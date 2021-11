Oroscopo Branko domani 11 Novembre 2021, previsioni i segni

ARIETE

Oggi è un giorno per usare i vostri modi gentili e la vostra grande gentilezza in modo che gli altri siano in un ambiente confortevole e piacevole, in modo che ciò che fate insieme sia fruttuoso. AMORE: Oggi è un giorno importante per poter utilizzare la tua profondità di pensiero nelle tue relazioni personali. LAVORO: Oggi sarà un giorno per godere di essere una persona gentile e condiscendente con gli altri. MODIFICHE: Oggi è molto importante nei momenti in cui ti esprimi e incontri con altre persone.

TORO

Noterai che devi svolgere in modo calmo ed equilibrato alcune questioni importanti del tuo lavoro e i profitti di esso per essere in grado di organizzare il tuo futuro con calma. AMORE: Sei in un giorno in cui sarai in grado di mostrare l'affetto sincero che provi per coloro che ami. LAVORO: Puoi prenderti cura dell'economia in modo intuitivo e con grande calma per non perdere il tuo benessere interiore. MODIFICHE: La cosa più importante è che usi il tuo sesto senso in tutte le questioni relative alla stabilità economica.

GEMELLI

Oggi avrai una giornata molto dinamica e allo stesso tempo molto fluida con le persone vicine perché avrai la sensibilità molto sveglia per andare d'accordo e ottenere un'atmosfera piacevole. AMORE: Sarà un giorno in cui è molto importante che tu ti goda questo giorno e le persone vicine a cui ami. LAVORO: Oggi è un giorno per usare le tue grandi capacità di iniziazione con tanto relax e gioia per goderti l'ambiente che ti circonda. MODIFICHE: Sarà un giorno in cui le vostre iniziative dovranno essere calme e consensuali con le altre persone.

CANCRO

Oggi sarà un giorno molto speciale perché ti sentirai molto a tuo agio con l'ambiente circostante e l'ambiente che ti circonda. È importante mantenere i legami con la famiglia e gli amici intimi. AMORE: È un giorno per poter materializzare i vostri impegni e offrire affetto sincero alle persone più vicine. LAVORO: Sarai in grado di affrontare alcune questioni sentimentali del passato che richiedono un impegno per gettare le fondamenta. MODIFICHE: È un momento in cui puoi risolvere problemi del passato legati alle emozioni.

LEONE

Oggi è un giorno in cui è molto importante che tu usi il tuo modo di essere amichevole e naturale per portare avanti gli accordi necessari con le persone con cui mantieni i tuoi progetti e obiettivi. AMORE: È un momento in cui sentirai che è necessario chiarire alcuni malintesi del passato. LAVORO: È un giorno in cui puoi realizzare i tuoi obiettivi in modo sensibile e allo stesso tempo profondo per il genio delle tue idee. MODIFICHE: Sarai in grado di realizzare i tuoi progetti in modo molto intuitivo e dinamico allo stesso tempo.

VERGINE

Da sabato il brutto anatroccolo diventa cigno e sotto un cielo bello sia per il lavoro che per l’amore. AMORE: Dal 6 Venere si trasforma e ti trasforma, con una luce diversa nel tuo sguardo. Dopo weekend emozionante, con possibili incontri infuocati per tutte; ma la prima decade è di gran lunga la più sexy. SALUTE: Fuori sei sempre la bella ragazza educata, ma dentro l’anima, si alza il volume di una musica scatenata e sensuale. SOLDI: Per il cielo ora sei pronta per un abbondante raccolto. Energia, grinta e lucidità al top per un novembre da mese “più ricco” dell’intero anno.

GIORNO FORTUNATO: Martedì 9

BILANCIA

Il cielo si appanna. Difficile vedersi bella in questa settimana, e anche distinguere l’amore dalle faccende pratiche. Sintomi di confusione. AMORE: Tra il 5e il 6 passi dalle stelle alle stalle in una settimana in cui, soprattutto nel dopo weekend, potresti lasciarli condizionare troppo dalla presenza-assenza di una persona. SALUTE: mare l’inconscio e la propria interiorità. Sì, ma anche una bella risata può far miracoli. SOLDI: Mercurio dal 6 ti lascia, ma volere è potere e... “tutto scintila sempre impossibile finché non viene fatto”. GIORNO FORTUNATO: Venerdì 5

SCORPIONE

Da podio nella tua stagione. Dal 6 la mente è lucida andrà a braccetto con il cuore. AMORE: Al top! C’è Marte nel segno per l’eros, ma con Venere c’è anche intimità per le tue esigenze del cuore.

SALUTE: Ottima con... ironia. Se ora sorridi dove prima ti arrabbiavi o polemizzavi, vuol dire che stai davvero bene. SOLDI: Con Mercurio da sabato nel segno, l’intuizione toma a essere la tua arma vincente ma, tra il 10 e 1’11, occhio sempre alle spese. GIORNO FORTUNATO: Lunedì 8

SAGITTARIO

Sarà una giornata in cui potrai snellire in modo dinamico e divertente per risolvere molte questioni legate alle emozioni e che provengono da eventi passati. AMORE: Oggi sarai in grado di risolvere alcuni problemi emotivi del passato per risolvere alcuni malintesi. LAVORO: Oggi è un giorno per essere in grado di affrontare alcuni problemi che devi risolvere nella tua vita emotiva. MODIFICHE: Sarai in grado di organizzare il tuo modo di goderti la vita e sentire un benessere interiore molto profondo.

CAPRICORNO

Finalmente il tuo 2021 diventa amico a 360°: puoi liberare i tuoi pensieri più ambiziosi e coraggiosi; anche l’amore può tornare a fare le sue sensuali magie. AMORE: Venere, dal 6, strepitoso nel segno, amplifica il tuo fascino e la sintonia con il partner. Nel dopo weekend, con la Lima nel segno, è possibile anche un sexy-erotico-magico incontro. SALUTE: Ottima, intensa e piena di energia; ti senti più bella e amata. SOLDI: Tùtto migliora da sabato per una settimana piena di idee brillanti e iniziative professionali apprezzate, puoi concludere pure un primo piccolo affare. GIORNO FORTUNATO: Lunedì 8

ACQUARIO

Oggi sarà un giorno in cui è molto importante che la vostra cordialità e il vostro affetto possano espanderlo per incontrare nuove persone che saranno molto importanti nella vostra vita e nei vostri nuovi obiettivi. AMORE: Dovresti approfittare di questo giorno per dare il tuo amore in modo sincero e molto naturale. LAVORO: La cosa più consigliabile oggi è che impari a raggiungere stabilità e armonia sia a casa che al lavoro. MODIFICHE: Dovresti approfittare di qualche momento della giornata per organizzare le stanze della tua casa per essere più confortevole.

PESCI

Più grinta e forma fisica e, dal weekend, più fascino e amore; con una ritrovata armonia tra come ti senti fuori e dentro, puoi sentirti fuori dal tunnel. AMORE: Venere, dal 6 finalmente complice, rende tutto più romantico e, adesso, sarà più facile trovare un’intesa con il partner; perle single, trovarlo... “non complicato, libero e possibile”. SALUTE: Li' tue quotazioni personali sono in salita, e questo ti fa stare bene, davvero molto bene. SOLDI: Lucida e determinata, in giorni tornati giusti per osare e per concretizzare, con gli altri che riconoscono quanto hai saputo fare e dare.

GIORNO FORTUNATO: Martedì 9