Alessandro Preziosi è un noto attore italiano, il quale per diversi anni è stato fidanzato con una attrice di un certo calibro ovvero Vittoria Puccini. I due hanno avuto anche una figlia e proprio in virtù di questo sono comunque rimasti in buoni rapporti. Ciascuno di loro però si è rifatto una vita e nello specifico Alessandro Preziosi si è fidanzato con una ragazza di nome Costanza. Ma chi è quest’ultima e cosa sappiamo di lei? Conosciamolo meglio.

Alessandro Preziosi, chi è la fidanzata

Il noto attore Alessandro Preziosi sembra essere fidanzato da diverso tempo con una donna di nome Costanza che pare sia lontana dal mondo dello spettacolo. I due hanno cercato di mantenere la loro relazione piuttosto riservata e lontana dai riflettori. Si sa che i due si siano conosciuti a Roma. In realtà qualche indiscrezione era arrivata da alcuni mesi fa quando il settimanale Chi aveva detto appunto che l’attore avesse una compagna, una nuova amica speciale nel cuore.” L’attore ha una nuova amica speciale nel cuore. Lei si chiama Costanza e i due si frequentano nella Capitale ormai da qualche tempo. Ma non hanno alcuna voglia di uscire allo scoperto. Come mai?”. Questo nello specifico quanto letto sulle pagine di Chi.

Cosa si sa sulla nuova fidanzata del noto attore

In molti si sono chiesti chi fosse Costanza ma sostanzialmente sulla nuova fidanzata di Alessandro Preziosi non si sa praticamente nulla e non ci sono delle foto che possano in qualche modo farci capire chi è e soprattutto quale sia il suo aspetto fisico. Anche il direttore di Chi ovvero Alfonso Signorini sembra che in qualche modo abbia voluto rispettare la volontà del noto attore e non ha quindi più indagato sull’identità della donna. Una cosa però è certa ovvero che lo scorso anno Alessandro è stato paparazzato a Roma in compagnia di una donna bionda piuttosto misteriosa e pare fosse proprio lei la nuova fidanzata. Ad oggi però, l’attore non ha rilasciato alcuna dichiarazione ufficiale e per questo motivo non possiamo sapere con certezza chi sia la nuova compagna.

Chi sono le ex fidanzate di Alessandro

Come sappiamo Alessandro è stato fidanzato per tanti anni con Vittoria Puccini che è anche la madre della sua seconda figlia Elena che oggi ha 14 anni. Inoltre, negli anni 90 è stato legato per diverso tempo a Rossella Zito, dalla quale ha avuto un figlio di nome Andrea Eduardo. Successivamente ha avuto una storia con Greta Carandini, una donna più giovane di lui di 16 anni e nella primavera del 2020 è stato protagonista di un flirt con Bianca Brandolini.