Federica Pellegrini: chi è il fidanzato, età, carriera, curiosità

Federica Pellegrini è sicuramente una delle più importanti nuotatrici italiane, la quale proprio questi ultimi giorni sta prendendo parte alle Olimpiadi di Tokyo ed ha conquistato un posto nella finale dei 200 stile libero che si giocherà proprio mercoledì 28 luglio alle ore 3:30. Di lei sappiamo tanto da un punto di vista professionale, così come anche della sua vita privata che è stata piuttosto tormentata. Ci riferiamo al fatto che ha avuto delle storie d’amore molto importanti poi finite e storie anche piuttosto chiacchierate. Adesso sembra essere tornata ad amare ed è infatti di nuovo innamorata, ormai da un po’ di tempo, di un giovane di nome Matteo. Ma cosa conosciamo di lui? Chi è il nuovo fidanzato di Federica Pellegrini?

Federica Pellegrini, chi è il fidanzato Matteo Giunta

In realtà questa storia sembra andare avanti da un po’ di tempo, ma è stata confermata in maniera ufficiale soltanto da poco tempo. Il fidanzato della nota nuotatrice italiana si chiama dunque Matteo Giunta e oltre ad essere il coach di Federica è anche il cugino del campione Filippo Magnini che tutti conosciamo anche per essere proprio l’ex fidanzato della sportiva. Si tratta questa di una curiosità che in qualche modo ha suscitato parecchio scalpore in queste settimane.

L’indiscrezione lanciata da Chi

I due sarebbero stati paparazzati un po’ di tempo fa dal settimanale Chi che aveva quindi pubblicato queste fotografie e l aveva beccati durante una cena molto romantica. Insomma, sembrerebbe che queste immagini non avessero lasciato alcun tipo di dubbio. Effettivamente poi i due sono stati paparazzati ancora una volta ed alla fine i due hanno deciso di confermare la loro storia d’amore.

Cosa sappiamo di Matteo

Di lui sappiamo che è un ex nuotatore e allenatore di nuoto originario di Pesaro ed è nato il 7 maggio 1982, di conseguenza ha 39 anni. Fin da piccolino è stato appassionato di sport ed infatti ha iniziato a praticare Nuoto fin da piccolino allenandosi dalle 9 del mattino fino alle 19:30 del pomeriggio. Come abbiamo già avuto modo di anticipare è il cugino di un altro noto nuotatore italiano ovvero Filippo Magnini. Della famiglia però Matteo non è l’unico a praticare sport. Ha infatti un fratello di nome Tommaso che è più grande di lui di circa 4 anni e che pratica sport invernali, beach volley ed anche ciclismo.