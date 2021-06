Ed Sheeran è un noto cantante e cantautore forse il più romantico degli ultimi anni e sembra che abbia avuto un successo davvero straordinario. In realtà lui è stato da sempre molto riservato e per questo non abbiamo molte informazioni sulla sua vita. Sappiamo però per certo che è sposato con una donna di nome Cherry Seaborn, dalla quale ha avuto una figlia di nome Lyra Antarctica. Ma cosa sappiamo di lei e della sua vita privata? Chi è la moglie del noto cantautore?

Ed Sheeran, chi è la moglie Cherry Seaborn?

I due pare che si siano conosciuti e innamorati proprio quando frequentavano ancora la scuola ed esattamente la Thomas Mills High School di Framlingham, in Inghilterra. All’epoca pare che lei vivesse a circa 10 km di distanza dalla casa del cantautore dove proprio quest’ultimo è cresciuta. Nonostante si conoscessero dai tempi della scuola, sembrerebbe che poi due si fossero letteralmente persi di vita, quando lei ha preso parte al campionato universitario britannico nel 2012-2013. Nel contempo sembra che la carriera del noto cantautore sia completamente decollata ed è stato durante questo periodo di lontananza che Ed Sheeran ha frequentato un’altra donna ovvero una collega scozzese di nome Nina Nesbitt.

Le donne di Ed Sheeran prima di Cherry

In realtà in quel periodo il cantante avrebbe frequentato anche un’altra donna ovvero la chef Athina Andrelos. In realtà però sembra che il cantante non avesse mai dimenticato la sua fidanzata. In un’ occasione ben precisa, ovvero nel 2015 dovendo andare ad una festa organizzata dalla sua amica Taylor Swift, Ed Sheeran chiese proprio di poter essere accompagnato da Cherry che nel frattempo aveva ricontattato e si erano anche sentiti in diverse occasioni. I due oggi sono molto innamorati l’uno dell’altro e si sono sposati nel mese di dicembre 2018 alla presenza di soltanto 40 invitati.

La nascita della loro figlia Lyra Antarctica Seaborn Sheeran

Il primo settembre 2020 è stato lo stesso a comunicare al mondo intero di essere diventato papà di una bambina di nome Lyra Antarctica Seaborn Sheeran. Pare che il cantante avesse tenuto segreta la notizia, fino alla fine. Pare che lo sapessero soltanto gli amici più stretti che i due sarebbero diventati genitori. La moglie di Ed Sheeran è molto riservata e sembra che non abbia mai amato stare sotto i riflettori. Ha un profilo Instagram dove però sono presenti soltanto pochi post.