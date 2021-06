La tua vita amorosa non sta andando come dovrebbe, Acquario. Sembra che tu abbia difficoltà a fare un gesto ogni giorno per mantenere viva la tua relazione. Non è che devi sacrificarti, mancherebbe solo, ma corrispondere agli sforzi fatti dal tuo partner e valorizzarli. Oggi fai una riflessione, prenditi del tempo per scoprire quali desideri hai, sinceramente, e quali paure ti impediscono di fare alcune cose che desideri. Conoscerti meglio, Acquario, ti aiuterà in tutti gli aspetti nel quotidiano, ma soprattutto in quello sentimentale. Sei in un momento molto buono della tua vita, anche finanziariamente, ma non sarà eterno, oggi sii consapevole e proponi di prendere le misure appropriate.Tra poco potrebbe venire fuori qualcosa di imprevisto. Non sprecare ora e puoi far fronte a qualsiasi situazione.