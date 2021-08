Oroscopo Paolo Fox domani 20 agosto 2021

ARIETE Difficile per un individualista del tuo calibro mettere d’accordo partner, figli, amici. Non diversamente va in azienda, anche se decimati dalle ferie siete rimasti in pochi. Insomma, dove ci sei tu prima o poi si litiga… eppure ti dichiari pacifista! VOTO da 1 a 10: 6

TORO Il regno della contraddizione all’ennesima potenza. Tra ciò che vuoi e ciò che sei un abisso e se non riesci ad andare d’accordo con te stesso, figurarsi con gli altri! Tensioni ovunque, in famiglia, col partner, sul lavoro. VOTO da 1 a 10: 4

GEMELLI Due settimane favolose, tutte movimento, sport, socialità. Poi qualcosa, indotto da situazioni esterne cambierà dentro di te, rendendoti irascibile e musone. Le sorprese ti piacciono, ma non quando si chiamano imprevisti. VOTO da 1 a 10: 5

CANCRO Gli altri si divertono mentre tu sgobbi, ma in compenso guadagni. Se con questo riesci a far ripartire la tua attività ben venga, le ferie le farai in controtendenza il prossimo autunno. VOTO da 1 a 10: 7

LEONE Cuore diviso in due: da una parte vita sociale, amicizie, amori, dall’altro desiderio di pace e tranquillità per ristrutturare l’anima, sfilacciata dagli eventi degli ultimi mesi. Se con il partner hai rotto, hai bisogno di tempo per riflettere, forse ancora non sai che non è per nulla ex… VOTO da 1 a 10: 8

VERGINE Due settimane meditative, poi di botto torna la voglia di socialità e allora sì che lascerai l’eremo per raggiungere gli amici. Costerà parecchio ma pazienza, quando nel petto battono due cuori bisogna accontentarli entrambi! VOTO da 1 a 10: 7

BILANCIA Periodo sostanzialmente felice, anche se non su tutti i fronti, ma si tratta di scegliere. Se punti al lavoro dovrai accontentarti, ma se sono i sentimenti il tuo obiettivo ballerai di contentezza da mattino a sera. VOTO da 1 a 10: 10

SCORPIONE Periodo no che più no non si può. Ma come si fa a rimanere chiusi in casa tutto agosto a dormire mentre gli altri ballano e se la spassano? Irritato, preoccupato, deluso, come Cassandra preavverti i guai ma nessuno ti ascolta. VOTO da 1 a 10: 4

SAGITTARIO Cultura in primo piano anche in vacanza e poi giustizia, ecologia, pace, tutti sogni cavallereschi per cui impostare una vita di combattimento. Peccato che il mondo continui a girare alla rovescia rispetto a quanto tu vorresti. VOTO da 1 a 10: 6

CAPRICORNO Peccato, in un’estate che in fatto di viaggi e svaghi promette bene, ritrovarsi nei guai con le finanze. In realtà se sgobbi i guadagni ricominciano a crescere, ma chi ha voglia, con questo caldo, di andare a lavorare? VOTO da 1 a 10: 7

ACQUARIO Contrariatissimo, eppure sai di essere sulla strada giusta, le tue antenne non sbagliano. Peccato che gli altri non ti capiscano. Fino a Ferragosto sarà discussione continua, poi la pace. Non con loro, ma con te stesso, evitando di affrontare argomenti spinosi. VOTO da 1 a 10: 6

PESCI In bilico tra bisogno di tranquillità e necessità di lavorare. Conviene, perciò lo farai, riservandoti per il tuo benessere la seconda quindicina. Ma ti sembrerà che tutto il mondo abbia fatto la stessa scelta, tale sarà il caos che ti ritroverai attorno. VOTO da 1 a 10: 6