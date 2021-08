Programmi Tv stasera martedì 27 Luglio 2021, Film in tv in prima serata

Programmi Tv su Rai 1 alle 21.25 Carràmba! Che sorpresa Un altro appuntamento con lo spettacolo e le emozioni offerte dallo storico varietà di Raffaella Carrà (1943-2021) trasmesso dal ’95 al ’98 e poi nel 2002 e nel 2008. Nella prima puntata del 13 luglio il programma è stato seguito da una media di 2.242.000 spettatori pari al 12.8% di share.

Programmi Tv su Rai 2 alle 21.20 Il circolo degli anelli In onda mentre a Tokyo è notte fonda, il programma condotto da Alessandra De Stefano riassume e commenta gli eventi della giornata terminata poche ore prima con una particolare attenzione per le prestazioni degli Azzurri. Tra gli eventi di oggi, la partita del Settebello di pallanuoto contro la Grecia.

Programmi Tv su Rai Tre alle 21.20 nCavalleria rusticana Pippo Baudo (85) torna in televisione per condurre tre serate dedicate ai capolavori della lirica in scena all’Arena di Verona; al suo fianco, Antonio Di Bella. Dopo l’opera di Pietro Mascagni in onda oggi, nelle prossime settimane vedremo «Pagliacci» di Ruggero Leoncavallo e «Aida» di Giuseppe Verdi.

Programmi Tv su Rete 4 alle 21.25 Ricky & Barabba Ricky (Renato Pozzetto, 81), finanziere in rovina, tenta il suicidio, ma è salvato per caso dal barbone Barabba (Christian De Sica, 7°). I due vanno alla ricerca della moglie di Ricky, che ha abbandonato il marito. Sulle tracce della donna, arrivano a Montecarlo, città in cui vive il suocero del finanziere.

Programmi Tv su Canale 5 alle 21.20 Temptation Island Nella settimana finale il reality raddoppia: Filippo Bisciglia (44) riunisce quindi per l’ultima volta attorno al falò i partecipanti che decideranno se riunirsi ai rispettivi partner, tornare a casa da soli o magari assieme a un nuovo amore incontrato in Sardegna. Il programma ha registrato buoni ascolti anche quest’anno.

Programmi Tv su Italia 1 alle 21.20 R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà Ucciso dal suo partner, l’agente Nick Walker (Ryan Reynolds, 44) viene arruolato dal Rest In Peace Department, un’agenzia celeste che combatte gli spiriti malvagi sulla Terra. Assieme al suo nuovo collega, lo sceriffo Roy Pulsipher (Jeff Bridges, 71), dovrà fermare una banda di pericolosi demoni.

Programmi Tv su La 7 alle 20.35 IN ONDA Anche tanta politica fra gli ingredienti del talk show condotto da David Parenzo e Concita De Gregorio. Questa sera c’è il primo dei due appuntamenti lunghi con più spazio per gli ospiti e gli approfondimenti.

Programmi Tv su Tv 8 alle 21.30 DUE CUORI E UNA PROVETTA (Usa 2010) con Jason Bateman, Jennifer Aniston La single quarantenne Kassie decide di diventare mamma con l’inseminazione artificiale. Sceglie un donatore, ma Usuo amico del cuore Wally è geloso e le combina uno scherzetto…

Programmi Tv su Nove alle 21.35 IL PRIMO CAVALIERE (Usa ’95) di Jerry Zucker con Richard Gere, Sean Connery Promessa a re Artù, la bella principessa Ginevra viene rapita da Ma lag a nt che vuole impossessarsi delle sue terre. L’eroico Lancillotto la salva e viene nominato primo cavaliere…