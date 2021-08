Oroscopo Paolo Fox domani 4 Agosto 2021 – le previsioni astrali

Ariete

Oggi cerca il tempo per riflettere su tutto questo. Pensa alle cose importanti che sono successe nel tuo passato e potresti trovare le ragioni che ti fanno sentire in questo modo ora. È probabile che qualche decisione, o anche un piccolo dettaglio di molto tempo fa, abbia a che fare con la tua situazione attuale, nostalgico Ariete. E ricorda che sei puntuale ogni giorno per cambiare tutto ciò che sta fallendo nella tua vita. In campo sentimentale, oggi potresti vedere qualcuno che era importante un po’ di tempo fa. Non attaccarlo mai più. Ricorda che il passato è passato e che le seconde parti non sono mai state buone in generale.

Toro

Controlla bene le chiamate che ricevi e i messaggi. Non rispondere se non sai chi li sta inviando e controlla anche i messaggi di posta elettronica su base giornaliera. Non aprirli se il mittente è sconosciuto. Ti risparmierai mal di testa ogni giorno. A partire da oggi, trova del tempo da trascorrere con la tua famiglia e i tuoi amici, Toro. A poco a poco sembra che tu ti sia allontanato senza rendertene conto, assorbito da altri argomenti a cui ora stai prestando più interesse. Forse sei più consapevole dei problemi del “cuore” di ogni altra cosa. Dimentica chi ti ha fatto del male e concentrati quotidianamente su ciò che hai davanti agli occhi. C’è un’opportunità per amare di nuovo e tu stai lasciando andare.

Gemelli

Lo sai perfettamente ed è esattamente ciò a cui aspiri ogni giorno. Ora hai la possibilità di crescere professionalmente. Oggi metteteci dentro i vostri cinque sensi e preparatevi a fare uno sforzo. Sarai in grado di avanzare a passi da gigante. Una persona vicina di cui ti fidi per il suo buon senso oggi può darti preziosi consigli su questo argomento, Gemelli. In campo sentimentale, un problema con la persona che occupa il tuo cuore potrebbe interessare altre aree della tua vita quotidiano. Cerca di risolverlo il prima possibile perché potrebbe farti del male, soprattutto sul posto di lavoro. Non si tratta nemmeno di qualcosa di così importante, smettila di pensarci ossessivamente. Se riesci a rilassarti un po’ oggi, ti renderai conto che non c’era niente del genere. Non ingrandite le cose, date loro il giusto valore.

Cancro

Se è venuto da te è perché ispiri fiducia e tranquillità nelle persone che quotidianamente ti parlano. Questa è una virtù che devi imparare a gestire meglio perché può aprirti molte porte, sensibile Cancro. La tua famiglia lo sa ed è per questo che ricorrono a te ogni giorno al minimo. A livello di amore, sei in un grande momento. Oggi è probabile che tu ascolti qualcuno con cui hai avuto una relazione fugace. Vuole incontrarsi di nuovo e ha il massimo interesse. Se conservi bei ricordi dell’esperienza precedente, nulla ti impedisce di ripetere.

Leone

Sei in un momento molto buono e fortunato per le relazioni romantiche. Nelle ultime settimane sperimenterai alcuni cambiamenti nel tuo posto di lavoro. C’è recupero del tuo livello di salute in tutti gli aspetti. Il momento della ricchezza economica in cui ti trovi potrebbe cambiare radicalmente da un momento all’altro e avere cattive conseguenze.

Vergine

Questa settimana, con il tuo partner, quello che inizierà come argomento potrebbe finire in un acceso dibattito che non porterà a nessun punto, cerca di evitarlo. Presto inizierà una fase in cui sarai molto motivato con il tuo lavoro, troverai facile continuare e distinguerti. Non abusare del cibo spazzatura, può causare problemi nella tua salute a lungo termine. Se stavi avendo una brutta corsa economica, ora le cose cambieranno.

Bilancia

Se stai cercando un partner, sta arrivando una stagione in cui non incontrerai molte persone che potrebbero diventarlo. Al lavoro, corri il rischio di commettere un errore che può avere conseguenze. Concentrati bene su ciò che fai, sei in tempo per evitarlo. Stai vicino al tuo animale domestico e se non ce l’hai, all’animale domestico di qualcuno nelle vicinanze. La sua presenza può aiutare ad alleviare le tensioni e rilasciare energia nervosa. Tra breve avrai il via libera per procedere ed eseguire gli ambiziosi piani che hai proposto di fare nella tua vita economica.

Innamorato, nei prossimi giorni farete molto bene. Questa mattina potrebbe essere distratto, il che causerebbe interruzioni del suo lavoro e ritardi nei suoi affari di lavoro. fare attenzione. Non fidarti di te stesso e continua a prenderti cura di te stesso per evitare ricadute in vecchi problemi di salute. Non affrettarti a investire in un’attività che sembra molto attraente, potrebbe causare grandi perdite economiche.

Sagittario

Il tuo partner non è dell’umore migliore ora, pensa a come risolverlo, non a una rottura. Avrai un sacco di tempo per imparare al lavoro, spremere il massimo dai giorni per non smettere di imparare. Se soffri di artrite, reumatismi o dolori ossei, questo è un momento propizio in cui puoi sperimentare un grande miglioramento nei tuoi disturbi. Un vecchio amico ti ha proposto non molto tempo fa una magnifica attività. Mettiti in contatto con quella persona immediatamente e presto riceverai piacevoli sorprese economiche.

Nell’ambiente familiare, nei prossimi giorni potrebbero esserci tensioni tra te e alcuni dei tuoi parenti, non farti trasportare per il momento e ricorda quanto siano importanti per te. Potresti presto affrontare una riunione molto importante sul lavoro che potrebbe influire sul tuo lavoro futuro. Gli aspetti planetari di oggi influenzano la colonna vertebrale. Se ti svegli con dolori al collo o hai disagio alla schiena, controlla accuratamente il materasso e tutti i cuscini. Devi stare attento prima di fare qualsiasi tipo di attività con cui non hai familiarità, puoi perdere molti soldi.

Aquario

Se sei ancora single, non ci sarà molto. Arriva un momento in cui sarai più distratto sul lavoro, concentrati sui dettagli. Avrai una grande salute e molta energia, fai buon uso del momento. La tua intuizione ti aiuterà a trovare soluzioni alternative a determinate situazioni un po ‘complicate nella tua economia.

Pesci

Se sei libero, molto presto incontrerai qualcuno con cui puoi vivere una relazione molto appassionata ma se stai cercando stabilità non è la persona giusta. Il tuo capo è molto contento di te grazie ai tuoi risultati, te lo trasmetterà presto. Per quanto riguarda la tua salute, inizierai presto a sentire una forza interiore che ti farà sentire più forte che mai. Un vero arcobaleno di possibilità economiche si sta diffondendo davanti a voi, ma ci vuole molta disciplina e controllo per trarne correttamente vantaggio.