Eros Ramazzotti insieme a Aurora Travelli, la nuova fidanzata?

Si chiama Aurora proprio come la figlia, oggi 24enne, che Ramazzotti ha avuto da Michelle Hunziker ed è di Bergamo come Marica Pellegrinelli, ex moglie del cantante. Aurora Travelli, fotomodella di 21 anni, è la dama che appare a sorpresa accanto al Ramazzotti, uno dei single più ambiti d’Italia: nelle immagini esclusive di questo servizio vediamo la ragazza ed Eros insieme a Milano vicino a casa di lui.

Scendono dalla stessa auto, si concedono un pranzo in un ristorante che lei documenta con una storia su Instagram (in cui appare anche un cuoricino rosso) e insieme andranno anche in uno studio di registrazione. Ci sarà un flirt nell’aria? Bella e mora come Marica, Aurora è una fotomodella, ma lavora anche in un locale e ha partecipato qualche anno fa a una selezione regionale di Miss Italia in Lombardia.

La ragazza appare in compagnia di Eros proprio pochi giorni dopo che il nome di lui era finito, suo malgrado, nel caso Wanda Nara-Icardi (vedi anche a pagina 28). Qualcuno aveva tirato in ballo il cantante come possibile corteggiatore di Wanda - prima della riappacificazione col calciatore - per via di un messaggino recapitato alla showgirl.

Ma Ramazzotti ha poi voluto chiarire tutto: «Con la signora Wanda Nara ho un rapporto di conoscenza che dura da circa un decennio. Per un periodo abbiamo anche frequentato la stessa palestra a Milano, in zona San Siro». «Lei era ed è una mia fan e tra noi c’è grande stima e rispetto. Mi sono sentito pertanto in dovere nei giorni scorsi di esprimerle privatamente la mia solidarietà in questo momento così doloroso e complesso della sua vita.

Le insinuazioni che stanno circolando rispetto al mio rapporto con la signora Nara sono totalmente infondate oltre che indelicate e inopportune». Eros dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, dalla quale ha avuto i suoi figli più piccoli, non è mai uscito allo scoperto con nessuna altra donna.

E a spiegare i motivi della rottura è stata la stessa modella bergamasca: «Con lui avevo un ottimo rapporto e resta una figura importante della mia vita, ma non ero felice... Quando metti su famiglia con un artista importante, quella vita non è fattibile. Bellissime esperienze i tour, finché i bambini non sono andati alla scuola dell’obbligo seguivo sempre mio marito. Poi ho smesso. E infatti è finito anche il matrimonio».