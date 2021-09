Cinema e tv in lutto. L’attore stroncato da un infarto a 40 anni. I colleghi distrutti dal dolore

Una gravissima tragedia ha colpito il mondo della televisione e del cinema. Il bellissimo e bravissimo attore è morto a 40 anni in seguito ad un attacco di cuore. Lavorava anche come modello ed era molto noto per alcuni suoi ruoli, che sono rimasti impressi nella memoria del pubblico. La notizia ha ovviamente colto tutti di sorpresa, visto che è giunta in maniera inaspettata. A riferire alcuni dettagli sulla prematura scomparsa dell’attore 40enne è stato un medico del dipartimento di medicina legale dell’ospedale.

Questo quanto riportato da alcuni giornali del paese di origine del 40enne: “Il primo rapporto indica che è morto per un attacco di cuore. Tuttavia, non saremo in grado di confermare la causa del decesso fino a quando non avremo completato l’autopsia”. Dunque, occorrerà attendere ulteriori esami per giungere alla conclusione del caso, ma pare che la causa naturale sia la più plausibile. Sui social network sono stati davvero in tanti a scrivere un pensiero in memoria dell’uomo, che se n’è andato troppo presto.

A riportare la dichiarazione del dottore è stato in particolare l”Hindustan Times’. A morire è stato l’attore indiano Sidhart Shukla, grande protagonista in ‘Broken But’, ‘Beautiful 3’, ‘Balika Vadhu’ e ‘Dil Se Dil Tak’. Oltre ad essere apprezzatissimo nel piccolo e grande schermo, Sidhart Shukla era seguitissimo online. Su Twitter aveva un milione di follower, mentre su Instagram 3,7 milioni. Amici e colleghi lo hanno ricordato e lo stanno ancora piangendo. Una perdita dolorosissima per il comparto tv e cinematografico.

Sidhart Shukla ha recitato quindi in programmi televisivi decisamente di successo e anche a Bollywood. Tra gli amici che lo hanno salutato c’è Payal Ghosh: “Siamo assolutamente scioccati dal cuore spezzato nell’apprendere della scomparsa dell’attore #SiddharthShukla. Una vita andata in così giovane età! Le nostre condoglianze alle vostre famiglie e ai vostri cari. Le mani giunte sono andate troppo presto cara”. Poi è stata anche la volta di Sonal Goel, che ha scelto il profilo Twitter.

Dopo l’arrivo della notizia della morte di Sidhart Shukla, Goel ha twittato: “Estremamente scioccante! Ancora una volta la vita è così fragile. L’attore di talento #SiddharthShukla muore a 40 anni. Nessuna età per lasciare il mondo! Ci mancherai davvero. Le più sentite condoglianze”. Durante la sua carriera, aveva vinto nel 2014 il ‘Premio Gold Awards Most Fit Actor’.