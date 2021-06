Sagittario

Elaborazione di un documento importante per un viaggio che si presenta imprevisto. Quando si tratta di promesse, non fidarti della tua parola se sai che non sarai in grado di mantenerla. Amore: non lasciarti trasportare dagli impulsi che ti faranno solo passare dei momenti difficili. Dimentica lamentele, gelosie e accuse infondate. Ricchezza: tutto a tuo favore se ti occupi dei dettagli, ma devi stare attento nelle tue transazioni perché corri rischi inutili. Benessere: ricorda che un idealismo eccessivo non è mai favorevole. Metti i piedi per terra per evitare urti imprevisti.