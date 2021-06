ARIETE Quindici giorni di baldoria, ma ora che l’appetito di socialità si è saziato, di avere gente tra i piedi comincerete a essere discretamente stufi. Pochi amici sì, anzi pochissimi e super selezionati: solo quelli che il mondo lo vedono dalla vostra stessa prospettiva, zoccolo forte e unito contro i mali della società moderna, tutta da rifare secondo voi e chi è sulla stessa lunghezza d’onda. Periodo perfetto per rivedere i rapporti, rinsaldarne alcuni e però allentarne altri: un’agenda troppo piena genera sempre troppa confusione.

TORO Solo quando l’intuito ti avrà regalato gli input necessari potrai selezionare le tue sensazioni e vestire le tue emozioni di razionalità. Un passaggio necessario per passare dalla sfera animica, immaginaria, piacevole ma statica, al mondo reale, quello concreto, che che reclama anche il tuo contributo per far filare meglio le cose in direzione costruttiva. Momento perfetto per dare la scalata alla carriera, concludere un iter di studi, puntare alla cima della montagna… se reale o solo metaforica dovrai deciderlo tu.

GEMELLI Secondo i tuoi gusti e il tuo stile di vita, una buona fetta delle spese effettuate due settimane addietro sarà devoluta alle vacanze. Niente lunghi viaggi, però, il timore di nuove ondate ti trattiene entro i confini del Belpaese, aggettivo quanto mai appropriato e che magari, sazio di girare il mondo, stai scoprendo solo ora. Borghi medievali, archeologia, palazzi e cattedrali gotiche, borghi medievali arroccati sui colli… una meraviglia per gli occhi, ma anche per il palato, con la gastronomia locale sempre superlativa. Lezioni di storia attraverso la bellezza.

CANCRO Un bel passaggio iniziatico il tuo, come quello di Pinocchio nel ventre della balena, per poi scoprire nell’oscurità del novilunio, l’immagine del tuo vero Sé. Momento decisivo per guardarti dentro, ponendoti le classiche domande della Sfinge: “Chi sono, da dove vengo, dove vado?”, trovando intuitivamente la risposta. Domande e risposte anche sui tuoi gusti, i tuoi desideri e le tue aspettative, prendendo nota dei cambiamenti avvenuti in questo arco temporale e pandemico che ha messo il mondo sottosopra.

LEONE Dopo Enea e Dante ora tocca a te. Strano, con la luce calda ed esaltante di luglio accantonare gli svaghi e la vita sociale per discernere nelle grotte oscure di sé stessi. Ma è proprio per amore che sentirai il bisogno di farlo, per presentarti alla persona del cuore, quella che hai appena incontrato o senti che incontrerai nella tua forma migliore, nel modo migliore, senza insicurezze, incognite o scheletri nell’armadio. Periodo perfetto per superare dubbi e chiarire le proprie posizioni e quelle altrui. Meglio conoscersi a fondo che non conoscersi affatto.

VERGINE TU Sul cane hai letto di tutto, manuali, psicologia e tutti i romanzi con uno Snoopy come protagonista. E i film? Da Lassie ad Achiko… non te ne sei fatto scappare uno! LUI Un cane felice di esserlo, perfettamente compreso nel suo ruolo esegue il suo lavoro a puntino, dalla guardia al baby sitting, alal compagnia. Come paga bene i biscotti, ma se è iniqua si rivolge al sindacato!

BILANCIA TU Vanitoso? E che c’è di male? Tieni alla tua bellezza e anche a quella del tuo cagnolino, sempre profumato e pettinato, pronto per la passerella cittadina. I complimenti che gli arrivano valgono anche per te. LUI Ottimo carattere, saluta tutti, dà la zampa, agita la coda e in società sta seduto senza abbaiare. Quando è il prossimo party o la prossima cena tra amici?

SCORPIONE TU Geloso del partner e dei tuoi affetti? Banale, il guaio è che lo sei anche di Snoopy, e se in famiglia fa più feste ad altri che a te, ci resti malissimo. Per fortuna lui lo ha capito, e ti tratta coi guanti di velluto. LUI I cani hanno poteri paranormali uguali o superiori agli uomini, e il tuo ne è la dimostrazione vivente: non fai in tempo a pensare a una cosa che lui l’ha già fatta!

SAGITTARIO TU Finalmente si riparte e se il tuo cane non fosse un viaggiatore sarebbe davvero un guaio. Ma per fortuna tua e sua è un tipo adattabile: quest’anno giro d’Italia in bici, con lui nel cestino. Tu pedali, lui si gode il panorama. LUI Quanto se ne starebbe volentieri in giardino all’ombra, con il pelo folto il caldo è un supplizio…, ma se tu vuoi uscire lui ti accompagna: due anime in un nocciolo.

CAPRICORNO TU Solitario, hai sempre difeso i tuoi spazi e i tuoi silenzi, ma da quando c’è lui hai cambiato registro. Le sue abbaiate sono musica, e se non c’è ti senti perso. LUI Sogni un’arrampicata sul Cervino o una scarpinata tra i ghiacci del Rosa? Non è ambiente che gli piaccia, ma per te lui è pronto a tutto e poi ha paura che capitomboli… Il must che gli picchia nel cervello è sorvegliarti!

ACQUARIO TU Che noia con questo mito della libertà… Se almeno ti guardassi allo specchio scopriresti che del tuo Snoopy sei diventato lo schiavo (e ne sei pure contento): lui decide e tu esegui! LUI Un bel braccio di ferro tra lui e te, ma se ti illudi che farà quel che vuoi tu hai sbagliato indirizzo (o meglio cane!). La sua volontà contro la tua, sempre.

PESCI TU Da quando hai un cane e te ne sei innamorato, ti sembra di pensare con la sua testa e provare le sue stesse simpatie e antipatie. Insolito processo di identificazione: di solito accade il contrario. LUI Sei il suo mondo e farebbe di tutto per farti contento, il possibile e anche l’impossibile. Ti segue come un’ombra, ti difende e ti fa compagnia. E quale partner si prenderebbe mai questa briga?