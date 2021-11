Serena Bortone chi è? Età, Carriera, Marito o compagno, figli e vita privata

C’è un personaggio della televisione italiana che sta avendo un successo di pubblico non indifferente, e quel personaggio è Serena Bortone, ormai volto amatissimo del pomeriggio postprandiale di Rai 1.

La giornalista, l’anno scorso ha iniziato questa nuova avventura sulla prima rete della televisione pubblica, prendendo il posto di Caterina Balivo e del suo “Vieni da me”. Dopo la rinuncia della Balivo, infatti, restava scoperta una casella importante del palinsesto di Rail, ecco allora il lampo di genio di Stefano Coletta, il direttore di rete: mettere Serena Bortone nella fascia che va dalle 14 alle 15.55, con un programma che spazia dall’intrattenimento alla politica. Ebbene sì, non dimentichiamoci infatti che la bionda conduttrice ha condotto con successo per anni il talk show politico “Agorà” su Rai3, dopo esserne stata autrice per altrettanti anni.

Da “sconosciuta”, dunque, la Bortone si è fatta in questi due anni le ossa sull’ammiraglia Rai e adesso è diventata uno dei volti simbolo della rete del pomeriggio, subito dopo il Tgl che le dà un forte traino e prima della soap dei record “Il paradiso delle signore” (combo perfetta per chi vuole trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento, della leggerezza e delle emozioni).

Partita dall’8% di share, nel tempo “Oggi è un altro giorno” è cresciuto sempre di più, assestandosi sul 13% e raggiungendo picchi di share del 16% sotto le feste (con i competitor assenti, perché la corazzata soap + “Uomini e donne” rimane tutt’oggi imbattibile, ndr) e nel periodo sanremese, con ospiti i concorrenti in gara e il classico talk sulla kermesse.

In questi due anni, Serena Bortone è cresciuta parecchio e da timida e impostata (e anche un po’ impacciata) padrona di casa è diventata una zie anche al cast fisso del programma (composto da Memo Remigi, Jessica Morlacchi e Massimo Cannoletta), Serena adesso si trova a suo agio in un programma che mescola momenti di leggerezza e talk politici impegnati, sui temi più caldi del giorno, come denota il titolo del programma.

Virali sono diventati sui social i suoi balletti, le sue gaffe, (memorabile quella del cane, o i sospiri fraintendibili durante un’intervista), le sfuriate e tutti i momenti corali con i suoi nuovi “amici” del pomeriggio. Insomma, Serena Bortone c’ha preso gusto e si è lasciata andare, scatenandosi, divertendosi e mostrando al pubblico italiano una verve e un’ironia innata e prima di questi due anni sconosciuta. Lontani sono ormai i tempi di “Agorà”, perché “Oggi è un altro giorno” ed è tempo di divertirsi.