ARIETE Il lasciapassare delle vacanze saranno spese pazze: hai bisogno di ricostituire la tua autostima, perciò nulla di meglio che ripartire dal look. Casa e famiglia più importanti di quanto tu non creda: alla fine di ogni avventura è dolce tornare ai ritmi rassicuranti di sempre. VOTO da 1 a 10: 8

TORO La voglia di libertà e cambiamento si scontra con il bisogno di sicurezza e stabilità. Se hai appena ritrovato il lavoro, starai bene attento a non fare sciocchezze. Piacevoli evasioni solo nel weekend. VOTO da 1 a 10: 7

GEMELLI Pareri e desideri segreti li tieni furbescamente per te, mostrando la facciata più simpatica e ciarliera, quella che giova alla tua immagine sociale. Brillante e vitaiolo, fai volentieri le ore piccole. VOTO da 1 a 10: 10

CANCRO Anima poetica, sai evocare il mare anche se è lontano chilometri, per questo gli amici ti adorano e ti tempestano di inviti. Anche in caso di problemi pratici, come la pecunia ridotta al lumicino, intuito, memoria e fantasia ti salvano dai guai in corner. VOTO da 1 a 10: 9

LEONE Non sei in vena e lo si nota subito dall’aria spavalda con cui guardi gli altri dall’alto della tua torre, dove rimani ancora prigioniero delle tue paure, sognando un paracadute per lanciarti (ma quando te lo offrono dici di no). VOTO da 1 a 10: 4

VERGINE In mente solo il viaggio, programmato e organizzato con cura maniacale. Tutto un mese di preparativi per una partenza realisticamente possibile solo l’ultima settimana. Ottima scelta, sarà la migliore. VOTO da 1 a 10: 9

BILANCIA In barba ai tuoi sogni d’amore, questo mese il leitmotiv sarà l’amicizia e probabilmente così continuerà anche il prossimo. Se una storia è finita male, dai tempo al tuo cuore di rifiorire, la logica del chiodo schiaccia chiodo non è sempre attendibile, soprattutto per un romantico del tuo calibro. VOTO da 1 a 10: 7

SCORPIONE Il fulmine può incenerire, ma anche riunire. Ripensando intensamente a qualcuno che non riesci a dimenticare, riuscirai a evocarlo, riportandolo a te. Obiettivo raggiunto su vari fronti. Difficile invece schiodarsi dalle abitudini, lasciando che un vento innovativo travolga piacevolmente la tua vita. VOTO da 1 a 10: 8

SAGITTARIO Quanto è difficile conciliare due nature così diverse, il bisogno di sedentarietà e quello di vagabondaggio. Tutto dipenderà da chi hai accanto: se è un giramondo girerai con lui, se è un pantofolaio ti fermerai. VOTO da 1 a 10: 8

CAPRICORNO Le grandi trasformazioni cominciano sempre dall’interno, diventando manifeste solo dopo. Piccoli passi avanti negli studi e sul lavoro, ma le trasformazioni profonde saranno sul lavoro. VOTO da 1 a 10: 10

ACQUARIO Paradossale, ma quest’estate staccarti da casa tua sarà difficile. Ti sentirai un pulcino implume: la pandemia ha lasciato un segno profondo. Ti aiuterà l’amore. VOTO da 1 a 10: 4

PESCI Fortunato, magari allo specchio ti vedrai irrobustito, cosa che non ti piacerà, ma un sorriso così bello e un’aria così allegra fanno sempre piacere a chi ti guarda. Fortunatissimo agli esami, nei commerci, nei viaggi. VOTO da 1 a 10: 10