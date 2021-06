ARIETE – L’estate sarà il momento giusto per guardare con maggiore chiarezza al vostro futuro e andare avanti sempre con maggiore determinazione. Adesso è importante che affrontiate un cambiamento che state rimandando da troppo tempo: evitarlo vi ha ostacolato nel vostro percorso e vi tiene ancorati a un passato che non vi appartiene più. Siate determinati nelle vostre decisioni, valutate bene tutti i pro e i contro, in modo che una volta fatta la vostra scelta non abbiate più motivo di avere ripensamenti. È fondamentale per voi in questo momento dare una piccola scossa alla vostra vita che poi si rivelerà più grande del previsto perché porterà con sé tutta una serie di altri cambiamenti. Si sta per aprire un nuovo importante capitolo della vostra vita, ma è necessario che facciate voi il primo passo, quindi cercate di non tentennare e soprattutto di non rimandare oltre le vostre decisioni perché rischiereste di perdere delle importanti occasioni che non si ripresenteranno facilmente nella vostra vita.

TORO – Quest’estate avete particolarmente bisogno di svago e riposo. Venite da un periodo impegnativo sotto molti punti di vista ed è giunto il momento di regalarvi il riposo fisico e mentale che meritate e che vi siete ampiamente guadagnati. Avete la tendenza a non risparmiarvi e a dedicarvi alle vostre attività con tutti voi stessi, ma ci sono momenti in cui bisogna sapersi fermare e questa estate è il periodo perfetto. Ritroverete nuova energia ed entusiasmo, e ne gioverà il vostro benessere ma anche la vostra produttività: con la mente e il corpo riposati ritroverete l’entusiasmo per nuove idee e per nuovi modi di affrontare le vostre attività. Quest’anno il periodo estivo sarà per voi una vera e propria ventata fresca che vi restituirà il desiderio e l’energia per affrontare nuove sfide e progetti. Approfittatene per ideare e progettare qualcosa di nuovo. Passare del tempo in totale relax sarà il carburante per affrontare nuove importanti imprese con il giusto entusiasmo e determinazione.

GEMELLI – Venite da un periodo particolarmente impegnativo che vi ha fatto arrivare all’estate molto stanchi sia fisicamente che psicologicamente. Avete bisogno di riposo, ma soprattutto di svago. La buona notizia è che quello estivo sarà il periodo giusto per un incontro che si rivelerà molto importante per voi. Potrebbe essere l’arrivo nella vostra vita di una nuova persona oppure il ricongiungimento con qualcuno che è stato una presenza importante in passato. Tutto ciò che dovrete fare è tenere gli occhi ben aperti ed essere pronti ad accogliere questo nuovo legame che segnerà l’inizio di un periodo di cambiamenti positivi per voi. Avere accanto qualcuno in cui credere e con cui condividere progetti, sarà per voi un toccasana, vi restituirà tutta quell’energia che ultimamente avete speso ogni giorno per i vostri impegni quotidiani e che aveva bisogno di essere rinvigorita. Tutto questo avrà ripercussioni positive in molti aspetti della vostra vita, da quello relazionale a quello professionale.

CANCRO – Quest’anno avete aspettato l’estate con particolare trepidazione, ma tutta l’ansia e l’insofferenza dei lunghi mesi d’attesa saranno presto dimenticati perché si sta per aprire una fase completamente nuova della vostra vita. Probabilmente vi siete sentiti immobili per troppo tempo e questo iniziava a pesarvi molto. Innanzitutto potete tranquillizzarvi sul fatto che non avete alcuna colpa per tutto il tempo in cui non siete riusciti a fare qualcosa di soddisfacente per voi perché non è assolutamente dipeso da una vostra mancanza, tutt’altro. A volte le situazioni in cui ci troviamo e gli eventi che si verificano sono più determinanti della vostra volontà ed è per questo che avete dovuto attendere così a lungo prima di riuscire a ripartire. Adesso però potete finalmente convogliare tutte le vostre energie in un nuovo progetto che vi accompagnerà per molto tempo e vi regalerà grandi soddisfazioni. Si apre per voi un periodo di importanti novità che potrete vivere con grande entusiasmo.