Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 24 luglio 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere per ogni film/telefilm la relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.

In Streaming HO EREDITATO UN AMICO Su Disney+ la serie sequel del film con Tom Hanks

Vi ricordate il film del 1989 “Turner e il casinaro”? Era una deliziosa commedia d’azione in cui un detective, interpretato da Tom Hanks, stringeva un’improbabile amicizia con Hooch, un simpatico quanto fracassone mastino francese, unico testimone di un delitto. Oggi, 32 anni dopo, ritorniamo a Cypress Beach, in California, per una serie omonima proposta in esclusiva da Disney+. Quel detective non c’è più, ma in compenso conosciamo il figlio, che porta il suo stesso nome: il giovane Scott Turner ( Josh Peck, 34) ha seguito le orme del padre ed è un poliziotto federale. E anche nel suo destino c’è un indisciplinato cane di nome Hooch: glielo porta la sorella Laura, grande amante degli animali.

Scott è un uomo riservato e ambizioso e, come per suo papà, il primo impatto con il cagnone sarà esplosivo. Ma questo strano incontro si rivelerà un’autentica alleanza quando Scott e Laura inizieranno a farsi delle domande sulla morte del padre. E scopriranno che forse non è stata accidentale come pensavano. Questa è solo la premessa di una serie che ci accompagnerà per 12 settimane dal 21 luglio con un mix di risate, azione e (perché no?) commozione. Ultima curiosità: per interpretare Hooch sono stati impiegati ben cinque mastini francesi!

Da venerdi su Canale 5 Al via su Canale 5 Inés dell’anima mia, la miniserie spagnola tratta dal romanzo di Isabel Allende

IL SUCCESSO DELLE FICTION SPAGNOLE

è inarrestabile. E su Canale 5, da venerdì 30, ne arriva un’altra: “Inés dell’anima mia”. Tratta daH’omonimo romanzo della celebre scrittrice cilena Isabel Allende e girata tra Spagna, Perù e Cile, ha tutti gli ingredienti giusti per far breccia nel pubblico: dramma, guerra e romanticismo. Per quattro serate ci terrà compagnia: seguiremo le vicende di Inés (Elena Rivera), una giovane determinata e ribelle che si oppone a un mondo dominato dagli uomini e dalle ferree regole del clero. Nonostante il parere contrario della famiglia, Inés sposa Juan de Màlaga (Carlos Serrano, attore già noto al pubblico televisivo per aver interpretato il perfido Fernando Mesia in “Il segreto”). Quando il marito va a cercare fortuna in America, la ragazza facendo la sarta raccimola i soldi necessari per il viaggio e parte per il Nuovo Mondo. Dopo aver cercato invano il consorte, si imbatte nel valoroso e affascinante Pedro de Valdivia (Eduardo Noriega). Tra i due nasce una storia d’amore e insieme parteciperanno alla conquista del Cile del 1540, combattendo contro le popolazioni locali che difendono il loro territorio.

«Inés è una donna che rompe con ogni tipo di convenzione, norma e costume. Affronta tutto, cultura, società e religione, per raggiungere il suo obiettivo» spiega Elena Rivera. «La sua ossessione non era l’oro e la ricchezza, ma passare alla Storia, perché mai prima di allora una donna si era avventurata in una spedizione così». E prosegue Eduardo Noriega: «Questa serie è stata una grande sfida. In Cile abbiamo incontrato tante difficoltà, le riprese sono state influenzate dalle proteste sociali che si sono verificate in quel periodo: abbiamo dovuto interromperle ripetutamente. Ma l’atmosfera tesa ci ha in fondo aiutato a calarci meglio nella storia e nei personaggi».

Simona De Gregorio

FILM

Su Rai Tre dalle 20.30 Opera senza autore. Ispirato a fatti realmente accaduti, il film racconta tre epoche di storia tedesca attraverso l’intensa vita dell’artista Kurt Barnert, dal suo amore appassionato per Elisabeth, al complicato rapporto con il suocero, l’ambiguo Professor Seeband che, disapprovando la scelta della figlia, cerca di porre fine alla relazione tra Kurt ed Elisabeth. Quello che nessuno sa è che le loro vite sono già legate da un terribile crimine commesso da Seeband decenni prima.

Su Rai 4 alle 21.10 Brutti e cattivi. Nella periferia di Roma il Papero, un mendicante privo delle gambe, decide di organizzare una rapina ai danni del capo di un clan della mafia cinese. I suoi complici sono sua moglie, soprannominata Ballerina, e due amici, Giorgio Armani e Plissé.

Su Rai Movie dalle 21.20 L’albero degli zoccoli. Nella povera e chiusa provincia bergamasca si svolgono le vicende e le vite di alcune povere famiglie. L’omaggio di Ermanno Olmi alla propria terra natale, tra i borghi di Martinengo e Treviglio, alla ricerca di un mondo ormai perduto.

Su Canale 5 dalle 21.32 Benvenuto al Nord. Trasferitosi nel Nord Italia, Alberto accetta la gestione di un programma per l’incremento della produttività presso un ufficio delle poste. A causa del compito arduo l’uomo trascura la moglie Silvia, la quale non trova pace e medita vendetta. Nel frattempo a Castellabate, Maria continua ad incolpare Mattia di non essere abbastanza ambizioso. Su Italia 1 dalle 21.25 Jurassic Park. I dinosauri sono l’attrazione di un parco, ma qualcosa non va come previsto

Su Sky Cinema dalle 21.15 John Q. La vita di John scorre serena e tranquilla tra famiglia e lavoro, fino al giorno in cui scopre che il figlio Michael è affetto da una grave malattia. Solo un trapianto di cuore potrebbe salvargli la vita..

Su Sky Cinema 2 Chaos Theory. Un esperto di efficienza si accorge della natura casuale della vita dopo uno scherzo fattogli dalla moglie. Su Sky cinema 2 alle 21.25 Vizi di famiglia. Sarah Huttinger, in occasione della nozze della sorella, torna nella casa natìa ed è costretta a trascorrere un po’ di tempo con i suoi. Sarah è sempre stata la pecora nera della famiglia, non si è mai sentita accettata, e non ha mai condiviso le passioni del padre e della sorella. Durante il viaggio, la nonna si lascia sfuggire un segreto che porta Sarah a pensare che sia stata proprio la sua famiglia a ispirare il libro da cui è stato tratto il film Il laureato. Su Iris dalle 21 L’ultimo appello. Un giovane avvocato tenta l’ultima carta per ottenere la clemenza per il nonno, un membro del Ku Klux Klan, nel braccio della morte per aver assassinato due bambini ebrei.

TELEFILM

Su Rete 4 dalle 21.29 Una vita. Una misteriosa ragazza si intrufola in soffitta e sembra minacciare Agustina con un coltello, ma poi inaspettatamente rivolge l’arma contro se stessa

INTRATTENIMENTO

Su Rai Uno dalle 21.25 The Voice Senior. Dopo il grande successo ottenuto in autunno, Rai 1 ripropone The Voice Senior, un grande show per tutta la famiglia, che vede protagonisti cantanti over 60 di spiccato talento e con storie straordinarie. Quattro – coach (Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino), competono per conquistare i loro talenti preferiti, formare le squadre e selezionare poi i talenti più meritevoli da far accedere alla finale, in cui verrà decretato il vincitore. Su Canale 5 alle 21.26. All together now. – edizione estate-Michelle Hunziker presenta la nuova edizione di All Together Now: dodici cantanti, dodici storie da raccontare e quattro giurati speciali: J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga.

Guida tv di sabato 24 luglio: i programmi della sera

