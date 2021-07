Ariete

Una potente mossa di carriera chiuderà la settimana con nuove prospettive. Cambio di ruolo professionale, scoperta della vocazione e progetti ambiziosi per il futuro segneranno la giornata. Di notte la vita mondana sarà frenetica, con notizie di amici, scambio di messaggi e tante novità. La creatività in aumento favorirà i progetti personali. L’amore con le discussioni di lavoro.

Toro

Allevia le tensioni familiari con un incostante in un posto bellissimo, vicino alla natura, una passeggiata nel parco o un’attività creativa. Sintonizzati con i bambini, più spazio per il piacere nell’amore e la chiarificazione del passato solleveranno gli spiriti. Nuove amicizie saranno motivanti. Sposta la tua vita sociale, espandi la tua rete e ricollega amicizie che sono state lontane.

Gemelli

Le aspettative nell’amore e nella carriera meritano una riflessione. La settimana si concluderà con la pianificazione per il futuro e la privacy. Visualizza la missione professionale e l’eredità che vuoi lasciare al mondo. Il bilancio sarà in pareggio con i cambiamenti nei modelli di consumo e nell’organizzazione dei conti. Chiarisci la tua posizione nelle conversazioni con fratelli, amicizie e reti.

Cancro

Un successo finanziario sarà in arrivo. Concludi la settimana con speranze e prospettive positive. Le relazioni amorose e le nuove amicizie alimenteranno il cuore. L’amore in una nuova dimensione. Diminuire le idealizzazioni e approfondire i legami, con conversazioni sensibili e motivanti. Le maschere sociali cadranno. Prenditi cura dei tuoi beni. Evita di perdere denaro in decisioni impulsive.

Leone

Riduci lo stress con l’attività fisica e migliora l’organizzazione del lavoro. La settimana si concluderà con decisioni e strategie intelligenti per gestire tutte le richieste. Una salute più debole richiederà cambiamenti nella routine e nelle abitudini. Inizia un nuovo ciclo di vita. Saranno illuminati percorsi di maggiore realizzazione personale. Venere attirerà opportunità finanziarie.

Vergine

Smettila di nasconderti dietro la tua barriera intellettuale, Vergine. Giocare non ti porterà da nessuna parte. La vera forza è alzarsi in piedi e dimostrare che puoi dire quello che provi in ​​ogni situazione, specialmente riguardo a una persona cara. Se senti il ​​bisogno di dire qualcosa, dillo. Non aspettare che la situazione si trasformi in una discussione malsana prima di esprimere finalmente i tuoi sentimenti.

Bilancia

È il pensiero delle possibilità future, di tutto ciò che potresti realizzare se potessi lavorare e vivere come una squadra con il tuo partner romantico, che ti sta facendo desiderare di fare uno sforzo maggiore nella tua relazione. L’allineamento dei pianeti ti incoraggia a stabilire i tuoi obiettivi e piani e ad avere una discussione franca su come puoi portarli a compimento, insieme.

Scorpione

La configurazione astrale di oggi potrebbe significare che sei quasi letteralmente travolto a una festa o in un’altra occasione sociale. Il potere di attrazione è molto forte e potresti trovare difficile resistere. In genere preferisci un approccio più sottile all’essere corteggiata e potresti trovare l’atteggiamento dell’altra persona un po’ troppo prepotente, ma comunque lusinghiero. Puoi ancora divertirti! Dalla spiaggia alla sala del consiglio, il tuo calendario sociale è pieno di eventi di networking quando Venere entra in Vergine mercoledì, mentre il pianeta del piacere si sposta nella tua zona di carriera. Incanta le persone importanti durante l’happy hour e durante i picnic aziendali. Se vuoi raggiungere le tue ambizioni entro la fine dell’estate, avrai bisogno di aiuto.

Sagittario

Ti sentirai in cima al mondo, con l’energia dell’allineamento planetario di oggi. Non solo ti senti potente e radioso, ma controlli anche l’attenzione degli altri. Se stai cercando un partner con cui condividere la tua vita, in realtà non dovrai fare molto; devi semplicemente esserlo, e quelli su una lunghezza d’onda simile saranno attratti dalla tua aura. La tua cerchia sociale sta per espandersi quando Venere entrerà in Vergine mercoledì. Sembra solo che tu vada d’accordo con tutti quelli che incontri! Dalle chiacchierate con le persone a una festa in casa al legame con gli sconosciuti a un concerto. Venere sarà nella tua zona sociale per le prossime settimane, rendendoti amico di tutti.

Capricorno

L’energia celeste di oggi aumenta il tuo desiderio di fare uno sforzo maggiore quando è coinvolta una certa persona. Potresti arrivare alla conclusione che il motivo per cui non sei andato molto lontano con loro è perché ti stai trattenendo e non permetti al te reale e vibrante di presentarsi. Non appena inizierai a comunicare dal cuore, le cose cambieranno. Certo, potresti non essere in grado di scappare per prenotare un volo per l’Europa, ma puoi comunque esplorare il mondo in altri modi quando Venere entrerà in Vergine mercoledì, mentre si muove nella tua filosofia zona. Segui un corso di cucina o sulla storia della tua cultura per scoprire da dove vieni.

Acquario

L’energia della configurazione astrale di oggi può significare che se è possibile partecipare a una festa o un’occasione sociale oggi, potrebbe essere l’inizio di una relazione piuttosto meravigliosa. Ma non essere troppo reticente e non aver paura di parlare di tutti i tuoi talenti e metterti in mostra. Sarebbe anche di grande beneficio per te indossare colori vivaci per cambiare, piuttosto che toni spenti o tenui. Scintilla e fatti notare. Quella che pensavi sarebbe stata un’avventura estiva casuale sta diventando seria quando Venere entrerà in Vergine mercoledì. Il pianeta dell’amore si sposta nella tua zona di intimità per le prossime settimane! La tua relazione potrebbe subire un cambiamento importante che ti legherà o ti farà finire. Riuscirà il tuo amore estivo ad arrivare in autunno?

Pesci

La configurazione planetaria di oggi ti dà la possibilità di conoscere qualcuno per cui hai cercato di fingere di non avere alcun sentimento, per ragioni tue speciali. L’energia nell’aria significa che le cose non possono rimanere nascoste; sicuramente usciranno allo scoperto. È possibile che ti sentirai ispirato a fare la prima mossa e rivelare le tue emozioni più profonde. L’amore è nell’aria per te quando Venere entrerà in Vergine mercoledì, entrando nella tua zona di partnership. Se sei single, può facilmente trovare la loro corrispondenza perfetta e gli amanti potrebbero innamorarsi l’uno dell’altro. Potresti anche innamorarti di più di te stesso durante questo periodo.