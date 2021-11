Giovanni Caccamo chi? Età, fidanzata, vita privata

Giovanni Caccamo, chi è

È nato l’ 8 dicembre 1990 sotto il segno del Sagittario a Modica in Sicilia. Sembrerebbe che sin da piccolino abbia avuto una certa passione per il mondo della musica ed è infatti divenuto un giovane cantautore italiano tra i più amati dal grande pubblico. Ha partecipato al Festival di Sanremo e lo abbiamo visto anche alla conduzione di una edizione dello Zecchino d’Oro. Non tutti forse sanno che ha iniziato la carriera nel 2009, prendendo a parte al cast di Music Gate. È stato poi alla fine del 2011 che è arrivato tra i 70 finalisti di Sanremo Social per poter entrare nelle nuove proposte di Sanremo. L’anno successivo è stato scoperto da Franco Battiato che lo ha voluto espressamente per alcuni suoi concerti.

Per chi batte il cuore di Giovanni Caccamo

Diciamo subito che il cuore di Giovanni Caccamo è stato già segnato da un grande dolore. Il talento musicale scoperto da Franco Battiato, che lo volle con lui per aprire alcuni suoi concerti, ha scritto un libro, Dialogo con mia madre, nel quale ha ripercorso alcune tappe importanti della sua vita compresa la tragica scomparsa di suo padre: “Questo scambio di messaggi ci ha consentito di raccontarci e ricostruire la trama delle nostre storie – ha confessato il cantante in una vecchia intervista -. Ho ripercorso insieme a lei la perdita di mio padre, sofferenza che oggi mi aiuta a vivere da protagonista la mia vita, con un sorriso autentico e un’estrema gratitudine verso il cielo”.