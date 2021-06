Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24 Telegiornale

6.45 UNOMATTINA Attualità con Monica Gian-dotti e Marco Frittella -Tgl (7-8-9); Rai Parlamento Telegiornale (9.35)

9.50 TC1 TELEGIORNALE

9.55 STORIE ITALIANE Attualità con Eleonora Daniele, in diretta da Roma

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO Cucina con Antonella Clerici, Lorenzo Biagiarelli

13.30 TG1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI È UN ALTRO GIORNO Talk show con Serena Bortone, in diretta da Roma

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap con Alessandro Tersigni, Vanessa Gravina Vittorio riesce a raggiungere la Mandelli e prima che la donna possa fuggire la mette alle strette per sapere dove si trovi Martai, presa nel frattempo in ostaggio da Luca. Antonio progetta un tenero regalo di nozze per Elena; Gabriella riceve una romantica lettera anonima. Nicoletta avverte dei forti dolori proprio nel suo ultimo giorno di lavoro al Paradiso e Riccardo; che si trova a passare di lì, vedendo che l’ambulanza tarda ad arrivare corre a chiamare un’ostetrica di sua conoscenza.

16.40 LA PRIMA DONNA CHE Documenti a cura di Alessandra Di Michele Bragadin

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 LA VITA IN DIRETTA Attualità con Alberto Matano, in diretta da Roma

18.45 REAZIONE A CATENA Game show con Marco Liorni, dagli studi Rai di Napoli

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.30 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game show

21.25 FILM-Commedia 13 SEPARATI MA NON TROPPO

23.15 Noni EUROPEE Calcio

0.30 RaiNews24Telegiornale 1.05 Sottovoce con Gigi Marzullol.35 RaiNews24

Programmi Tv su Rai 2

6.00 UN CASO PER DUE

7.00 CHARLIE’SANGELS «Caccia agli Angeli»

7.45 HEARTLAND «Legami spezzati»

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADIO DUE SOCIAL CLUB Musicale con Luca Barbarossa, Andrea Perroni

10.10 TG2 ITALIA/n.05 TG2 FLASH/TG SPORT

11.00 RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE GARANZIA PER GLI SCIOPERI

12.00 UN CICLONE IN CONVENTO Telefilm «Ora ti cucino io»

13.00 TG2 GIORNO TELEGIORNALE

13.30 DRIBBLING EUROPEI con Simona Rolandi

14.00 SQUADRA SPECIALE COBRA 11 «Tania»-«Testimone a Berlino 13 parte»

15.45 FILM-Thriller OSSESSIONE SENZA FINE – LA VENDETTA DI SOPHIE (Usa’15) con E. Roberts,B.JoyChomer Dopo essere stato scagionato, il dottor Albert Deck inizia a insegnare in un ‘università dove intreccia una relazione con una studentessa. Ma Sophie; la sua prima vittima, lo minaccia.

17.10 CANDICE RENOIR Telefilm «La donna è mobile»

18.00 RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE

18.10 TG2 FLASH L.I.S./TG2/TG SPORT SERA

18.50 S.W.A.T. «Le riserve»

19.40 NCIS: LOS ANGELES «Anime buone»

20.30 TG2 TELEGIORNALE/21.00 TG2 POST Attualità

21.20 FILM TV-Drammatico FRAMMENTI DI MEMORIA di Alex Wright (Usa ’17) con Emilie Ullerup, Giles Panton

23.00 BELVE Talk show con Francesca Fagnani

23.55 0 ANCHE NO con Paola Severini Melograni

0.25 I lunatici 1.50 FILM-Poliz. Il grande racket (It. ’76) con V. Gardenia, F. Testi 3.30 Rosewood 5.35 Piloti 5.45 La grande vallata

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAINEWS24 Telegiornale

7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA/REGIONE

8.00 AGORÀ Attualità con Luisella Costamagna

10.00 ELISIR D’ESTATE Medicina

11.15 DOC MARTIN Tf I3 Tv con Martin Clunes

12.00 TG3 TELEGI0RNALE/TG3 FUORI TG

12.45 QUANTE STORIE Talk con Giorgio Zanchini

13.15 PASSATO E PRESENTE Sono passati 131 anni dalla morte di Toro Seduto, capo della tribù Unkpapa della nazione Lakota Sioux, uno dei più famosi nativi americani della storia. Paolo Mieli ripercorre le sue imprese.

14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 TGR LEONARDQ/15.05 TGR PIAZZA AFFARI

15.20 #MAESTRI con Edoardo Camurri

16.00 FILM-Commedia NINE MONTHS (Usa 1994) con Hugh Grant

17.35 GEO MAGAZINE Documenti

19.00 TG3 TELEGIQRNALE/19.30 TG REGIONE

20.00 BLOB Attualità a cura di Enrico Ghezzi

20.25 NUOVI EROI Documenti

20.45 UN POSTO AL SOLE 5.725^ p. Tra l’insistenza di Roberto e la preoccupazione di Serena, Filippo deve prendere una decisione molto difficile. Vittorio, con il fondamentale aiuto di Michele; lavora al suo reportage di viaggio. Guido confida a Mariella ciò che ha visto su Silvia, indeciso su come interpretare quella scena. Con la loro iniziativa di sequestrare il drone di Renato e il fucile ad acqua di Raffaele; Jimmy e Bianca si rivelano più maturi idei due cognati, che ricevono una bella lezione.

21.20 ATLANTIC CROSSING Miniserie

23.15 BLOB Attualità a cura di Enrico Ghezzi

24.00 TG3 LINEA NOTTE/TG REGIONE

1.15 Carmelo Bene – Voce dei canti (1998), 15 e 2§ puntata 2.15 FILM-Documentario. Ex libris – The New York Public Library (Usa 2017)

Programmi Tv su Rete 4

6.10 IL MAMMO Sitcom

6.35 TC4 L’ULTIMA ORA MATTINA

6.55 STASERA ITALIA NEWS Attualità

7.45 HAZZARD Telefilm

9.45 DISTRETTO DI POLIZIA 6 Fiction con Simone Corrente «Indifesa»

10.50 R.I.S. 3 – DELITTI IMPERFETTI Fiction con Lorenzo Flaherty «Assolvete mio figlio!»

12.00 TC4 TELEGIORNALE/METEO.IT

12.30 IL SECRETO Telenovela con Maria Bouzas

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO Telefilm «Omicidio in passerella»

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM con Barbara Palombelli, Camilla Chini, Francesco Foti

15.30 FILM-Western IL GRANDE SENTIERO (Usa 1964) di John Ford con Richard Widmark, Ernest Borgnine Gli indiani Cheyenne, confinati in una zona povera e malsana, decidono di tornare alla terra degli antenati. Il capitano Archer li insegue con le sue truppe; ma poi capisce che le loro richieste sono legittime…

18.55 TG4 TELEGI0RNALE/TG4 L’ULTIMA ORA

19.50 TEMPESTA D’AMORE Soap Amelie interrompe il bacio di Maximilian e gli dice che non intende fornirgli alibi e che, se Jill non gli piace?, dovrebbe comportarsi da uomo e dirglielo in faccia. Cornelia va da Michael per parlare del problema dei suoi tic. Christof e Gelino vanno al ristorante ma lei inizia a sentirsi male a causa della cipria avvelenata da Ariane.

20.30 STASERA ITALIA NEWS Attualità

21.20 LE STORIE DI QUARTO GRADO Attualità con Gianluigi Nuzzi, Alessandra Viero

0.45 CRIMINAL INTENT «Rispetto»

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TG5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE

8.00 TG5 MATTINA TELEGIORNALE

8.40 MATTINO CINQUE Attualità

11.00 FORUM con Barbara Palombelli, Paolo Ciavarro, Camilla Chini, Francesco Foti

13.00 TC5 TELEGI0RNALE/METE0.1T

13.40 BEAUTIFUL Soap Shauna, ignara di quello che sta succedendo>, saluta la figlia prima di partire per Las Vegas. Le racconta del video che ha girato e di come non lo avrebbe mai fatto vedere a Ridge per non farlo soffrire.

14.10 UNA VITA Telenovela Bell ita sospetta che qualcosa di strano stia succedendo alle sue spalle; ma Cinta nega. Felicia e Camino non fanno che litigare. La ragazza vorrebbe urlare ai quattro venti il suo amore per Maite.

14.45 MR WRONG – LEZIONI D’AMORE Soap con Can Yaman, Òzge Cùrel Ozgur, alla ricerca di chi gli ha bloccato la licenza per il nuovo locale; arriva al La Lou e vede Serdar mettere al collo di Ezgi una preziosa collana: crede che tra i due ci sia del tenero e….

15.30 LOVE IS IN THE AIR Soap Figen aiuta Eda con il brevetto. Kaan amoreggia con Melek e si fa invitare a pranzo a casa di lei, dove trova il brevetto che Eda deve riportare a Serkan.

16.30 FILM TV-Drammatico CANTINA WADER – IL NUOVO CAMMINO (Cer. 2019) con Henriette Richter-Ròhl

18.45 CADUTA LIBERA Quiz con Cerry Scotti

20.00 TC5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà con Vittorio Brumotti, Shaila Catta, Mikaela N. Silva

21.20 MASANTONIO – SEZIONE SCOMPARSI Fiction I3 Tv con Alessandro Preziosi puntata

23.30 FILM-Commedia CHE VUOI CHE SIA (lt. ’16) con Edoardo Leo

Programmi Tv su Italia 1

6.50 ME, MYSELF AND I Sitcom

7.20 PICCOLO LORD Car. «Un amico a 4 zampe»

7.50 L’ISOLA DELLA PICCOLA FLO «Terremoto»

8.20 ROSSANA Cartoni «Qual è la verità?»

8.50 GEÒRGIE Cartoni «Un regalo per mamma»

9.15 DR. HOUSE Telefilm con Hugh Laurie «Una prova per non morire»

10.15 BONES Telefilm «Devozione cieca» – «Sotto tortura»

12.10 cono E MANGIATO-IL MENU Cucina

12.25 STUDIO APERTO/SPORT MEDIASET

13.45 CAPTAIN TSUBASA «Tsubasa: la fenice»

14.10 I SIMPSON Cartoni «L’ infuriato Abe Simpson e suo nipote brontolone in «La maledizione del pescediavolo battagliero» – «Tanto Apu per niente»

15.00 AMERICAN DAD «La rinvincita delle more»

15.25 THE BIG BANG THEORY Sitcom «L’ottimizzazione dell’empatia»

15.55 THE GOLDBERGS Sitcom «Il concer-to rock» – «La colazione dei campioni»

16.55 SUPERSTORE Sitcom con America Ferrera «I lavoratori stagionali»

17.20 WILL & GRACE Sitcom I3 Tv «Bi-plano» – «Topi e uomini»

18.20 STUDIO APERTO LIVE

18.30 STUDIO APERTO TELEGIORNALE

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE «La sensitiva» – «Sguadre da strada»

21.20 FILM-Fantastico X-MEN L’INIZIO con James McA-voy, Michael Fassbender, Kevin Bacon

24.00 FILM-Commedia WARM BODIES con Nicholas Hoult

1.55 Studio aperto – La giornata 2.05 Sport Mediaset – La giornata 2.20 Lamù, la ragazza dello spazio 3.50 Heroes Reborn Telefilm

Programmi Tv su La 7

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TG LA7 TELEGIORNALE

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 COFFEE BREAK Attualità con Andrea Pancani

11.00 L’ARIA CHE TIRA – ESTATE con Francesco Magnani

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 SPECIALE TAGADÀ – VIAGGIO IN ITALIA Attualità

16.40 TAGA DOC «La7 – 20. Un Racconto Italiano – Colpo di Scena» Documenti

18.00 THE GOOD WIFE Telefilm «Contromosse» – «Gran Giurì»

20.00TGLA7 TELEGIORNALE 20.35 OTTO E MEZZO Attualità

21.15 FILM-Biogra. GANDHI (G.B. 1983) con Ben Kingsley, Trevor Howard

0.45 TG LA7 TELEGIORNALE 0.50 FILM-Dramm. DONNIEBRASCO (Usa 97)

Programmi Tv su TV 8

9.30 OGNI MATTINA Talk show

11.45 TG24 TELEGIORNALE

12.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL

14.00 FILM-Thriller PER UN PUGNO DI FOLLO-WER (Usa 2020)

15.45 FILM-Comm. UN BAMBINO PER DUE (Usa 2019) con Alexandra Chando

17.30 FILM-Commedia UN MARITO PER DUE GEMELLE (Usa 2010) con Tia Mowry-Hardrict

19.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

20.30 GUESS MY AGE – INDOVINA…

21.30 ITALIA’S GOT TALENT-BEST OF Talent

23.30 VENTI20 – VOL. Il 0.30 FILM-Commedia DUE CUORI E UNA PROVETTA (Usa 2010)

Programmi Tv su Nove

7.00 ALTA INFEDELTÀ Doc.

9.30 WEB OF LIES – QUANDO INTERNET UCCIDE «Eroe torturato» – «Un gioco pericoloso» – «L’uomo sbagliato» – «Killer in fuga»

13.15 CRIMINI DEL CUORE Doc

15.10 DELITTI SEPOLTI – IO NON DIMENTICO Documenti

17.05 CRIMINI IN DIRETTA Doc

18.05 911: OMICIDIO AL TELEFONO «Un lupo travestito da pecora» Documenti

19.00 LITTLE BIG ITALY «Parigi» con Francesco Panella

20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO con Gabriele Corsi

21.25 I MIGLIORI FRATELLI DI CROZZA Varietà

22.55 LA CONFESSIONE «Al Bano» -«Gianluigi Paragone» Talk show con Peter Gomez

23.55 AIRPORT SECURITY SPAGNA Documenti

Programmi Tv su Mediaset 20

6.35 TRAINING DAY

7.15 22-11-63 Fiction con James Franco «Tiratore scelto»

7.55 MODERN FAMILY

8.45 22-11-63 Fiction con James Franco «Riscrivere la storia»

9.35 BLINDSPOT

11.20 ARROW

13.10 CHICAGO FIRE

14.00 PERSON OF INTERES

14.50 BLINDSPOT

16.30 ARROW

18.15 CHICAGO FIRE

19.15 PERSON OF INTEREST Tele film

20.15 MODERN FAMILY

21.00 FILM-Azione RUSH HOUR – DUE MINE VAGANTI

23.15 FILM-Fantasc. APES REVOLUTION-IL PIANETA DELLE SCIMMIE (Usa 2014) con Jason Clarke

1.45 TRAINING DAY

Programmi Tv su Rai 4

6.05 COLD CASE

6.50 STREGHE

8.20 MEDIUM

9.50 SCORPION

11.20 COLD CASE

12.55 CRIMINAL MINDS

14.25 JESSICA JONES

15.20 STREGHE

16.50 TRIBES AND EMPIRES: LE PROFEZIE DI NOVOLAND Telefilm

18.20 SCORPION Telefilm «Crepe pericolose» – «Sottozero»

19.50 CRIMINAL MINDS Telefilm «Il banco vince sempre» – «L’ultimo bicchiere»

21.20 FILM-Thriller PROUD MARY

22.50 THE STRAIN Telefilm «Per servizi resi» – «Creature della notte»

0.25 WONDERLAND

Programmi Tv su La 7 D

7.50 JOSÉPHINE, ANGE GAR-DIEN

9.40 OPRAH WINFREY Doc.

9.50 MAYA PLISETSKAYA Doc.

10.00 LA CUCINA DI SONIA Cucina

10.20 I MENÙ DI BENEDETTA

11.35 LA CUCINA DI SONIA Cucin

12.15 BODY OF PROOF

13.50 GREY’S ANATOMY

16.30 NATIONS LEAGUE: FINALI Pallavolo femm. Diretta

18.15 TG LA7 D

18.20 JOSÉPHINE, ANGE GAR-DIEN Telefilm «L’apprendista»

20.10 CUOCHI E FIAMME Cucina

20.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

21.30 NATIONS LEAGUE: FINALI Pallavolo femm. Diretta

23.50 JOSÉPHINE, ANGE GAR-DIEN Telefilm «Il riscatto di Michel»

Programmi Tv su Cielo

8.45 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE 0 LASCIARE Reality

10.45 LOVE IT OR LIST IT- PRENDERE 0 LASCIARE TORONTO

11.45 SKY TG24 GIORNO

12.00 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE 0 LASCIARE QUEBEC

13.00 BROTHER VS. BROTHER

14.00 MASTERCHEF ALL STARS ITALIA Tal e nt

16.15 FRATELLI IN AFFARI Reality

17.00 BUYING AND SELLING

18.00 TINY HOUSE NATION Doc.

18.30 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE 0 LASCIARE TORONTO

19.15 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.15 FILM-Dramm. LE ETÀ DI LULÙ (Spagna 1991) con Francesca Neri

23.15 FILM-Commedia KIKA (Spagna 1994)

Programmi Tv su Tv 2000

7.00 SANTA MESSA

11.00 QUEL CHE PASSA IL CONVENTO Cucina

11.55 ANGELUS

12.00 TG 2000/METEO

12.15 PERLA NERA Telenovela

14.00 L’ORA SOLARE Talk show

15.00 LA CORONO NA ALLA DIVINA MISERICORDIA

15.15 SIAMO NOI Attualità

16.00 PERLA NERA Telenovela

17.00 DIARIO DI PAPA FRANCESCO

18.00 ROSARIO da Lourdes

18.30 TG 2000/METEO

19.30 LE PAROLE DELLA FEDE

20.00 ROSARIO/TG 2000 20.50 GUERRA E PACE Attualità

21.10 FILM-Storico LA MIA REGINA (G B. ’97) con Judi Dench, Billy Connolly

23.00 NEL MEZZO DEL CAMMIN

24.00 LA COMPIETA/ROSARIO

Programmi Tv su Mediaset Extra

6.05 FINCHÉ C’È DITTA C’È SPERANZA con La Premiata Ditta

6.15 MAI DIRE MAIK Varietà

7.05 SUPERBOLL Varietà

8.00 SARABANDA Varietà

9.00 TRASFORMAT Quiz

9.55 CULTURA MODERNA Quiz

10.25 AVANTI UN ALTRO Quiz

11.25 ICESARONI Fiction «Vicini, troppo vicini» – «Ci vorrebbe un amico»

13.40 CASA VIANELLO Sitcom «Cucina con vista» – – «La crisi di Arturo» – «La clausola»

15.05 CARABINIERI 6 Fiction «Laura» – «Strano furto»

17.35 CIAO DARWIN 5-L’ANELLO MANCANTE Varietà

20.30 CAMERA CAFÈ Sitcom

21.05 TU SI QUE VALES Talent

0.55 LA PUPA E IL SECCHIONE

Programmi Tv su Focus

7.40 COSTA D’AFRICA Doc.

8.35 MAYDAY: AIR DISASTER -THE ACCIDENT FILES

10.35 INDAGINI AD ALTA QUOTA

12.35 VIAGGIATORI – UNO SGUARDO SUL MONDO Doc.

13.00 INTO THE WILD: INDIA

14.00 ISLANDA: TERRA ESTREMA

15.00 WILD NORD AMERICA Doc.

17.00 ANCIENT DISCOVERIES Doc.

18.00 COME È FATTA UNA NAVE DA GUERRA: LA FREGATA FREMM Documenti

19.00 LE FURIE DELLA NATURA «Desertificazioni» Doc.

20.15 INDAGINI AD ALTA QUOTA «Lockerbie» Documenti

21.15 C’ERA UNA VOLTA IL FUTURO «Traslochi da record» -«Costruzioni impossibili»

23.15 IL GIGANTE DEL CIELO «Spie care il volo» Documenti

Programmi Tv su Iris

8.15 FILM-Storico DUE SELVAGGI A CORTE (Italia 1958) con L. Ruffo

10.10 FILM-Dramm. MANCHESTER BY THE SEA (Usa ’16) con Casey Affleck

12.55 FILM-Drammatico IL TERZO MIRACOLO ( 99)

15.15 FILM-Commedia L’IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNEST (G B. 02)

17.20 FILM TV-Azione

WALKER TEXAS RANGER -PERICOLO NELL’OMBRA (Usa ’93) con Chuck Norris

19.15 RENEGADE (1? st., ep. 6) «Seconda possibilità»

20.05 WALKER TEXAS RANGER (4a-st., ep. 19) «Furia cieca»

21.00 FILM-Dramm. CONTAGIOUS – EPIDEMIA MORTALE (Usa/Svizz. 2014)

23.05 FILM-Azione I NUOVI EROI (Usa 1992)

Programmi Tv su Rai Movie

10.20 FILM-Commedia PATROCLOOO! E IL SOLDATO CAMILLONE, GRANDE, GROSSO E FRESCONE (It. 74)

12.00 FILM-Awentura ARRIVANO I TITANI (It. 61)

14.00 FILM-Western LA BALLATA DI CABLE HOGUE (Usa’70) conJason Robards

16.20 FILM-Western STRANI ERO… FATTI IL SEGNO DELLA CROCE (It. ’68)

18.00 FILM-Western IL MERCENARIO (lt./Sp.’68)

19.50 FILM-Comico STANLIO E OLLIO – MURAGLIE (Usa ’31)

20.45 STANLIO E OLLIO «Marinai a terra» Comiche FILM-Commedia THE MEDDLER (Usa 2015)

23.00 FILM-Dramm. IL CAMMINO PER SANTIAGO (Usa/Spagna 2010)

Programmi Tv su Paramount Network

8.00 MAMMA IN UN ISTANTE Telefilm

9.00 UN PAPÀ DA OSCAR Tele film

10.00 LA CASA NELLA PRATERIA

14.00 PADRE BROWN Telefilm

15.40 LAW ò ORDER: CRIMINAL INTENT

17.40 LA CASA NELLA PRATERIA Telefilm

19.40 STREGA PER AMORE Sitcom

21.10 FILM TV-Giallo I MISTERI DI AURORA TEA-GARDEN – IL GIOCO DEL GATTO E DEL TOPO (Usa ’19)

23.00 FILM-Dramm. THE COMPANY MEN (Usa 2010) con Ben Affleck

Programmi Tv su La 5

6.00 VIVERE Soap

6.50 IL SEGRETO – L’ALBUM DEI…

8.45 TEMPESTA D’AMORE Soap

10.55 BEAUTIFUL Soap

11.10 UNA VITA Telenovela

11.50 PIZZA GIRLS Reality

12.10 BITTERSWEET- INGREDIENTI D’AMORE Soap

13.10 FILM-Dramm. UN SEGRETO TRA DI NOI (Usa ’08) con Julia Roberts

15.10 MATRIMONI E ALTRE FOLLIE Telefilm (I5 st., ep. 3 e 4)

17.15 UNA MAMMA PER AMICA Telefilm (2-st., ep. 18 e 19)

19.10 LOVE IS IN THE AIR Soap

20.10 MR. WRONG – LEZIONI D’AMORE Soap

21.10 FILM-Comm. C’È POST(® PER TE (Usa 98)

23.15 FILM-Dramm. GIOCO D’AMORE (Usa 00)

1.50 UNA MAMMA PER AMICA Telefilm (23st.,ep.18e19)

Programmi Tv su Cine 34

9.05 FILM-Dramm. IL PREFETTO DI FERRO con Giuliano Gemma

11.25 FILM-Commedia ULTIMO TANGO A ZAGAROL con Franco Franchi

13.25 FILM-Commedia FINALMENTE SOLI con Rocco Papaleo

15.20 FILM-Comico TI STIMO FRATELLO con Giovanni Vernia

17.15 FILM TV-Commedia DIN DON – UNA PARROCCHIA IN DUE (Italia 2018)

19.10 FILM-Commedia L’INSEGNANTE VIENE A CASA (It. 78) con E. Fench

21.00 FILM-Commedia ABBRONZATISSIMI 2 – UN ANNO DOPO (Italia 1993)

23.00 FILM-Commedia SOTTOZERO con Jerry Cala, Angelo Infanti

Programmi Tv su Rai Storia

14.20 PASSATO E PRESENTE Doc.

15.00 larivoluzionerussa.il PALAZZO D’INVERNO

16.10 STORIA DELL’ECONOMIA . UN MONDO GLOBALE

17.00 CRONACHE DALL’IMPERO 17.25 CRONACHE DAL RINASCIMENTO «Caterina Sforza la Tigre» Documenti

17.50 #MAESTRI con E. Camurr

18.30 DIMMI CHI SONO Doc.

19.50 IL VOTO ALLE DONNE Doc. 20.05 IL GIORNO E LA STORIA Doc.

20.30 PASSATO E PRESENTE Doc.

21.10 SeDici STORIE «Angela Casella e Jole Veneziani»

22.10 ’14-’18 LA GRANDE GUERRA «24 maggio 1915: l’Italia va alla guerra» Doc.

23.10 COSÌ LONTANI COSÌ VICINI -150 ANNI DI STORIA TRA ITALIA E GIAPPONE

Programmi Tv su Rai Sport

6.00 PERLE DI SPORT Riviviamo i momenti più emozionanti che hanno fatto la storia dello sport italiano e mondiale.

6.30 TG SPORT

8.00 PERLE DI SPORT Doc.

10.30 TOUR DE FRANCE Presentazione squadre

12.00 REPARTO CORSE

13.00 PERLE DI SPORT Doc.

14.00 DIRETTA AZZURRA

14.30 PERLE DI SPORT Doc.

16.30 DRIBBLING EUROPEI

17.00 TROFEO SETTE COLLI 2021 Interri, di Nuotai- giornata

19.00 CAMP. ITALIANI ASSOLUTI Atletica Leggera giornata

21.00 PERLE DI SPORT Doc.

21.50 TROFEO SETTE COLLI 2021 Intern. di Nuoto 1§ giornata

24.00 PERLE DI SPORT Doc.

2.00 CALCIO MONDIALE

Programmi Tv su Dmax

6.00 MARCHIO DI FABBRICA

7.00 BATTLEBOTS: BOTTE DA ROBOT «Fan irrequi-Yeti» – «Che Biteforce sia con te»

8.50 NUDI E CRUDI FRANCIA «Croazia: Sarah e Robin» – «Colombia: Emmanuelle e Kevin» – «Sud Africa: Géraldine e Louri» Reality

12.00 VADO A VIVERE NEL BOSCO «La collina della morte» -«Primavera» Documenti

13.55 A CACCIA DI TESORI Doc.

15.50 LA FEBBRE DELL’ORO «Rotture» – «Uomini e mostri»

17.40 I PIONIERI DELL’ORO Doc.

19.30 NUDI E CRUDI Reality

21.25 INGEGNERIA DEGLI EPIC FAIL Documenti

23.15 IL CODICE DEL BOSS «Il palazzo perduto di Nerone» 0.20 CACCIATORI DI FANTASMI