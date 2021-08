Alessandra: chi è la moglie di Gaetano Curreri? Età, figli e vita privata

Nella serata di ieri, Gaetano Curreri ovvero il noto leader e cantante degli Stadio è stato colpito da un malore proprio durante un concerto. Purtroppo le sue condizioni di salute sono state davvero molto gravi ed ha trascorso tutta la notte nel reparto di terapia intensiva.

Ad ogni modo, proprio in questi minuti sembrerebbe che la pagina ufficiale del gruppo in questione abbia pubblicato un comunicato, dicendo che fortunatamente Gaetano sta bene. “Siamo veramente felici di comunicarvi che Gaetano ha superato brillantemente l’infarto e adesso sta bene. L’abbiamo sentito via telefono e ringrazia tutti per l’affetto e le belle parole spese per lui. Ci uniamo anche noi ai suoi ringraziamenti che condividiamo pienamente, in queste ore difficili il vostro supporto ci ha aiutato tanto, vi teniamo aggiornati”. Questo quanto scritto sui social dagli Stadio, proprio in questi minuti.

Gaetano Curreri, malore per il leader degli Stadio

Sembrerebbe che il noto Gaetano abbia avuto un infarto, ma fortunatamente ha superato brillantemente questo malore e adesso sta bene. Insomma, tutti i fan e tutte le persone che conoscono Gaetano possono tirare un sospiro di sollievo, visto che il leader degli Stadio adesso fa bene, anche se dovrà continuare a rimanere in ospedale ancora per un po’.

Chi è Alessandra, la moglie di Gaetano Curreri

In questa notte così tanto lunga, al suo fianco in ospedale sono rimasti i suoi familiari più intimi e non poteva mancare la sua amata moglie Alessandra. Proprio in queste ore in molti si sono chiesti chi sia in quest’ultima, ovvero che cosa conosciamo di lei ed anche del rapporto così tanto speciale che c’è tra Alessandra e Gaetano. Si sa che i due sono sposati e che stanno insieme praticamente da sempre ma sono stati anche molto riservati. E’ proprio per questo che della loro vita privata non abbiamo molte informazioni. Purtroppo come potrete immaginare, della moglie di Gaetano Curreri non abbiamo proprio informazioni e non si sa quindi quanti anni abbia né tantomeno cosa faccia nella vita.

Una grande storia d’amore ma lontano dai riflettori

Anche andando sul web, è difficile trovare delle informazioni o anche semplicemente delle fotografie che ritraggono Gaetano insieme alla sua dolce compagna. Una cosa però sembra essere certa ovvero il fatto che Gaetano e la moglie Alessandra non hanno avuto figli e che questo potrebbe sicuramente essere per loro ad oggi un grande rimpianto. Potrebbe però essere stata anche una scelta voluta fortemente dalla coppia, ma a noi non ci è dato sapere quale sia effettivamente la verità.