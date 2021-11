Federico Zampaglione chi è la moglie Giglia Marra?

Federico Zampaglione è la famosa attrice Giglia Marra si sono sposati da poco: Cerchiamo di scoprire insieme qualcosa di più sulla moglie del frontman dei Tiromancino.

Il matrimonio di Federico Zampaglione e Giglia Marra: data, location, vestito sposa

A causa della pandemia ai loro matrimonio è stato effettuato con un anno di ritardo, ma finalmente per Federico Zampaglione cantante di Tiromancino e la compagna oggi moglie Giglia Marra il giorno del si è arrivato. La coppia si è sposata a Mottola in un paese della Puglia

L'attesa matrimonio si è svolto quest'estate 11 agosto, una giornata assolata di pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Assunta. Mentre il ricevimento, per 170 ospiti, si è tenuto in un’antica masseria immersa nel verde.

Federico Zampaglione era in smoking, mentre la moglie Gliglia Marra ha optato per un abito bianco a sirena, disegnato dallo stilista Alessandro Angelozzi, rifinito con dettagli in pizzo e piume, applicate sul velo.

Federico Zampaglione moglie: chi è Giglia Marra? Età, lavoro, Instagram

Ma chi è Giglia Marra, protagonista del matrimonio del giorno e neo moglie di Federico Zampaglione dei Tiromancino? La donna ha 39 anni ed è una nota attrice. Alcuni dei suoi lavori più importanti sono senza dubbio quelli nelle fiction Squadra Antimafia, RIS e Distretto di Polizia. Mentre per quanto riguarda il cinema, l’attrice ha preso parte ai film Cristallo, Una serata speciale e Lacrima di luna.

Giglia Marra e Federico Zampaglione stanno insieme da ben 5 anni. Ecco come si sono conosciuti:

Ci siamo incontrati qui a Roma, in un locale. Io ero con la mia amica Anna, che è una sua fan scatenata. Appena l’ha visto, mi ha trascinato di forza davanti a lui e obbligato a scattarle una foto in posa col suo idolo. Anna è uno schianto, io ero imbarazzatissima: eppure Federico ha scelto me, forse per la timidezza…

Cosa ne pensate del matrimonio di Federico Zampaglione dei Tiromancino e della moglie Giglia Marra?