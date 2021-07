Torniamo a parlare di Alex Zanardi, il campione di handbike rimasto ferito nell’incidente sulla strada provinciale 146 tra Pienza e San Quirico, durante una delle tappe di Obiettivo 3: Zanardi, con la sua handbike, finì contro un camion che procedeva in senso opposto. All’epoca del fatto, il camionista, Marco Ciacci, 45enne di Castelnuovo Berardenga (Siena) fu indagato per il reato di lesioni colpose gravissime.

Ora però il gip di Siena Ilaria Cornetti ha accolto la richiesta di archiviazione con cui il 26 aprile scorso il procuratore capo Salvatore Vitello e il sostituto procuratore Serena Menicucci avevano chiesto di non procedere nei suoi confronti. Sul camionista non può essere attribuita nessuna responsabilità colposa. L’incidente avvenne il 19 giugno 2020, quando Ciacci alla guida del suo camion investì Alex Zanardi, che con la sua handbike. Naturalmente la famiglia di Zanardi, rappresentata dall’avvocato padovano Carlo Covi, si era opposta davanti al gip alla richiesta di archiviazione.

Alex Zanardi, le parole del Gip

“C’è stata un’invasione della corsia da parte dell’autocarro che è stata determinante per la reazione di Alex Zanardi, provocando la manovra di sterzo a destra, da cui è conseguita la perdita di controllo del mezzo. Se il camion fosse stato regolarmente all’interno della sua corsia di marcia l’incidente non sarebbe successo”, aveva detto Covi durante l’udienza preliminare del 26 maggio scorso in Tribunale.

All’udienza era presente anche la moglie di Alex Zanardi, Daniela Manni, parte offesa nel procedimento. Ad avviso della Procura, spiegava Vitello nella richiesta di achiviazione, “l’autista dell’autocarro viaggiava ad una velocità moderata e comunque ampiamente al di sotto del limite di velocità previsto su quel tratto di strada”.

Ciacci “reagiva prontamente alla vista del ciclista mettendo in atto una manovra di emergenza (sterzando verso il margine destro della carreggiata) per allontanarsi dalla linea di mezzeria e cercare di evitare l’impatto con l’handbike condotta da Alex Zanardi; impatto che sfortunatamente si verificava interamente all’interno della corsia di pertinenza dell’autoarticolato”.