato. Hai davanti a te, Vergine, la possibilità di trovare finalmente quella persona che ti dà amore, stabilità e buone vibrazioni ogni giorno. In effetti, qualcuno è stato intorno alle tue piccole ossa per molto tempo, ma o non vuoi vederlo o stai davvero indossando una benda. È qualcuno che ti è abbastanza vicino, con cui ti vedi spesso, magari quotidianamente, o che ti è vicino. Sta aspettando da te qualche gesto che gli permetta di fare un passo avanti per confessarti il ​​suo amore, ma finora questo non è successo. Non devi impegnarti per tutta la vita, prova solo se la relazione funziona ogni giorno. Se sai chi è, o lo percepisci, Vergine, oggi mostragli il tuo apprezzamento o il tuo affetto per lui, dagli quell’opportunità che si è guadagnato.

BILANCIA Quanti danni possono scaturire da frasi che nascono con le migliori intenzioni? Se vi troverete a rimuginare su questa verità è perché con la Bilancia questo mese dovrete misurare le parole. Sembra non capirvi. Ogni cosa che dite la capovolge e ne distorce il senso. Andare d’accordo è davvero difficile, ma non impossibile. Pazienza.

SCORPIONE Potete anche litigare, ferirvi, pensare le cose peggiori l’uno dell’altra, ma dirvi addio è davvero impossibile. Con lo Scorpione il legame è fortissimo, una corda che non si spezza anche se è usurata dal tempo o dalle incomprensioni. Marte semina zizzania. Fa arrivare decisioni difficili e scelte forse laceranti, ma insieme, uniti, supererete tutto.

SAGITTARIO Come la favola del brutto anatroccolo, un amore appena nato sta per diventare cigno. Portate ancora un po’ di pazienza, l’estate definirà meglio certe dinamiche e arriverete all’autunno con un amore bello, solido e progettuale. Se la passano bene anche le coppie stabili. Qualche giornata litigarella, ma la sintonia non è in discussione.

CAPRICORNO Alti e bassi nella vita familiare e sentimentale. Se il legame traballa le cose rischiano di farsi più confuse, le crepe possono diventare baratri se non vi mettete tutti e due in discussione. Il rapporto si può recuperare, però ci vuole volontà comune. Non è un gran mese anche sul piano professionale, ma come colleghi funzionate bene.

ACQUARIO L’Acquario vi manda in fibrillazione. Tra bidoni annunciati, incontri cancellati, promesse vaghe, scuse inverosimili e ritardi cronici rischiano di saltarvi le coronarie. Eppure gli volete bene. Per sapere e capire come è fatto un Acquario non basterebbe una conoscenza enciclopedica, eppure non riuscite a staccarvi da lui. È vero feeling.

PESCI Procedete a due velocità. Voi andate a mille, lavorate senza sentire la stanchezza e non vi fermate fino a che tutto è a posto. Il Pesci vagheggia, si perde nei dettagli, trova mille motivi per rinviare, posticipare, rimandare. Se lavorate fianco a fianco possono nascere tensioni, ma sono screzi che scoppiano come una bolla di sapone.