Oroscopo Paolo Fox oggi sabato 25 settembre 2021, previsioni del giorno

Ariete

Questo fine settimana è per mediazioni e trattative, potresti non essere in grado di raggiungere un accordo definitivo, ma puoi fare progressi importanti. Come stai leggendo dai tuoi oroscopi di settembre 2021, prender sicura delle tue idee, del tuo tempo, del tuo amor proprio e di tutti quei talenti con cui sei nato, sono i motivi che oggi ti portano ad avviare o terminare progetti e relazioni.

Toro

Se hai bisogno di parlare con il tuo medico, non rimandare troppo, soprattutto se qualche disagio o disturbo che hai avuto in passato sembra tornare. La tua energia femminile è sorgere forte e molto alta, quindi usala per connetterti con le tue emozioni.

Gemelli

Raggiungere l’armonia e l’equilibrio sul posto di lavoro e nei rapporti di lavoro inizia a diventare una priorità per tutta la fine del mese. Stai chiudendo un ciclo emotivo,e quindi potresti sentirti esausto, desideroso di avere una giornata tranquilla, da solo e che ti permette di rinnovarti e guarire.

Cancro

I bambini o le persone più giovani di te iniziano a diventare una fonte di amore e bellezza nel tuo mondo. La tua libertà non è negoziabile oggi,quindi se qualcuno cerca di dirti cosa fare potrebbe trovare una reazione ribelle e distaccata da parte tua.

Leone

Se hai bisogno di rivedere un argomento importante con il tuo capo, oggi è un giorno in cui puoi ottenere l’impressione che desideri attraverso le tue parole. Approfitta del fine settimana per abbellire la tua casa, avvicinarti alla tua famiglia, pianificare un incontro o una visita alla tua città natale.

Vergine

Il tuo sesto senso può aiutarti a evitare una discussione o un ambiente teso. Se hai bisogno di trovare luce, informazioni o avere una seconda opinione, oggi è un ottimo giorno per cercare un mentore o un insegnante che possa aiutarti a trovare la soluzione di cui hai bisogno.

Bilancia

Evita il dramma, le decisioni impulsive, le parole che escono dal controllo, perché durante il giorno puoi essere molto impulsivo e con le tue emozioni al meglio. Se sei in una relazione, o ne inizi una, questa settimana potresti sentirti molto affettuoso o fare un’importante dimostrazione di affetto.

Scorpione

Potresti essere all’oscuro, sognare ad occhi aperti o distratto. L’energia astrologica ti favorisce per abbellirti all’esterno, ma anche per mostrare una personalità più gentile e dolce.

Sagittario

Il passato della tua vita amorosa, o qualche questione che non hai finito di risolvere, potrebbe girare nella tua mente nei prossimi giorni. Attento a qualsiasi segnale che il tuo corpo fisico ti sta dando, perché il tuo umore e la tua situazione emotiva si rifletteranno in sintomi, disturbi o disagi.

Capricorno

Se lavori con la tecnologia o ti dedichi alla scrittura, è una settimana importante per far avanzare questi progetti. Dovresti prestare attenzione a un nuovo hobby o attività,che genera molta eccitazione e gioia, ma ti consente anche di esprimerti in modo creativo.

Acquario

È un fine settimana in cui ti senti apprezzato dagli altri, ottieni l’affetto di qualcuno che ti ammira veramente. Il tuo rapporto con tua madre e ciò che hai imparato da lei diventa molto importante per te oggi.

Pesci

Oggi è per farti ascoltare, per seguire un argomento o una conversazione, per convincerli a darti una risposta. È un giorno positivo per condividere idee. In coppia, è un weekend per pianificare un viaggio, una nuova avventura, un’esperienza completamente diversa che entusiasma entrambi.