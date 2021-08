Oroscopo Paolo Fox domani Sabato 14 Agosto 2021

ARIETE Vacanze lampo, impegnato con il lavoro, ma ora che è ripreso di prendertela comoda non te lo sogni nemmeno, l’essenziale è recuperare il terreno perduto. Cotta non preventivata a Ferragosto. VOTO da 1 a 10: 8

TORO Dibattuto tra la voglia di relax e quella di novità, che rende ogni vacanza diversa. In viaggio farai fuoco e fiamme per vedere tutto e provare di tutto, ma l’orologio e il calendario ti ricorderanno i tuoi limiti. Rassegnati. VOTO da 1 a 10: 5

GEMELLI Tanti incontri, facce, novità: il viaggio è boccata d’ossigeno, motore della mente, linfa dell’anima. Che dispiacere fare valigia e tornare a casa, ma se l’amore è sbocciato non sarà poi così male. VOTO da 1 a 10: 8

CANCRO Spendaccione, in una vacanza gourmet, località rinomate, strutture da nababbo. Impazzito? Forse, ma se hai un amore da dimenticare e il commercio ha ripreso a girare, perché no? VOTO da 1 a 10: 10

LEONE Conflitto sempre aperto tra la voglia di socialità sotto le luci dei riflettori e il bisogno di tranquillità, pace campagna, buona cucina. Stile di vacanza e costi non condivisi col partner, con un meteo del cuore piuttosto variabile. VOTO da 1 a 10: 6

VERGINE Lavoro in controtendenza per due settimane, poi la vacanza quando gli altri rientrano: che pacchia! Adori la campagna e il sottile mutare delle stagioni, ovunque tu vada la vacanza dovrà essere verde. VOTO da 1 a 10: 10

BILANCIA Arte, bellezza, relax le parole chiave della vacanza, ma dovresti aggiungerci anche eleganza. Prima quindicina come d’attesa, con un filo di nervosismo e indichiarata soddisfazione, poi finalmente tornerai a cogliere il lato bello dell’esperienza. VOTO da 1 a 10: 7

SCORPIONE Per un paio di settimane meglio non guardarti due volte, poi senza un vero perché tornerai malleabile, anzi simpatico. Nuovi amici stimolanti, pieni di trovate geniali da mettere subito in pratica. VOTO da 1 a 10: 8

SAGITTARIO Tanta la voglia di viaggio che ne farai indigestione, costretto poi a fermarti da impegni improvvisi e improrogabili di lavoro o da questioni di famiglia. Letture impegnative anche sotto l’ombrellone: i traguardi ambiziosi non si possono accantonare a lungo. VOTO da 1 a 10: 7

CAPRICORNO Viaggio dispendioso ma significativo, non solo in fatto di svaghi. Lontano da casa ritroverai finalmente te stesso, nuovi orizzonti verso cui guardare per il futuro. Se una storia finisce ne arriva un’altra migliore. A fisarmonica anche il portafoglio, con il denaro che viene e va. VOTO da 1 a 10: 10

ACQUARIO Conflitto aperto fino a Ferragosto. Tutto sembrerà remarti contro, ma in realtà sarai tu a non trovare nulla di tuo gusto. Chicche d’arte e storia nella seconda quindicina, il contatto con il passato ti riconcilierà con il futuro. E il presente? Grossi cambiamenti in vista. VOTO da 1 a 10: 5

PESCI Rivoluzione sul fronte relazionale, tra bisticci e baci avrai l’impressione di non capirci nulla e non sapere più quale direzione prendere. Urge staccare la spina per riflettere un po’. Belle news anche per chi cerca un lavoro: arriva mentre gli altri se la spassano. VOTO da 1 a 10: 10