Ariete

Mescola la tua realtà con un po’ di fantasia oggi, Ariete. Rilassati per un po’ e riposati. Cerca di trascorrere del tempo meditando e liberandoti dalle preoccupazioni quotidiane. Le attività calmanti e rilassanti sono il modo migliore per trascorrere oggi. Fai passeggiate con gli amici e approfondisci la conversazione su argomenti stravaganti. Concediti tempo e spazio per sognare.

Toro

Entra oggi in modalità creativa, Toro. Alla deriva in un altro mondo. Fuggi dalla tua realtà attuale ed esplora le tue fantasie attraverso sforzi artistici. Sogna in grande quanto la tua mente ti permetterà. Non c’è limite alle cose che si possono realizzare in una giornata come questa. Spingi i tuoi limiti e metti alla prova i tuoi limiti. Potresti essere in grado di librarti molto più in alto di quanto pensi.

Gemelli

Le cose stanno andando abbastanza bene per te, Gemelli. I tuoi modi persuasivi e le tue delicate spinte sono sufficienti per portare le persone dove vuoi. Il controllo è tutto tuo se lo vuoi. Ricorda che quando accetti le lodi per il successo, devi anche essere disposto ad accettare la colpa del fallimento. Qualsiasi rischio che corri oggi probabilmente andrà a tuo favore.

Cancro

Di fronte a dieci antipasti in un menu, potrebbe essere difficile sceglierne solo uno. Ordinane due o più, Cancro. Non lasciare che l’indecisione ti ostacoli. Allo stesso tempo, non vederlo come qualcosa di negativo. La chiave per oggi è seguire il flusso. Espandi i tuoi sogni come desideri. Divertiti e sii disposto ad assumerti la piena responsabilità delle tue azioni.

Leone

I tuoi sogni non si avvereranno mai a meno che tu non creda e agisca in base a loro, Leo. Nessun altro lo farà per te. A meno che tu non abbia una fata madrina, devi prendere in mano la situazione. Renditi conto che puoi arrivarci in molti modi diversi. Il primo passo è sempre credere in te stesso e nel fatto che tutto è possibile. Oggi è un grande giorno per lasciare che la tua immaginazione prenda il sopravvento.

Vergine

Un soggiorno fuori città e lontano dai problemi che sorgono ogni giorno sarà la chiave per ritrovare tutte le tue energie e sentirti come nuovo. Se in questi momenti sei un cuore libero, è una buona occasione per scoprire quanto è bello godere di tutta la libertà. E se sei Vergine con un partner, cerca di controllare quella stupida gelosia che ti assale quotidianamente, e forse ancora di più ora che passi più ore con il tuo ragazzo. È la tua insicurezza che mi fa dire che ha degli amici. Non ha niente a che fare con il suo amore per te. Oggi puoi controllare i suoi sentimenti per te. Non tormentarlo con sciocchezze.

Bilancia

Per quanto ti mettano a disagio le crisi familiari, evita di prendere le distanze. Sappi che dovrai analizzare qual è il fulcro della situazione per risolverlo. Amare: Momento in cui ti sentirai molto a tuo agio con la persona che ami e vivrai una giornata intensa. Prova a invitare la tua anima gemella a uno spettacolo e a una cena. Ricchezza: Tieni d’occhio tutte le tue spese ed evita di acquistare tutto ciò che non è assolutamente necessario nella tua vita. Se vai al supermercato compra le offerte. Benessere: Sarebbe bene proteggere il tuo equilibrio psichico. Cerca di rilassarti e riposati un po’ di più. Non lasciare che la routine quotidiana offuschi il tuo pomeriggio.

Scorpione

Preparati, poiché le tue capacità intellettuali saranno in aumento. Sappi come sfruttarlo al meglio in modo da poter scatenare i piani più audaci della tua vita. Amare: Comprendi che non dovresti sprecare la tua seduzione e il tuo magnetismo per riconquistare quella persona che ti piace, capisci che non è quella giusta per te. Ricchezza: Se vuoi avviare un’attività o investire, dovrai essere gestito con molta attenzione poiché puoi perdere denaro. Cerca di essere prudente in tutte le transazioni che fai. Benessere: Segui una dieta purificante che includa succhi naturali e frutta di stagione. Cerca di monitorare attentamente la tua alimentazione ed evita di indulgere in eccessi.

Sagittario

Sappi che in questo giorno, le tue parole saranno prese in considerazione da coloro che ti ascoltano. Devi assicurarti che lo interpretino correttamente. Guarda cosa dice. Amare: Sarà un viaggio positivo per rafforzare amicizie che hai dimenticato da mesi. Non smettere di comunicare con i tuoi cari per molto tempo. Ricchezza: Molti imprevisti fioriranno per quelle questioni di denaro che esistono nell’area familiare, mantieni la calma e chiarisci la situazione il prima possibile. Benessere: Sappi che dovrai eseguire un debug fisico. Usa la fitoterapia, poiché ti aiuterà a eliminare le tossine accumulate nel tuo corpo.

Capricorno

Comprendi che la fantasia e la creatività che ti caratterizzano sono gli strumenti che ti permetteranno di risolvere le difficoltà della giornata. Non abusarne. Amare: Non dimenticare il tuo partner. Preparati, poiché il lavoro e le occupazioni quotidiane occuperanno tutta la tua attenzione e potresti trascurare la tua anima gemella. Ricchezza: Evita di farti prendere dal panico se la tua economia non è in buone condizioni. Attendi fino alla prossima settimana per risolvere le fatture in sospeso che hai. Benessere: Deciditi e inizia subito una dieta sotto la supervisione di un nutrizionista. Sappi che ne hai bisogno, non solo per avere un aspetto migliore quest’estate, ma per motivi di salute.

Acquario

Comprendi che la chiave del successo sarà mettere in atto le tue qualità mentali ed emotive più positive nella tua vita. Cerca di farlo il prima possibile. Amare: Sappi che la Luna nel tuo segno ti favorirà nelle relazioni amorose. Approfitta di questo transito per esprimere come ti senti a quella persona che ami così tanto. Ricchezza: Prima di decidere di fare un investimento, prenditi del tempo per valutare i potenziali benefici. Se necessario, chiedi consiglio a qualcuno che conosce l’argomento. Benessere: Non lasciare che i tuoi dubbi ti paralizzino. Passerai attraverso una fase in cui puoi definire la tua vocazione o apportare alcuni cambiamenti nella tua vita personale.

Pesci

Sarà un ottimo momento per proteggersi da determinazioni affrettate e concedersi il tempo per le decisioni importanti. Amare: Non cercare di forzare le cose senza senso. Il tuo partner sarà sicuramente freddo e distante. Rilassati, arriveranno momenti migliori in amore. Ricchezza: Applica la tua intelligenza, poiché presto otterrai successo e riconoscimento nel tuo lavoro. Non farti coinvolgere in affari poco chiari, guarda i tuoi soldi. Benessere: Dimentica le preoccupazioni e cerca di dedicare più tempo alla tua vita personale. Amati un po’ di più, non aspettarti che qualcuno lo faccia per te.