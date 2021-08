Oroscopo Branko oggi domenica 1 Agosto 2021, previsioni i segni

Ariete

Cioè, il loro principio è maschile e, quindi, sono energici, infuocati, franchi, tendono alla generosità (lo fanno perché hanno bisogno di distinguersi), sono spericolati, agiscono immediatamente e non pensano alle conseguenze. Sono spontanei e un po ‘ esagerati. Un motivo per festeggiare riunirà alcuni amici e ti sarai di buon tempo. Tuttavia, non toglierti dalla mente quella persona che ami ancora e la cercherai, ci sarà ricettività reciproca.

Toro

Questo elemento ha un principio femminile e quindi introverso. La Terra non si mostra al mondo esterno come i segni del Fuoco, la sua tendenza è all’introversione, all’inibizione, alla prudenza e alla circospezione. A loro non piace oltre la linea e sviluppare il buon senso. Ogni volta che hai le risorse necessarie per collegarti a quel progetto che attira la tua attenzione. Avete un orizzonte chiaro e la strada sarà verso il successo, non esitate e andate avanti.

Gemelli

Come Fire, questo elemento è maschile, ma con un’espressione più moderata. Qui l’attività è principalmente mentale, quelli di Aire pensano sempre a qualcosa, sono anche interessati a imparare e condividere ciò che sanno. Tendono ad analizzare tutto, questo rende difficile per loro sperimentare la vita sentimentale o la sensazione. Per loro, la ragione è prima di tutto. Sarai circondato da membri della famiglia che non vedi da molto tempo. Potresti essere invitato a commettere alcuni eccessi che potrebbero disturbare alcuni presenti. Controlla te stesso e tutto scorrerà positivamente.

Cancro

Conserva gran parte del principio femminile, tutto interiorizza, va verso l’interno ed è attento ai segni del mondo esterno. È ricettivo e passivo, incline a ricevere piuttosto che dare o agire. Questo elemento esalta il lato sensibile, permettendo loro di comprendere facilmente lo stato emotivo degli altri. L’acqua, inoltre, è connessa con l’emotivo, questo li rende molto facilmente eccitati (gioie o dolori, tutto si sente intensamente). L’acqua è ricettiva e Una persona che vuole riconciliarsi con te avrà qualche dettaglio o presente, ma è possibile che guadagnerai sfiducia e non sarai responsabile. Evitalo, hai buone intenzioni.

Leone

Conserva gran parte del principio femminile, tutto interiorizza, va verso l’interno ed è attento ai segni del mondo esterno. È ricettivo e passivo, incline a ricevere piuttosto che dare o agire. Questo elemento esalta il lato sensibile, permettendo loro di comprendere facilmente lo stato emotivo degli altri. L’acqua, inoltre, è connessa con l’emotivo, questo li rende molto facilmente eccitati (gioie o dolori, tutto si sente intensamente). L’acqua è ricettiva e Riceverai un messaggio da qualcuno che vuole vederti. Questo genererà un cambiamento nei tuoi piani e organizzerai tutto per divertirti e divertirti. Anche se timida, quella persona mostrerà il suo interesse.

Vergine

Torniamo a un campo di introspezione, qui l’energia viene nuovamente ritirata e non è più facilmente mostrabile. I segni della Terra sono prudenti, non vengono lanciati bruscamente come il Fuoco, pensano alle conseguenze di tutto e solo quando si sentono al sicuro sono incoraggiati ad agire. Sono concreti, non battono mai il cespuglio, non si perdono nelle fantasie, arriva al punto. Le critiche che riceverai da quel membro della famiglia hanno solo lo scopo di esortarti a riflettere sugli errori che hai commesso inconsciamente. Le sue parole ti renderebbero consapevole.

Bilancia

Un’energia di estraversione, che facilita la possibilità di esprimere ciò che pensano. La libertà è una caratteristica dei segni dell’aria, a loro non piace essere inviati, è necessario convincerli mostrando loro ragioni. Stabilire collegamenti è un’altra delle sue caratteristiche, trovano molto facile entrare in contatto con tutti i tipi di persone, hanno il desiderio di imparare e mostrare ciò che sanno. Ora che hai sotto controllo quel problema che sembrava impossibile da risolvere, avrai di nuovo più tranquillità, che ti permetterà di uscire e liberare la mente. Oggi vi ditroverete un momento eccellente.

Scorpione

È il secondo segno di questo elemento. Se il cancro è il mare e i pesci, lo Scorpione è abbinato alle acque paludose e stagnanti. È profondo e sensibile da questo elemento, tuttavia, essere un segno di qualità fissa tende alla ritenzione. La fissità genera immobilità e l’acqua governa il mondo dei sentimenti: lo Scorpione non deve lasciarsi andare l’esperienza emotiva. Un’amicizia ti avvertirà dei rischi connessi alla ripresa del contatto con quella persona che ti ha fatto del male. Combatti con i tuoi sentimenti e non lasciarti trascinare da loro, impara a dominarti.

Sagittario

Questi segni hanno molta energia, ecco perché sono classificati come maschili, perché hanno bisogno di saltare, correre, andare e manifestarsi. La passione è un’altra caratteristica, sono molto infuocati. Qualcosa che li contraddistingue e che è molto presente nel Sagittario è la franchezza, dicono sempre quello che sentono o pensano, senza alcun filtro. Il fuoco è travolgente, quando questa energia non viene gestita bene, può dare un po ‘di crudeltà o insensibilità ad agire. Il tempo continua a passare e non prendi iniziative per riprendere la comunicazione con quella persona che ti interessa. Se mantenete questo atteggiamento, perderete l’occasione di riconciliarvi.

Capricorno

Essendo di energia femminile, la Terra non avvia, piuttosto mantiene, struttura e costruisce. Inoltre non si muove o cambia direzione, quindi può aggrapparsi a un’idea e lavorarla pazientemente, fino a quando non la materializza. La Terra riconosce il mondo fisico come l’unica realtà e prende tutto ciò che riguarda lo spirituale o filosofico con un certo scetticismo. Paure e risentimento sono dissipati, oggi tornerà la tranquillità necessaria per chiarire le incomprensioni familiari e quindi recuperare l’armonia in casa. Ti sentirai meglio.

Acquario

Questo elemento è legato alla scienza perché deve trovare la causa e l’effetto di tutto ciò che esiste. I segni dell’Aria risuonano dalla logica, per loro qualcosa ha validità quando è ragionevole o scientificamente dimostrabile. Sono molto veloci, non hanno molti problemi a capire la meccanica o il modo in cui funzionano le cose; sono interessati alla conoscenza, sono sempre alla ricerca di informazioni. L’entusiasmo che hai avuto per fare quel viaggio sta accadendo. Ora avete il desiderio di abbandonare progetti vani o superficiali per iniziare qualcosa di diverso e con maggiore senso spirituale.

Pesci

Questo elemento si limita a ricevere, non agisce, non si attiva, percepisce e assimila solo le impressioni generate dal mondo esterno. L’acqua è connessa con emozioni e sensibilità, questo ti consente di catturare molto più facilmente ciò che gli altri possono sentire, poiché è empatico. Non può mettere il mondo materiale o razionale al di sopra dei suoi sentimenti, alla fine quest’ultimo vince e lo porta a rinunciare a tutto per essere in armonia con ciò che sente. La tendenza sarebbe quella di perdere la pazienza di fronte a quella persona che non mostra tolleranza. Incoraggiare uno scontro oserebbe tutti i piani che hanno, lo eviterebbe.