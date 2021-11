Claudia Pandolfi chi è? Figli, ex marito, compagno, età, carriera, Marco De Angelis e Instagram

Claudia Pandolfi, 47 anni il prossimo 17 novembre, è una stella di prima grandezza del panorama artistico italiano. Un ruolo guadagnato grazie ad una carriera di primaria importanza, una carriera che, negli anni, l’ha vista partecipare a film di grande intensità emotiva come Le Amiche del Cuore, portata sul set dal genio di Michele Placido direttamente dal concorso di Miss Italia e La prima cosa bella di Paolo Virzì film italiano candidato all’Oscar per l’anno 2011.

La carriera di Claudia Pandolfi

La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata grazie all’iconico concorso di bellezza Miss Italia, nel 1991. In quell’occasione, la Pandolfi è stata notata da Michele Placido che le ha subito offerto un ruolo nel film Amiche del cuore.

Da quel momento in poi è stato tutto in discesa, anche se il vero successo è arrivato nel 1998, grazie alla partecipazione nella famosa serie televisiva Un medico in famiglia. Fra gli altri successi ricordiamo Distretto di Polizia, Nassiriya – Per non dimenticare e I Liceali. Oggi Claudia Pandolfi è Rosa in Chiamami ancora amore.

Ex

Claudia Pandolfi ha avuto una relazione con Andrea Pezzi, attuale e storico compagno di Cristiana Capotondi. La loro storia fece molto scalpore poiché l’attrice si era sposata solamente da un mese con Massimiliano Virgili che fu lasciato proprio per Pezzi.

Claudia ha anche due figli: il primo, Gabriele, nato dalla relazione con Roberto Angelini nel 2006 e il secondo, Tito, nato nel 2016 dall’amore con il suo compagno Marco De Angelis. Proprio con quest’ultimo la Pandolfi si sarebbe sposata in Spagna in gran segreto e in maniera piuttosto originale: mentre i due si trovavano a Barcellona, un prete vedendoli passare e considerandoli innamoratissimi, ha deciso di sposarli senza firme o altro. Un momento molto emozionante per entrambi.

Instagram

Claudia ha un profilo Instagram molto seguito, di cui vi lasciamo il link diretto qui.