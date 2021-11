Oroscopo Branko domani 21 Novembre 2021, anteprima zodiacale

Ariete

Approfitta dei prossimi due giorni, perché la tua mente è molto curiosa e questo ti favorisce ad essere intelligente e astuto. Usa questo potere per coltivare l’intimità e l’onestà nelle tue relazioni personali. La Luna Nuova in Scorpione sarà il tuo alleato per questo.

Toro

A seconda della tua narrativa, questa settimana è l’ideale per incontrare uno psicologo, un ricercatore o un lettore di tarocchi, che ti aiuterà a trovare le risposte di cui hai bisogno. La Luna Nuova farà sì che qualsiasi cosa fuori controllo ti infastidisca fino a quando non sarà risolta.

Gemelli

Con la Luna Nuova al suo apice, oggi potresti rilevare tutto ciò che è fuori posto nella tua vita e mostrarti più rimproverato o severo al riguardo. Se trovi le cose fuori posto o disordinate, cogli l’occasione per manifestare l’equilibrio che ora è una priorità.

Cancro

Ricorda che è tempo di finire di prendere decisioni che ti permettano di raggiungere l’armonia sul posto di lavoro. L’energia della Luna Nuova ti sta dando una sorta di popolarità, approfitta dell’occasione per aumentare la tua integrità e il forte senso di giustizia sociale. Inizia un nuovo ciclo, le stelle ci guidano in questa nuova fase in cui i cambiamenti di stagione governano il nostro cammino attraverso la vita. @ISABOLETA

Leone

I bambini e le persone più giovani di te sono stati un argomento che per qualche motivo ha acquisito importanza nel vostro mondo nelle ultime settimane, e in questi giorni sono per ordinare, decidere e andare avanti in questa storia. La Luna Nuova di oggi ti rende più sensibile e le tue emozioni in modo che tu le senta molto fortemente.

Vergine

Le ultime quattro settimane ti hanno tenuto impegnato a cercare una casa e a controllare se la tua vita di coppia ti aiuta a coltivare quel sogno. La Luna Nuova di oggi vi metterà di buon umore e vi farà sentire vivaci ed entusiasti, soprattutto se avete la possibilità di organizzare, gestire o dirigere progetti.

Bilancia

Prenditi cura di ciò in cui ti impegni in questi giorni di Luna Nuova, perché una volta preso l’impegno, durerà fino a quando non raggiungerai ciò che hai promesso. È un ciclo in cui la tradizione può diventare troppo importante per te.

Scorpione

Oggi c’è una Luna Nuova molto importante per voi. Quindi i prossimi giorni stai lontano da problemi e scontri, specialmente se qualcuno sta influenzando troppo le tue emozioni o il tuo mondo amoroso. È un momento in cui hai bisogno di apapacho e sicurezza emotiva, non di drammi o problemi.

Sagittario

Questa settimana è per te per finire di occuparti di un problema di salute che è stato importante nelle ultime quattro settimane. La Luna Nuova significa che non vivi la giornata a completo contatto con la realtà. Tuttavia, sebbene le questioni pratiche del giorno per giorno possano essere complicate, compenserai con un’intuizione notevole.

Capricorno

La nostalgia e il bisogno di solitudine di cui avevi bisogno nelle ultime settimane si stanno finalmente dissipando. Grazie alla Luna Nuova di oggi, ti senti più ribelle del solito, oserei persino dire che se in questi giorni senti che il tuo carattere o comportamento è stato criticato e ti sforzerai di continuare a farlo. E così, chiarisci la tua posizione.

Acquario

Controlla bene se non stai iniziando ad innamorarti di un amico, se ottobre non ha portato qualcuno sui tuoi social media che potrebbe essere qualcosa di più di un collaboratore o partner. Non importa quanto turbolente possano essere le tue emozioni sotto la superficie, oggi sarà facile per te rimanere calmo e mostrarti la tua migliore faccia da poker.

Pesci

L’universo ti ha dato quattro settimane per mostrare carisma e seduzione, quindi approfitta del fine settimana per controllare quali nuovi cuori hai conquistato anche senza rendertene conto. La Luna Nuova renderà il tuo umore e il tuo atteggiamento completamente adattabili e fluidi oggi. Quindi probabilmente vuoi essere in movimento.