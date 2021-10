Elisabetta Gregoraci con Flavio Briatore torna a far coppia?

Sembra quasi il gioco dell’oca, a pensarci bene. Quello che è andato in scena in questa stagione calda del 2021 è il grande enigma dell’estate. Inarcano del gossip. Degno di un episodio della saga Indiana Jones. Magari con la regia di Cristopher Nolan per metterci il I carico da novanta.

Il prestigiatore in questo caso è una donna, Elisabetta Gregoraci, una delle più avvenenti vip del nostro Paese, con il suo fìsico scolpito (per via del tanto sport che pratica durante il giorno) da Baywatch che sfila sistematicamente dalle spiagge di Forte dei Marmi a Montecarlo, le sue principali residenze. Bellissima, super sexy, sembra avere un ammiratore segreto, che la segue in tutto e per tutto: Flavio Briatore. Già, proprio lui, suo marito per quasi un decennio.

L’imprenditore piemontese, da sempre abituato alle belle donne e alle macchine veloci (e alle barche) ha seguito la sua ex moglie come un ombra per tutta la stagione estiva. A Capri, insieme per l’evento di Luisa Via Roma, agli inizi d’agosto sembravano più affiatati che mai tra i paesaggi mozzafiato dei faraglioni e delle colazioni imperdibili sullo yacht, con tanto di selfie.

“Un bellissimo weekend italiano”, scriveva lei . … estasiata di questo soggiorno in Campania, I in compagnia I dell’ex marito e il figlio Nathan Falco. Come v se non bastasse, mentre lei era in Versilia a Forte dei Marmi, lui era li, presente. Quando lei se ne stava a Montecarlo, cera ancora lui, Flavio.

Compleanni insieme, con tanto di dediche speciali. Sembrano non volersi lasciare mai, quando in realtà hanno deciso di separarsi quasi quattro anni fa. Probabilmente a Briatore non è andato giù il corteggiamento serrato di Pretelli dentro la casa, oppure proprio l’idea di vedere Elisabetta h24 per mesi e mesi dentro la casa di Cinecittà. Un vorrei, ma non posso che ha solleticato non poco la testa di Flavio. Ma tutto questo pressing sarà servito?