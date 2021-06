Programmi Tv su Rai 1

6.00 RAINEWS24 Telegiornale

6.45 UNOMATTINA con Monica Giandotti e Marco Frittella -Tgl (7-8-9); Rai Parlamento Tg (9.35)

9.55 STORIE ITALIANE Attualità con Eleonora Daniele, in diretta da Roma

11.55 È SEMPRE MEZZOGIORNO Cucina II programma, che mescolo cucino e buonumore, porto in tv il racconto delle eccellenze del territorio: anche questo settimana è previsto l’appuntamento con uno dei produttori del mode in Italy, che spiegherà tecniche e segreti del mestiere in collegamento web.

13.30 TC1 TELEGIORNALE

14.00 OGGI E’ UN ALTRO GIORNO Talk show

15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE Fiction Marta e Vittorio ipotizzano che dietro le bugie di Lisa ci sia una sporca manovra della Mandelli. Luciano preleva una grossa somma di denaro da utilizzare per il piano contro Oscar, mandando a monte il progetto matrimoniale di Silvia per Nicoletta e Cesare; Federico riceve la cartolina perii militare. Vittorio, dopo aver ricevuto una strana telefonata di Marta; va da Umberto in cerca di Andreina e scopre che la donna è partita con Ludovica per qualche giorno.

16.40 LA PRIMA DONNA CHE Documenti

16.45 TG1 TELEGIORNALE/16.55 TG1 ECONOMIA

17.05 LA VITA IN DIRETTA con Alberto Matano Attualità in diretta da Roma

18.45 REAZIONE A CATENA Game show

20.00TG1 TELEGIORNALE

20.30 SOLITI IGNOTI – IL RITORNO Game show

21.25 DOC – NELLE TUE MANI Fiction «Amnesia» – «Selfie» con Luca Argenterò

23.45 FILM-Drammatico A HONG KONG £ GIÀ DOMANI (Usa 2017)

Programmi Tv su Rai Due

6.00 UN CASO PER DUE

7.00 CHARLIE’S ANGELS «Angelo a rotelle»

7.45 HEARTLAND con Amber Marshall «Il grande muro rosso»

8.30 TG2 TELEGIORNALE

8.45 RADIO DUE SOCIAL CLUB Musicale con Luca Barbarossa, Andrea Perroni

10.10 TG2 ITALIA/11.05 TG2 FLASH/TG SPORT

11.20 FILM TV-Drammatico CROCIERE DI NOZZE – VIAGGIO DI NOZZE SULLA LOIRA (Ger. ’13) con Eva-Maria Grein

13.00 TG2 GIORNO TELEGIORNALE

13.30 DRIBBLING EUROPEI con Simona Rolandi

14.00 SQUADRA SPECIALE COBRA 11 Tf (12§st.) «Il coraggio della verità» – «La legge del profitto»

15.45 FILM-Thriller OSSESSIONE SENZA FINE: IL RITORNO (Usa ’16) con Eric Roberts, Claire Blackwelder II dottor Beck ha cambiato nome, ma continua a essere pericoloso. A farne le spese è una ragazza che l’uomo salva dall’annegamento e per la quale perde la testa…

17.10 CANDICE RENOIR Telefilm «Il lupo perde il pelo, non il vizio…»

18.00 RAI PARLAMENTO TELEGIORNALE

18.15 TG2 TELEGI0RNALE/18.30 TG SPORT SERA

18.50 S.W.A.T. «I redentori»

19.40 NCIS: LOS ANGELES «Vertigini»

20.30 TG2 TELEGI0RNALE/21.00 TG2 POST Attua I ità

21.20 SQUADRA SPECIALE COBRA 11 Telefilm 1^ Tv (25§ st.) con Erdogan Atalay

23.00 ORO ROSSO Documenti

0.10 LA BOHÈME Opera lirica dal Gran Teatro all’aperto Giacomo Puccini di Torre del Lago; dirige Valerio Galli

Programmi Tv su Rai Tre

6.00 RAINEWS24 Telegiornale

7.00 TGR BUONGIORNO ITALIA/REGIONE

8.00 AGORÀ Attualità con Luisella Costamagna

10.00 ELISIR D’ESTATE Medicina

11.15 DOC MARTIN Tf I3 Tv con Martin Clunes

12.00 TG3 TELEGI0RNALE/TG3 FUORI TG

12.45 QUANTE STORIE con Giorgio Zanchini

13.15 PASSATO E PRESENTE Amalia Moretti Foggia è una delle primissime donne in Italia a laurearsi in Medicina, nel 1898. Approdata a Milano, entra in contatto con gli ambienti del socialismo e conosce le prime attiviste per l’emancipazione femminile, senza mai, però, diventare una militante. Ne parla Paolo Mieli nella puntata di oggi.

14.00 TG REGI0NE/14.20 TG3 TELEGIORNALE

14.50 TGR LE0NARD0/15.05 TGR PIAZZA AFFARI

15.20 ^MAESTRI con Edoardo Camurri

16.00 FILM-Commedia SAMBA (Francia 2015) di Olivier Nakache e Éric Toledano, con Omar Sy, Tahar Rahim

17.55 GEO MAGAZINE Documenti

19.00 TG3 TELEGIORNALE /19.30 TG REGIONE

20.00BLOB Attualità a cura di Enrico Ghezzi

20.25 NUOVI EROI Documenti.

20.45 UN POSTO AL SOLE Soap 5.724^ p. Un nuovo invito di Giancarlo manda Silvia in crisi. Michele aiuta Vittorio a tirarsi fuori dai guai sul lavoro; Guido sta per fare una scoperta inaspettata. Dopo il malore di Filippo, cresce la preoccupazione per le sue condizioni di salute. Non accenna a spegnersi la nuova guerra Poggi-Giordanica, ma Raffaele e Renato stanno per ricevere una brutta sorpresa.

21.20 LE RAGAZZE Documenti

23.30 BLOB Attualità a cura di Enrico Ghezzi

24.00TG3 LINEA NOTTE/TG REGIONE

Programmi Tv su Rete 4

6.35 TG4 L’ULTIMA ORA MATTINA

6.55 STASERA ITALIA NEWS Attualità

7.45 HAZZARD Telefilm

9.45 DISTRETTO DI POLIZIA 6 Fiction con Simone Corrente «Fuoco sulla città»

10.50 R.I.S. 3 DELITTI IMPERFETTI Fiction con

Lorenzo Flaherty «Disposti a morire»

12.00 TC4 TELECIORNALE/METEO.IT

12.30 IL SECRETO Telenovela con Maria Bouzas

13.00 LA SIGNORA IN GIALLO

14.00 LO SPORTELLO DI FORUM con Barbara Palombelli, Camilla Chini, Francesco Foti

15.30 HAMBURG DISTRETTO 21 Telefilm «Il supereore»

16.25 FILM-Commedia SONO PAZZO DI IRIS BLOND (Italia 1996) con Carlo Verdone, Claudia Cerini Romeo, musicista in crisi sentimentale; decide di andare a vivere con una matura cantante belga. Ma la sua vita cambierà dopo l’incontro con Iris; una cameriera italiana dalla voce straordinaria e dalle grandi ambizioni, i due fanno coppia fissa, ma poi…

18.55 TG4 TELEGI0RNALE/TG4 L’ULTIMA ORA

19.50 TEMPESTA D’AMORE Soap Ariane continua a organizzare i suoi folli piani: stavolta progetta di avvelenare Sei ina, per ricattare Christof costringendolo a cedere le sue quote e la asciare definitivamente l’hotel.

20.30 STASERA ITALIA NEWS Attualità

21.20 FILM-Drammatico GRAN TORINO (Usa ’08) con Clint Eastwood

23.45 FILM-Guerra HAMBURGER HILL-COLLINA 937 (Usa 1987) con Courtney B Vance, Dylan Me Dermott

2.05 Come eravamo 2.25 Tg4 l’ultima ora notte 2.45 FILM-Dramm. I piccoli maestri

di Daniele Luchetti (Italia 1998) con Stefano Accorsi, Stefania Montorsi 4.35 Telefilm

Programmi Tv su Canale 5

6.00 TC5 PRIMA PAGINA TELEGIORNALE

8.00 TC5 MATTINA TELEGIORNALE

8.40 MATTINO CINQUE Attualità con Federica Panicucci e Francesco Vecchi

11.00 FORUM con Barbara Palombella Paolo davamo, Camilla Chini, Francesco Foti

13.00 TC5 TEIECIORNALE/METEO.IT

13.40 BEAUTIFUL Soap con Thorsten Kaye, Heather Tom, Thorsten Kaye Lo famiglio al gran completo assiste sconvolta all’umiliazione di Brooke che, accusata da Quinn, piange e chiede perdono a Ridge. Ma sia lui sia Katie sono scioccati dal suo tradimento.

14.10 UNA VITA Telenovela L’ultimo desiderio di Andrade prima di morire è parlare con Marcia. Santiago si oppone categoricamente, ma Marcia decide di incontrarlo. Liberto chiede a Maite di lasciare l’atelier.

14.45 MR. WRONC -LEZIONI D’AMORE Soap con Can Yaman, Ózge Cu rei Ezgi e Ózgur iniziano una relazione, ma non lo dicono a nessuno. Nevin, che vorrebbe spingere la figlia verso Serdar, insiste affinché Ezgi lasci il prima possibile sia la casa che il lavoro.

15.30 LOVE IS IN THE AIR Soap II team di Serkan, insieme a Eda, Figen e Melek, si ritrova a una festa. Data la tendenza di Serkan a evitare la folla, Eda gli ricorda il loro accordo.

16.30 FILM-Drammatico ROSAMUNDE PILCHER: EREDITÀ CONTESA di Marc Prill (Cer. 2020) con Anna Puck

18.45 CADUTA LIBERA Quiz con Gerry Scotti

20.00 TC5 TELEGIORNALE/METEO.IT

20.40 PAPERISSIMA SPRINT Varietà con Vittorio Brumotti, Mikaela Neaze Silva

21.20 VIAGGIO NELLA GRANDE BELLEZZA Docu menti con Cesare Bocci

0.15 Tg5 Notte/Meteo.it 0.50 Paperissima Sprint con Shaila Catta, Vittorio Brumotti, Mikaela Neaze Silva 1.15 CentoVetrine Soap

Programmi Tv su Italia 1

6.50 ME, MYSELF AND I Sitcom (

7.20 PICCOLO LORD Cartoni «La separazione»

7.50 L’ISOLA DELLA PICCOLA FLO Cartoni « Il signor Morton se n’è andato»

8.20 ROSSANA Cartoni «Ritorno a scuola»

8.50 GEÒRGIE Cartoni «Il cambiamento di Abel»

9.15 CHICAGO MED Telefilm con Yaya DaCosta «Un cuore coraggioso»

10.15 BONES Telefilm «Delitto per delitto» – «La sposa nel fiume»

12.10 cono E MANGIATO-IL MENU Cucina

12.25 STUDIO APERTO/SPORT MEDIASET

13.45 CAPTAIN TSUBASA Cartoni «L’outsider – Un avversario inaspettato»

14.10 I SIMPSON Cartoni (7a st.) «Bart girando- Ione» – «22 cortometraggi di Springfield»

15.00 AMERICAN DAD Car. «Ritorno alla origini»

15.25 THE BIG BANG THEORY Sitcom «La sublimazione della chiamata di vendita»

15.55 THE GOLDBERGS Sitcom «Giochi e sentimenti» – «San Valentino»

16.55 SUPERSTORE Sitcom con America Ferrera «Il giorno delle elezioni»

17.20 WILL & GRACE Sitcom 1a Tv «Che schifo!»- «Bugie e sussurri»

18.20 STUDIO APERTO LIVE/STUDIO APERTO

19.30 CSI: SCENA DEL CRIMINE «Mi piace guardare»-«L’insolito sospetto»

21.20 FILM-Commedia MI PRESENTI I TUOI? di Jay Roach

2004) con Ben Stiller, Robert De Niro

23.50 FILM-Azione THE MAN LA TALPA di Les Mayfield (Usa 2005) con Samuel L. Jackson, Eugene Levy

1.40 Brooklyn Nine Nine Sitcom 2.05 Studio I aperto – La giornata 2.15 Sport Mediaset – La I giornata 2.30 Lamù, la ragazza dello spazio I Cartoni 4.00 Heroes Reborn Telefilm

Programmi Tv su La 7

7.00 OMNIBUS NEWS Attualità

7.30 TG LA7 TELEGIORNALE

8.00 OMNIBUS DIBATTITO

9.40 COFFEE BREAK Attualità con Andrea Pancani

11.00 L’ARIA CHE TIRA – ESTATE con Francesco Magnani

13.30 TG LA7 TELEGIORNALE

14.15 TAGADÀ-TUTTO QUANTO FA POLITICA con Tiziana Panella

16.40 TAGADOC«La7-20. Un Racconto Italiano – Intreccio»

18.00 THE GOOD WIFE «Cause perse» – «Arma a doppio taglio»

20.00TG LA7 TELEGIORNALE 20.35 OTTO E MEZZO Attualità con lilli Gruber

21.15 SPECIALE TAGADÀ – VIAGGIO IN ITALIA Talk show

23.55 LA7 – 20. UN RACCONTO ITALIANO Documenti

1.00 TG LA7 TELEGIORNALE 1.10 OTTO E MEZZO Attualità

Programmi Tv su TV 8

9.30 OGNI MATTINA Talk show

11.45 TG24 TELEGIORNALE

12.00 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

13.00 BRUNO BARBIERI-4 HOTEL

14.00 FILM-Thriller TRADIMENTO MORTALE (Usa ’17) con Melissa Archer

15.45 FILM TV-Comm. UN MATRIMONIO DA RICORDARE (Canada 2021)

17.30 FILM TV-Commedia CERCASI MICHAEL DISPERATAMENTE (Usa 2014)

19.15 ALESSANDRO BORGHESE -4 RISTORANTI Reality

20.30 GUESS MYAGE Game Show

21.30 FILM TV-Gia I DELITTI DEL BAR BRISCOLA IN CINQU

23.15 GOMORRA –

1.15 FILM-Azione TAXXI2 (Fr. 2000)

Programmi Tv su Nove

6.00 SFUMATURE D’AMORE CRIMINALE Documenti

7.00 ALTA INFEDELTÀ Doc.

9.30 WEB OF LIES – QUANDO INTERNET UCCIDE «Ti vedo» – «Vendita finale» -«Amore corrotto» Doc.

13.15 CRIMINI DEL CUORE «Il male dentro» – «Relazione extraconiugale» Doc.

15.10 DELITTI SEPOLTI – IO NON DIMENTICO Documenti

17.05 CRIMINI IN DIRETTA «Indi zi» – «Impronta insanguinata» Documenti

19.00 LITTLE BIG ITALY «New York» con Francesco Panella

20.20 DEAL WITH IT – STAI AL GIOCO con Gabriele Corsi

21.25 QUASI QUASI CAMBIO I MIEI Reality

23.25 SUPERNANNY Reality

0.25 AIRPORT SECURITY SPAGNA Reality

Programmi Tv su Mediaset 20

6.35 TRAINING DAY

7.15 22-11-63 Fiction «La verità»

7.55 MODERN FAMILY

8.45 22-11-63 Fiction «Buon compleanno, Lee HarveyOswald»

9.35 BUND SPOT Telefilm

11.20 ARROW

13.10 CHICAGO FIRE

14.50 BLIND SPOT

16.30 ARROW «Tremori» – «Erede del demonio»

18.15 CHICAGO FIRE «Non mollare mai»-«La balena bianca»

20.15 MODERN FAMILY «Sorpresaaa!» – «San Valentino con sorpresa»

21.00 FILM-Fantasc. APES REVOLUTION-IL PIANETA DELLE SCIMMIE (Usa 2014) con Jason Clarke

23.45 FILM-Fantastico LANTERNA VERDE (Usa 11)

2.00 TRAINING DAY

Programmi Tv su Rai 4

6.00 COLD CASE

6.40 STREGHE

8.10 MEDIUM

9.40 SCORPION

11.10 COLD CASE

12.50 CRIMINAL MINDS

14.20 JESSICA JONES

15.15 STREGHE

16.45 TRIBES AND EMPIRES: LE PROFEZIE DI NOVOLAND Telefilm

18.20 SCORPION

19.50 CRIMINAL MINDS

21.20 MACGYVER

23.45 FI LM-Thriller THE CELL -LA CELLULA (Usa 2000) con Jennifer Lopez

Programmi Tv su La 7 D

7.50 JOSÉPHINE, ANGE GAR-DIEN

9.40 ÉDITH PIAF Documenti

9.50 “ANNIE LEIBOVITZ” Doc.

10.00 LA CUCINA DI SONIA Cucina

10.20 I MENÙ DI BENEDETTA

11.35 LA CUCINA DI SONIA Cucina

12.15 BODY OF PROOF

13.50 GREY’S ANATOMY

16.30 NATIONS LEAGUE: SEMIFINALI Pallavolo femm. Diretta

18.15 TG LA 7D

18.20 JOSÉPHINE, ANGE GAR-DIEN Telefilm «Nadia»

20.10 CUOCHI E FIAMME Cucina

20.50 LA CUCINA DI SONIA Cucina

21.30 NATIONS LEAGUE: SEMIFINALI Pallavolo femm. Diretta

23.50 JOSÉPHINE, ANGE GAR-DIEN

1.40 THE DR.OZ SHOW Medicina

Programmi Tv su Cielo

8.45 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE 0 LASCIARE Reality

10.45 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE 0 LASCIARE TORONTO

11.45 SKY TG24 GIORNO

12.00 LOVE IT OR LIST IT – PRENDERE 0 LASCIARE QUEBEC

13.00 BUYING AND SELLING

14.00 MASTERCHEF ALL STARS ITALIA Tal e nt

16.15 FRATELLI IN AFFARI Reality

17.00 BUYING AND SELLING

18.00 TINY HOUSE HUNTING

18.30 LOVE IT OR LIST IT-PRENDERE 0 LASCIARE TORONTO

19.15 AFFARI AL BUIO Reality

20.15 AFFARI DI FAMIGLIA Reality

21.15 FILM-Azione KICKBOXER (Usa 1989) con Jean Claude Van Damme

23.15 FILM-Drammatico SHORTBUS (Usa 2006)

Programmi Tv su Tv 2000

7.00 SANTA MESSA

11.00 QUEL CHE PASSA…

11.55 ANGELUS

12.00 TG 2000/METEO

12.15 PERLA NERA Telenovela

14.00 L’ORA SOLARE Talk show

15.00 LA CORONO NA ALLA DIVINA MISERICORDIA

15.15 SIAMO NOI Attualità

16.00 PERLA NERA Telenovela

17.30 DIARIO DI PAPA FRANCESCO

18.00 ROSARIO da Lourdes

18.30 TG 2000/METEO

19.30 LE PAROLE DELLA FEDE

20.00 ROSARIO

20.30 TG 2000/20.50 TGTG

21.10 FILM-Giallo ASSASSINIO SUL TRENO (C.B. ’62) con M. Rutherford

22.45 INDAGINE Al CONFINI DEL SACRO Documenti

23.20 LA COMPÌETA/ROSARIO

Programmi Tv su Mediaset Extra

6.05 FINCHÉ C’È DITTA C’È SPERANZA con La Premiata Ditta

6.15 MAI DIRE MAIK Varietà

7.05 SUPERBOLL Carne

8.00 SARABANDA Carne

9.00 TRASFORMAT Quiz

9.55 CULTURA MODERNA Carne

10.25 AVANTI UN ALTRO Quiz

11.25 I CESARONI Fiction «Se la bomba non scoppia» -«Oste ascendente vergine»

14.20 CASA VI ANELLO «Il tesoro nascosto» – «Lo scoop» -«Otto minuti in ascensore»

15.05 CARABINIERI 6 Fiction «La pista sbagliata»-«Rubino»

17.35 CIAO DARWIN 5-L’ANELLO MANCANTE Varietà

20.30 CAMERA CAFÈ Sitcom

21.20 ZEUG Varietà

24.00 COLORADO Varietà

Programmi Tv su Focus

7.40 COSTA D’AFRICA Doc.

8.35 LE MEGASTRUTTURE DI GUSTAVE EIFFEL E I LORO SEGRETI Documenti

9.35 MEGA-COSTRUZIONI Doc.

10.35 INDAGINI AD ALTA QUOTA

12.35 VIAGGIATORI – UNO SGUARDO SUL MONDO Doc.

13.00 INTO THE WILD: INDIA

14.00 PREDATORI DEI CARPAZI

15.00 NORD AMERICA Al RAGGI X: ESSERI UMANI Doc.

17.00 ANCIENTDISCOVERIES Doc.

18.00 LET’S CRUISE! Documenti

19.00 LE FURIE DELLA NATURA «Inondazioni» Doc.

20.15 INDAGINI AD ALTA QUOTA «Atterraggio sull’Hudson»

21.15 COSE DI QUESTO MONDO «I segreti dell’area 51 » -«La maledizione di re Artù»

23.15 COME FUNZIONA L’IKEA?

Programmi Tv su Iris

8.25 FILM-Awentura I DUE GLADIATORI

10.25 FILM-Western GLI UOMINI DELLA TERRA SELVAGGIA

12.15 FILM-Guerra HAMBURGER HILL-COLLINA 937

14.30 FILM-Dramm. FUGA PER LA VITTORIA (Usa 1981) con Sylvester Stallone

16.55 FILM-Storico ELENA DI TROIA

19.15 RENEGADE Telefilm «Madre coraggio»

20.05 WALKER TEXAS RANGER Telefilm

21.00 FILM-Azione 13 DELL’OPERAZIONE DRAGO

23.15 ALFABETO Talk show

23.30 FILM-Azione BANGKOK DANGEROUS

Programmi Tv su Rai Movie

12.35 FILM-Awentura ERCOLE CONTRO I FIGLI DEL SOLE (Italia/Spagna 1964)

14.10 FILM-Western LO CREDEVANO UNO STINCO DI SANTO (Italia 1974)

15.50 FILM-Western DOMANI PASSO A SALUTARE LA TUA VEDOVA… PAROLA DI EPIDEMIA (It. 72) con Craig Hill, Claudie Lange

17.25 FILM-Western IL PREZZO DEL POTERE (It. ’69) con Giuliano Gemma

19.25 FILM-Comico STANLIO E OLLIO TESTE DURE (Usa ’38)

20.45 STANLIO E OLLIO «Il fantasma stregato» Comiche

21.10 FILM-Azione BROKEN CITY (Usa 2012)

23.00 FILM-Dramm. PARKLAND (Usa ’13) con Zac Efron, Marcia Gay Harden

Programmi Tv su Paramount Network

6.00 PADRE BROWN

8.00 MAMMA IN UN ISTANTE Telefilm

9.00 UN PAPÀ DA OSCAR Tele film

10.00 LA CASA NELLA PRAETRIA

14.00 PADRE BROWN Telefilm

15.40 LAW ò ORDER: CRIMINAL INTENT

17.40 LA CASA NELLA PRATERIA Telefilm

19.40 STREGA PER AMORE Sitcom (5- st.) «Zìi a non finire» -«Il matrimonio» – «Mia sorella, la sfasciafamiglie»

21.10 FILM-Commedia LA COSA PIÙ DOLCE… (Usa 2002) con Cameron Diaz

23.00 FILM-Commedia LAWS OF ATTRACTION – MATRIMONIO IN APPELLO (GB. /Irl.’03)

Programmi Tv su La 5

6.00 VIVERE Soap

6.50 IL SEGRETO – L’ALBUM DEI RICORDI Telenovela

8.45 TEMPESTA D’AMORE Soap

10.55 BEAUTIFUL Soap

11.10 UNA VITA Telenovela

11.50 PIZZA GIRLS Reality

12.10 BITTER SWEET – INGREDIENTI D’AMORE Soap

13.10 FILM-Drammatico IL DIARIO DELL’AMORE (Usa 2016) con Jason Sudeikis

15.10 MATRIMONI E ALTRE FOLLIE Telefilm

17.15 UNA MAMMA PER AMICA Telefilm

19.10 LOVE IS IN THE AIR Soap

20.10 MR. WRONG – LEZIONI D’AMORE Soap

21.10 FILM-Dramm. GIOCO D’AMORE (Usa 00)

23.45 FILM-Dramm. UN SEGRETO TRA DI NOI (Usa ’08) con Julia Roberts

Programmi Tv su Cine 34

7.10 FILM-Dramm. L’AMORE PROBABILMENTE (Italia/Svizzera 2001)

9.10 FILM-Commedia IL DIVORZIO (Italia 1970)

11.15 FILM-Dramm. PEREZ. (Italia 2014)

13.05 FILM-Commedia VEDIAMOCI CHIARO (Italia 1984) con Johnny Dorelli

15.15 FILM-Commedia L’AMICO DEL CUORE (It. 98) con Vincenzo Salemme

17.15 FILM-Commedia COSE DA PAZZI (It. 2005)

19.00 FILM-Commedia ULTIMO TANGO A ZAGAROL (It. 73) con Franco Franchi

21.00 FILM TV-Commedia

DIN DON – UNA PARROCCHIA IN DUE (Italia 2018) 22.50 FILM-Comico TI STIMO FRATELLO (Italia 2011) con Giovanni Vernia

Programmi Tv su Rai Storia

16.00 STORIA DELL’ECONOMIA -UN MONDO GLOBALE

17.10 COSÌ LONTANI COSÌ VICINI -150 ANNI DI STORIA TRA ITALIA E GIAPPONE

17.50 #MAESTRI con E. Camurri

18.30 ITALIA VIAGGIO NELLA BELLEZZA «La bottega del falsario. Storie di falsi nel 900»

19.35 CRONACHE DI UNA RIVOLUZIONE «Trotzky, tecnica di un colpo di stato» Doc.

20.05 IL GIORNO E LA STORIA Doc.

20.30 PASSATO E PRESENTE Doc.

21.10 a.C.d.C. «Aigues Mortes e le crociate del Re Santo»

22.10 a.C.d.C. «Ferro e sangue. La guerra dei Trent’anni che devastò l’Europa» Doc.

23.10 CRONACHE DALL’IMPERO «Agrippina: una donna al comando» Documenti

Programmi Tv su Rai Sport

10.15 EUROPEI Calcio Fase a Gruppi, Girone F: Germania-Un-gheria/Portogallo-Francia

12.00 Noni EUROPEE

13.30 PERLE DI SPORT Doc.

14.00 DIRETTA AZZURRA

14.30 PERLE DI SPORT Doc.

15.30 CAMP. ITLAIANI Atletica leggera Juniores/Promesse

16.30 PERLE DI SPORT Doc.

17.00 DRIBBLING EUROPEI

17.30 TOUR DE FRANCE Presentazione squadre

20.00 DIRETTA AZZURRA

20.20 CAMPIONATI ITALIANI At letica Leggera Juniores/ Promesse

22.20 PERLE DI SPORT Doc.

23.00 FIDAF Football Americano I divisione 101 giornata

23.30 REPARTO CORSE

24.00 PERLE DI SPORT Doc.

Programmi Tv su DMax

6.00 MARCHIO DI FABBRICA

6.55 BATTLEBOTS: BOTTE DA ROBOT «La finale» – «Il momento di combattere»

8.45 NUDI E CRUDI FRANCIA «Sud Africa: Julien e Jennifer» – «Sud Africa: Gabrielle e Patrick» – «Colombia: Pascale ed Eddy» Reality

12.00 VADO A VIVERE NEL BOSCO «Il tornado e 2- parte»

13.55 A CACCIA DI TESORI con Mike Wolfe e Frank Fritz

15.50 LA FEBBRE DELL’ORO «Oro perduto» – «Padre e figlio»

17.40 I PIONIERI DELL’ORO Doc.

19.30 NUDI E CRUDI «Il fuoco»-«Spaventati» Reality

21.25 METAL DETECTIVE «Anzio»

22.30 PREDATORI DI GEMME Doc.

0.10 CACCIATORI DI FANTASMI

1.00 CASE INFESTATE…

Programmi Tv su Spike

6.55 TOP GEAR GOLD Motori

12.20 LAW ò ORDER: CRIMINAL INTENT

14.20 MERLIN «La maledizione di Morgana» – «Aithjusa»

16.10 LAW & ORDER: CRIMINAL INTENT Telefilm «Scacco matto» -«Collezionisti»

18.00 MERLIN Telefilm «Figlio di suo padre»-«Il servitore di due padroni» – «Il compagno segreto» – «Lamia»

21.30 YELLOWSTONE «Un nuovo giorno»

23.30 SPARTACUS-SANGUEESABBIA «lo sono Spartacus» – «Il marchio della confraternita»

1.30 TOP GEAR GOLD Motori

Programmi Tv su Rai 5

10.00 EUROPA RICONOSCIUTA di Salieri; dirige Riccardo Muti

12.15 PIANO PIANISSIMO Doc.

12.30 CREAT CONTINENTAL RAIL-WAY JOURNEYS…

13.30 RACCONTI DI LUCE Doc.

14.00 EVOLUTION – IL VIAGGIO DI DARWIN Documenti

15.50 ATEMPORALE Prosa 17.05 CONCERTO dirige Thomas Schippers

18.00 CONCERTO SULL’ACQUA -SUONI A LEDRO dirige Christian Ferrari

19.00 PIANO PIANISSIMO Doc. 19.20 STARSOF THE SILVER SCREEN «Anthony Hopkins»

20.15 PROSSIMA FERMATA AMERICA Documenti

21.15 OSN Concerto

22.35 BOLLANI E LA UNITED SO-LOISTS ORCHESTRA Concerto 23.45 ROLLING STONE – SESSO, STAMPA E ROCK’N’ROLL

Programmi Tv su Rai Premium

6.05 UN MEDICO IN FAMIGLIA 6 Fiction con Giulio Scarpati

7.05 UN POSTO AL SOLE Soap 7.50 AMANTI E SEGRETI Fiction 9.35 IL CAPITANO MARIA Fiction

11.20 INCANTESIMO 2 Soap 13.15 FILM TV-Commedia

IL DESTINO HA 4 ZAMPE (Italia 2002) con Lino Banfi, Nino Frassica

15.10 UN CICLONE IN CONVENTO Telefilm

17.00 CHE DIO CI AIUTI 2 Fiction «Compagne di cella» -«Ovunguetu sia»

19.05 UN PASSO DAL CIELO 4 Fiction con Daniele Liotti «Il volto del demone»

21.20 REX 4 Fiction con Ettore Bassi «Bandiera a mezz’asta» -«Sinfonia imperfetta»

23.00 L’ISPETTORE COLIANDRO: IL RITORNO Fiction con G. Morelli «Mortai Club»

Programmi Tv su Real Time

6.00 ER: STORIE INCREDIBILI «Gola distrutta» – «Il giocatore di hockey» Doc.

7.50 IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GIPSY USA

10.40 IL MIO GATTO È INDEMONIATO Documenti

12.40 CORTESIE PER GLI OSPITI

13.40 CORTESIE PER GLI OSPITI «Federica e Annamaria vs. Giovanna e Maria» – «Claudio e Rosanna vs. Alessandro e Cristina» Reality

15.40 PRIMO APPUNTAMENTO CROCIERA Reality

18.25 CORTESIE PER GLI OSPITI «Federica e Debora vs. Alessandro ed Elena» – «Si-grid e Irena vs. Alessia e Beatrice» Reality

20.25 LOVE ISLAND ITALIA Reality

21.25 L’ATELIER DELLE MERAVIGLIE Reality

22.25 PIEDI AL LIMITE Doc.

Programmi Tv su Giallo

6.55 DELITTI DI PROVINCIA Doc.

8.45 LAW&ORDER-I DUE VOLTI DELLA GIUSTIZIA

10.40 TANDEM Telefilm «L’amica scomparsa 1- e 2- parte»

12.40 L’ISPETTORE BARNABY Telefilm «Cose che colpiscono di notte»

14.40 L’ISPETTORE BARNABY Telefilm «Il caso di Cooper Hill»

16.40 TANDEM Telefilm «Il ragazzo e il mare» – «L’oro bianco»

18.50 CHERIF

21.10 L’ISPETTORE BARNABY Telefilm «Il villaggio risorto»

23.10 ELEMENTARY Telefilm «Amicizia» – «Un’azione tempestiva»

1.05 LAW&ORDER-I DUE VOLTI DELLA GIUSTIZIA

Programmi Tv su Top Crime

7.05 MOTI VE Telefilm

8.30 THE MENTALIST

10.15 RIZZOLI & ISLES

12.00 CSI: NY Telefilm

13.45 LAW & ORDER: UNITÀ SPECIALE

15.35 THE CLOSER «Proteggere e servire»

16.30 RIZZOLI & ISLES «Ragazzo suicida» – «Amore virtuale»

18.20 THE MENTALIST «L’uomo dei palloncini rossi» – «Rosso texano»

20.15 THE CLOSER Telefilm «Fuori fuoco»

21.10 THE CLOSER Telefilm

22.50 LAW & ORDER: UNITÀ SPECIALE «Ragazze scomparse» – «Un camion e da difendere»

0.35 LAW & ORDER: UNITÀ SPECIALE Telefilm

Programmi Tv su Sky Cinema Uno

13.40 FILM-Commedia DELIVERY MAN

15.30 FILM-Dramm. HOUDINI-L’ULTIMO MAGO (G.B./Australia 2007)

17.10 FILM-Dramm. PADRI E FIGLIE (Italia 2015)

19.30 ALFREDINO – UNA STORIA ITALIANA Fiction 1* e 2a- p.

21.15 FILM-Azione C’ERA UNA VOLTA A LOS ANGELES

23.00 FILM-Commedia VICINI DEL TERZO TIPO con Ben Stiller

Programmi Tv su Sky Cinema Due

11.05 FILM-Biografico THEFOUNDER (Usa 2016)

13.25 FILM-Commedia MISTRESS AMERICA (Usa/ Brasile ’15) con Greta Gerwig

14.55 FILM-Storico CLEOPATRA (Usa 1963)

19.00 FILM-Drammatico SONG TO SONG (Usa 2017) con Ryan Gosling

21.15 FILM-Azione IRRESISTIBILE (Usa 2020)

23.00 FILM-Dramm. L’AMICO DI FAMIGLIA (It. ’06) con Fabrizio Bentivoglio

Programmi Tv su Sky Cinema Family

16.15 FILM-Avventura LA FIGLIA DELLA SCIAMANA BIANCA &GREY 2 -IL MAGICO ACCORDO (Russia 19)

19.15 FILM-Fantastico JUMANJI (Usa 1995) con Robin Williams

21.00 FILM-Fantastico PAPER PLANES-Al CONFINI DEL CIELO (Australia/ Giappone 2014)

22.40 FILM-Commedia IRUBACCHIOTTI (G B. 1997)

Programmi Tv su Sky Cinema Action

13.35 FILM-Azione REPRISAL (Usa 2018)

15.15 FILM-Azione BLINDATO (Usa 2009)

16.50 FILM-Dramm. DEEPWATER – INFERNO SULL’OCEANO (Usa 2016)

18.40 FILM-Guerra FURY (Usa/G.B. 2014)

21.00 FILM-Azione NOW YOU SEE ME -1 MAGHI DEL CRIMINE (Usa 13)

23.00 FILM-Guerra BEHIND ENEMY LINES -DIETRO… (Usa 2001)

Programmi Tv su Sky Cinema Suspense

13.55 FILM-Orrore IT FOLLOWS (Usa 2014)

15.40 FILM-Thriller THECALLING (Usa/Can.’14)

17.35 FILM-Thriller LONG WEEKEND (Australia 2008) con Jim Caviezel

19.10 FILM-Thriller I SEGRETI DEL LAGO (Usa 01) con Tilda Swinton

21.00 FILM-Thriller ONE HOUR PHOTO (Usa 2002) con Robin Williams

22.40 FILM-Dramm. THIRTEEN DAYS (Usa 00)

Programmi Tv su Sky Cinema Romance

14.55 FILM-Dramm. RITORNO A COLD MOUNTAIN (Usa 2003)

17.35 FILM-Dramm. AN EDUCATION (G B. 09)

19.20 FILM-Commedia NEW IN TOWN – UNA SINGLE IN CARRIERA (Usa/Can. ’09) con Renée Zellweger

21.00 FILM-Dramm. RICORDATI DI ME (It. 03) con Fabrizio Bentivoglio

23.10 FILM-Dramm. EMMA (G.B./Usa ’96)

Programmi Tv su Sky Cinema Drama

16.50 FILM-Thriller WINGED CREATURES ( 08)

18.30 ALFREDINO, UNA STORIA ITALIANA – SPECIALE

18.50 FILM-Biografico L’ULTIMA PAROLA-LA VERA STORIA DI DALTON TRUM-BO (Usa ’15) con D. Lane

21.00 FILM- STAND BY ME – RICORDO DI UN’ESTATE (Usa 1986)

22.35 FILM-Commedia LA SFIDA DELLE MOGLI (G.B. ’19) con S. Horgan

Programmi Tv su Sky Cinema Comedy

15.50 FILM-Comico BASEKETBALL (Usa 1998)

17.35 FILM-Commedia NEW YORK TAXI (Usa 04)

19.15 FILM-Commedia MIKE ÒDAVE- UN MATRIMONIO DA SBALLO (Usa 2016) con Zac Efron

21.00 FILM-Commedia MAMMA 0 PAPÀ? (Italia 2017) con Paola Cortellesi

22.50 FILM-Commedia LA COPPIA DEI CAMPIONI (It. ’16) con Massimo Boldi

Programmi Tv su Premium Cinema 1

14.45 FILM-Thriller CAPPUCCEO ROSSO SANGUE (Usa 2011)

16.30 FILM-Fantastico ANIMALI FANTASTICI E DOVE TROVARLI (Usa 2016)

18.50 FILM-Azione FAST & FURIOUS 8 (Usa 2017) con Vin Diesel

21.15 FILM-Thriller BLACK HAT (Usa ’15) con Chris Hemsworth, Viola Davis

23.35 FILM-Azione RED (Usa 2010)

Programmi Tv su Premium Cinema 2

14.50 FILM-Dramm. IL CLUB DEGLI IMPERATORI (Usa 2002) con Kevin Kline

16.25 FILM-Guerra LA BATTAGLIA DI HACKSAW RIDGE (Usa/Australia 2016)

18.50 FILM-Dramm. AMERICAN SNIPER (Usa 14)

21.15 FILM-Dramm. DOLOR Y GLORIA (Sp. 19) con Penèlope Cruz

23.15 FILM-Dramm. ONORA IL PADRE E LA MADRE (Usa ’07) con E. Hawke