ARIETE TU A tua immagine e somiglianza. Ti sei scelto e hai allevato un gatto olimpionico, ma quando vorresti punirlo perché ti ha rubato il prosciutto… Che impresa salire in cima all’armadio per tirarlo giù… Soffia e graffia più di te! LUI Che ideona affittare la casetta nel bosco disabitata da anni per meditazioni solitarie! Solitarie un corno, c’è anche il topo, ma non illuderti che ci pensi Dopotutto anche lui è in ferie! AMORE Se cercate serenità, l’avete trovata: il vostro cuore è in pace e pienamente soddisfatto. LAVORO Il quadro astrale è favorevole: otterrete importanti risultati in ogni ambito, travolgerete i vostri capi con il vostro entusiasmo. SALUTE Non ci sono nubi all’orizzonte e anche la vostra salute è ottima.

TORO TU Finalmente hai trovato il gatto che fa per te, vi somigliate pure fisicamente. Questo almeno è ciò che vai affermando, anche se gli altri ti pigliano per matto! LUI Adora le tue carezze, non è mai sazio e ti sta sempre addosso, giorno e notte. Un piacere durante l’inverno, ma ora con quel pelo lungo… AMORE Se avete una relazione da molto tempo, dovete metterci più passione ed entusiasmo. Siete un po’ spenti. LAVORO Bene gli affari e le trattative che portate avanti: presto arriveranno grosse novità. SALUTE Gli astri consigliano di fare moto ed esercizio, negli ultimi tempi siete stati troppo sedentari.

GEMELLI TU “È il micio per te, fatto apposta per te”, ti segue ovunque nel suo trasportino, ma se potessi leggere nei suoi pensieri… LUI Gatto di gesso non sarebbe definizione pertinente, la sua varietà di miagolii è quasi una lingua, si fa quasi fatica a zittirlo, parla perfino più di te! AMORE Le stelle vi dicono che presto sentirete ancora le farfalle nello stomaco… LAVORO fate avanti i vostri progetti: dovrete però essere capaci di difenderli, magari lavorando fino a tarda notte. Del resto voi rispettate sempre gli impegni presi. SALUTE Non avete il mal di stomaco… forse vi siete innamorati?

CANCRO TU Il gatto è sempre stato il tuo sogno: tranquillo, casalingo, introspettivo come te. E anche poco impegnativo… Ed è qui che hai sbagliato a capire! LUI Si ritiene davvero un micio fortunato: in un solo colpo ha trovato una bella casa, cucina gourmet e un umano che lo riempie di coccole e carezze. Vita da pascià! E ora al mare niente crocchette, pesce fresco tutti i giorni! AMORE Rendere il partner felice e soddisfatto è la vostra gioia più grande. LAVORO fortunato per le vostre finanze, guadagnerete bene se oserete qualche mossa un po’ azzardata. SALUTE La generosità vi rende solari, i guadagni vi spingono all’ottimismo e la salute ne trae beneficio.

LEONE TU Esteta, volevi un gatto speciale, bello e con il pedigree. Accontentato, ma come tutti i personaggi in vista ha il suo bel caratterino. Noblesse oblige. LUI Pienamente soddisfatto, con una bella casa, vitto stellato e umani che stanno ai suoi ordini. A questo mondo bisogna farsi rispettare… ma bisogna avere classe! AMORE Seguite il partner: vi proporrà nuove avventure e magari una vacanza inaspettata. Non mettete i bastoni tra le ruote pensando sempre troppo al lavoro. LAVORO Ascoltate i vostri collaboratori: non potete fare tutto da soli… otterrete ottimi successi. SALUTE Siete in grandissima forma.

VERGINE TU Animalista, perché adottare solo un gatto quando da salvare ce ne sono centinaia? Ecco perché a casa ti sei portato un’intera cucciolata! Ma attento, presto diverranno una colonia! LUI Ti considera un buon diavolo e si fa in quattro per aiutarti, ma quella tua mania di raccogliere randagi, quella proprio non la capisce… C’è già lui che pensa a te e lo fa in modo ineccepibile: che vuoi di più? AMORE State rischiando di perdere il contatto con la realtà tanto siete sulle nuvole in questo periodo… tornate sulla terra. LAVORO Intorno a voi qualche collega avrà molto successo e voi… sarete un po’ troppo invidiosi. SALUTE L’invidia fa male al fegato, stare sulle nuvole dà le vertigini. State attenti!

BILANCIA TU Elegantone, tutto griffato, l’abito, il sandalo, lo zainetto… e pure il gatto di razza. Animalismo o narcisismo? LUI Attento a non confondere micio quasi fosse un peluche, non lo puoi maneggiare come un giocattolo: gli piace sonnecchiare, riflettere e farsi i fatti suoi. Rispetto sarà la parola d’ordine. AMORE Novità in vista… ma riguardano persone che sono già entrate nella vostra vita, magari qualche seducente ex. LAVORO Se volete raggiungere certi risultati dovrete impegnarvi molto di più. SALUTE Occhio agli strappi muscolari. State chiedendo troppo al vostro fisico.

SCORPIONE TU L’amico perfetto: rispetta i tuoi silenzi e le tue lune, ma quando hai voglia di compagnia, di qualche coccola, eccolo che arriva, morbido come un cuscino, dolce come una carezza. LUI Se lo hai sgridato ben bene e magari con ragione, non pensare di cavartela a buon mercato, ti terrà il muso e si vendicherà graffiandoti le tende o il divano nuovo. Così impari! AMORE Potreste decidere di cambiare vita o cercare qualcosa di diverso per ripartire, magari un nuovo partner. LAVORO La vostra ambizione finalmente troverà sfogo: siete stimati e vi daranno nuove responsabilità, come desiderate. SALUTE Le novità vi piacciono, ma vi danno ansia: non fatevi venire un’ulcera!

SAGITTARIO TU Nulla di casuale nella scelta di un gatto al posto del cane: lui se ne sta a casa, gestito dalla portinaia, mentre tu giri il mondo. Forse non l’hai capito, farà il diavolo a quattro per venire con te. LUI Se credi che il giardino gli basti forse non conosci l’astrologia: a un vero esploratore non basta neppure il quartiere. Non resta che ricorrere al guinzaglio! AMORE vista

o convivenze, magari l’arrivo di un figlio. L’estate si avvicina carica di belle novità. LAVORO L’attenzione è tutta concentrata sull’amore… Il lavoro è solo un fardello in questo momento. SALUTE L’estate e la prova costume si avvicinano. Mangiate di meno e tenetevi in allenamento.

CAPRICORNO TU Che noia, sempre addosso con tutto quel pelo. E dire che hai scelto il gatto per non avere legami… almeno avresti dovuto prenderti uno Sphynx o un gatto del Bengala. LUI Se avesse immaginato che con te avrebbe fatto vita monacale, forse si sarebbe scelto un altro umano. Via, un po’ di musica, un po’ di allegria… nemmeno un Certosino può passare le giornate a meditare1

ACQUARIO TU Soddisfatto come un gatto: sembra uno slogan e invece è il tuo stato d’animo. Sì, perché con micio la sintonia è perfetta: amici ma indipendenti, ciascuno si fa la sua vita e ci si ritrova a cena! LUI Attento a come gli parli e a come ti muovi: con un gatto rivoluzionario non si scherza, ha i suoi spazi e i suoi tempi, che sei tenuto a rispettare. Patti chiari, amicizia lunga.

PESCI TU Innamoramento a prima vista, una cotta così neppure per un umano. Il più piccolo e malnutrito della cucciolata è il tuo, diventerà un campione! LUI Quando il suo umano è indisposto e malinconico, non perde tempo: molla i suoi giochi e accorre, vocazione dell’infermiere e dello psicologo. In lui avrai sempre un supporto.