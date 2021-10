Marco Liorni: Età, moglie, figli, carriera e vita privata

Il conduttore televisivo, radiofonico e giornalista Marco Liorni nasce a Roma, nella Regione Lazio il 6 agosto del 1965 ed ha dunque, al momento, 55 anni. Marco sin da piccolo è appassionato di televisione, ha svolto studi umanistici e si è fatto apprezzare inizialmente per il suo lavoro svolto per radio locali.

L’esordio in tv arriva nel 1996 a Verissimo, nei panni di inviato e poi in conduzione prendendo il posto di Cristina Parodi. Da quel momento, il pubblico ha potuto apprezzarlo in svariati programmi, come per citarne qualcuno: Angeli, Real Tv, Grande Fratello, Saranno Famosi, La vita in diretta, Reazione a Catena e Italiasì!.

L’ex moglie Cristina

Nonostante Marco Liorni sia molto geloso della sua privacy sappiamo che è felicemente sposato con Giovanna Astolfi con la quale sta da oltre 20 anni. I due si sono sposati in gran segreto a New York nel 2014 e dalla loro unione sono nate le due figlie Emma e Viola. La lunga relazione d’amore con Giovanna ha messo da parte un’altra storia importante di Liorni, che ormai appartiene al suo passato, ossia quella con la sua ex moglie Cristina.

Prima moglie Marco Liorni, chi è? Una storia misteriosa

L’uomo non ha avuto problemi a parlare delle sue nozze con la Astolfi che, tuttavia, sono state celebrate in gran segreto a New York, dopo molti anni dal loro primo incontro. Marco ha rivelato, in una vecchia intervista, di aver conosciuto l’attuale moglie nel 1997 a causa di un “incidente mancato”. Il conduttore, infatti, si trovava davanti agli uffici della radio per cui lavorava e ha rischiato di investire la povera Giovanna.

Cosa sappiamo invece della sua prima moglie? Non molto se non il suo nome: si tratta di Cristina, dalla quale ha avuto il primogenito Nicolò. Liorni, infatti, ha tre figli: il più grande nato dal primo matrimonio, e le due figlie Emma e Viola, nate più di recente dalla sua seconda unione.