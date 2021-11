Francesca Alotta chi è? Età, malattia, marito, figlio, Non amarmi, Sanremo, Tale e Quale, Instagram

Tutti conoscono Francesca Alotta, chi è che non ci ricorda la canzone non amarmi cantata con Aleandro Baldi? Francesca Alotta è una concorrente di tale quale show ed è stata guidata al programma condotto da Serena Bortone oggi un altro giorno. Cerchiamo di scoprire qualcosa in più sulla cantante.

Francesca Alotta è una cantante molto stimata in Italia di origini siciliane, tutti la ricordano a Sanremo.

Chi è Francesca Alotta?

Francesca Alotta ha la musica nel sangue, Questa è un'arte tramandata in famiglia visto che anche il papà Filippo è cantante. Francesca ha iniziato la sua carriera come corista raggiungendo la vetta della sua carriera nella prima metà degli anni 90

Età e data di nascita

Attualmente Francesca Alotta a 52 anni, nasce il primo gennaio del 1968, e del Capricorno

Malattia

La cantante ha lasciato un'intervista Nel 2020 dove ha voluto parlare della sua battaglia contro un tumore. Sono state le sue amiche a dargli la forza di andare avanti ed affrontare un percorso davvero duro.

Queste le parole della cantante:

È l’ennesima battaglia, quando rischi la vita capisci quanto è preziosa. Le mie amiche staranno insieme a me in questi mesi mentre farò la radioterapia.

Marito e figlio

Non aveva mai raccontato nulla della sua vita privata e Francesca Alotta si è confessata nel febbraio 2020 con Caterina Balivo durante la trasmissione Vieni da me. La cantante di Non Amarmi torna indietro nel tempo, a quel 1992 che l’ha resa famosa:

Ero innamorata persa. Aspettavo un bambino e l’ho perso quando ho scoperto che lui aveva un’altra situazione. Mi tradiva mentre ero incinta. Sono rimasta sola in ospedale quando ho perso il bambino. Dopo ho scoperto che per me era quasi impossibile avere un bambino. È stato complicato perché io sono nata mamma, con l’ istinto materno.

Non amarmi

Non Amarmi è il brano con cui nel 1992 Francesca Alotta vince 42esimo Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte, cantato in coppia con Aleandro Baldi. La canzone riscuote un grande successo di pubblico e rimane in classifica per diversi mesi, occupando la prima posizione per ben dodici settimane. Questa meravigliosa canzone verrà poi tradotta in lingua spagnola e cantata da Jennifer Lopez diventando un successo internazionale.

Sanremo

Sono due le presenze al Festival di Sanremo per Francesca Alotta, dopo la vittoria con Non Amarmi, ritorna l’anno dopo, nel 1993 con Un anno di noi.

Altezza

L’interprete di Non Amarmi è alta 1 metro e 67 centimetri. Occhi e capelli neri, ha sempre mostrato la vera bellezza delle donne mediterranee.

Curiosità su Francesca Alotta

Scopriamo tre curiosità sulla cantante:

ama lo sport;

ha la passione per i viaggi;

nel 2004 ha partecipato al reality Music Farm.

Le news di Francesca Alotta

Per la nuova stagione di Tale e quale show prevista in autunno 2021 anche se si sta ancora delineando il cast dei concorrenti e della giuria, arriva la conferma per Francesca Alotta. Da informazioni rese note dalla direzione artistica del programma di Rai 1, la cantante siciliana interprete di Non amarmi entrerà a far parte della trasmissione condotta da Carlo Conti.

Instagram

