Chiara Ferragni, grande paura per Vittoria

La secondogenita dell’imprenditrice digitale e del rapper Fedez, a soli 7 mesi, è stata ricoverata in ospedale. La causa? «Ha preso dal fratellino Leo un virus molto comune del raffreddore che però nei piccoli va tenuto sotto controllo», ha scritto la mamma sui social, in forte apprensione come il papà. «Vedere un figlio ammalato è l’esperienza più spaventosa che si possa vivere».

Milano, novembre na grande paura. Quello spavento che prende ogni madre e ogni padre che, vedendo la propria neonata che non sta bene, deve correre in ospedale. Vittoria, la secondogenita di Chiara Ferragni e di Fedez, che ha da poco compiuto 7 mesi, è stata portata al pronto soccorso per ben due volte e poi ricoverata in ospedale.

La prima volta, infatti, la piccola era stata portata in ospedale per febbre alta e difficoltà respiratorie. Un disagio che però non si è risolto subito. «Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso», ha raccontato sui social la nota influencer. «Dovrà restare in ospedale per sicurezza. Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore che però nei bimbi piccoli come lei dà spesso luogo a situazioni da tenere sotto controllo.

Lei è stanca ma sta bene, mandatele le vostre “good vibes” per una guarigione veloce». Per fortuna, giorno dopo giorno, la piccola è andata migliorando e la mamma ha raccontato sui social: «Passo dopo passo Vittoria migliora. Vedere il proprio bambino ammalato è l’esperienza più spaventosa che si possa vivere e ci si rende conto che la salute è davvero il lusso più grande», ha scritto nelle stories con le quali ha documentato tutta la sua paura.

Poi, dopo che il peggio è passato, l’imprenditrice digitale ha postato una foto della sua famiglia con questo messaggio: «Una vecchia foto perché sinceramente non vedo l’ora di essere tutti a casa e riuniti come una famiglia». La vicenda è stata seguita con passione dai fan della coppia che ha raccomandato ai genitori di neonati di fare attenzione a questo virus. «Se avete bimbi piccoli fate molta attenzione mi raccomando», ha scritto Fedez su Instagram. «Questo virus Rsv (Respiratory syncytial virus) o virus respiratorio sinciziale non va preso alla leggera».