Romina Power contro la chirurgia estetica

Ha appena compiuto settantanni la splendida Romina Power. L’artista americana è da sempre molto attenta a curare la sua spiritualità con le discipline orientali e il buddismo, a cui si è avvicinata diversi anni fa. Per quanto riguarda l’aspetto fisico, pur dimostrando molte primavere in meno, la Power ha ammesso di non essere fissata con l’eterna giovinezza e di non essersi mai sottoposta a nessun intervento estetico. “Non ne capisco il senso. Un momento ci siamo e il momento dopo potremmo non esserci più.

I continui ritocchi non ti migliorano come persona. A cosa serve la pelle liscia alla mia età? A 70 anni non ci sono più misteri, sono così’’ ha dichiarate Romina, vera mosca bianca nel mondo dello showbiz. Sì, perché, se da un lato le protagoniste dello spettacolo sono brave a dire che bisogna piacersi ed accettarsi, poi sono davvero in poche quelle che non si sono mai stese nemmeno una volta sul lettino del medico estetico per qualche sporadica punturina di botox o per qualche trattamento ringiovanente.

Maria De Filippi, ad esempio, ama curarsi, sottoporsi a visite specialistiche per fare prevenzione, mangiare in modo salutare e fare tanto sport. In passato, però, anche lei è stata sotto la lente d’ingrandimento del gossip per presunti ritocchini. La conduttrice ha dunque affrontato l’argomento, senza farne mistero. “Non mi sono ritoccata gli zigomi. In passato ho fatto il botulino, una blefaropla-stica per una questione di salute, ho degli xantelasmi. Sono andata in onda con gli occhiali da sole per mesi” ha spiegato la presentatrice di “Uomini e donne” che, però, ha anche voluto precisare come tutti, secondo lei, siano liberi di ricorrere al chirurgo per stare meglio con sé stessi.

La De Flippi ha infatti difeso più volte Gemma Galgani, che nel dating show di Canale 5, negli anni, si è sottoposta a diversi interventi per essere più attraente e avere dunque più possibilità di incontrare l’anima gemella. Anche un’altra grande amica di Maria, Sabrina Ferilii, è stata attaccata più volte, soprattutto sul web, per alcuni ritocchini di troppo. L’attrice romana pare si sia sottoposta a punturine per rimpolpare gli zigomi, ma il risultato è stato un po’ esagerato e Sabrina talvolta è apparsa in tivù con il viso particolarmente gonfio. Lei non ha mai rilasciato commenti sull’argomento, spinoso per molte donne dello spettacolo.

Tante, infatti, negano fino alla morte di non essere naturali al cento per cento. Insemina, la Power è davvero una delle poche che riesce ad infischiarsene di presentarsi sempre al top sotto le luci dei riflettori. Forse perché, al contrario di altre colleghe, Romina ormai la sua carriera l’ha fatta. Non deve dimostrare più niente a nessuno e può permettersi di non lavorare, accettando solo progetti che le piacciono e in cui crede.

Dall’altro lato, anche il buddismo le ha fatto cambiare opinione su molti aspetti. Per lei, ad esempio, l’anima è immortale e gli anni che passano non contano, sono solo un numero. Poi, con la morte, avverrà la reincarnazione. “Potrei reincarnarmi anche in un fiore o in un animale. Oppure in niente, questo vorrebbe dire che ho concluso il mio viaggio e avrò la pace eterna” ha detto, tempo fa, ospite dell’amica Mara Venier a “Domenica In”. Le idee della religione che ha scelto di seguire le regalano grande serenità ogni giorno e Romina è felice cosi, lontana da botox e studi medici. Un atteggiamento molto diverso pure da quello dell’attuale compagna dell’ex marito Albano, Loredana Lecciso.

Quest’ultima è stata vittima, tanto tempo fa, di un uso smodato e sbagliato del botox e a fame le spese è stato il suo labbro superiore. Incidenti di percorso a parte, ognuno è chiar. mente libero di fare le proprie scelte in campo estetico, ma sentire una voce fuori dal coro come la Power, che a settant’anni ha ancora il volto luminoso di quando era ragazzina, scalda il cuore di tutte quelle donne che si apprestano ad affrontare la terza parte della loro vita.