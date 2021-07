Gli agenti della polizia locale stanno ricostruendo la dinamica di un incidente avvenuta nella mattinata di venerdì 23 luglio a Premezzo (Varese) via Padre Reginaldo Giuliani. Una donna è morta: sul posto sono state inviate un’ambulanza e un’automedica in codice rosso, oltre a mezzi dei vigili del fuoco del comando provinciale di Varese e a una pattuglia dei carabinieri. Al loro arrivo, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, 87anni.

La vittima dell'incidente si chiama Margherita Beccegato ed è la mamma dell'ex calciatore del Milan e della Nazionale, ora opinionista tv per Sky Sport, Alessandro Costacurta detto Billy. La donna ha perso il controllo della sua vettura e si è andata a schiantare contro un muro di un'azienda. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Al momento l'ipotesi più plausibile è che la mamma di Costacurta abbia perso il controllo dell'auto a causa di un malore.

I tentativi di rianimarla sono stati vani: la donna è morta sul colpo, prima che si potesse tentare il trasporto in ospedale. Nell’incidente non risultano coinvolti altri mezzi. Tanti i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore all’ex campione del Milan. Ieri 22 luglio Costacurta in un post su Instagram aveva scritto un post in cui invitava a vaccinarsi contro il Covid: “Proteggo me, i miei familiari e i miei amici ma soprattutto voi che non volete vaccinarvi #iomivaccino”.

Un terribile lutto per Alessandro Costacurta che, quando era giovanissimo a 17 anni, aveva perso il padre. L’ex difensore del Milan disse che per lui fu un trauma e grazie all’aiuto di Fabio Capello e Cesare Maldini riuscì a risollevarsi dopo la drammatica perdita del genitore. Non si conoscono le cause della morte dell’uomo anche perché in questi anni, Alessandro Costacurta ha preferito non toccare l’argomento