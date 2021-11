Wanda Nara chi è? Età, carriera, compagno, figli e Mauro Icardi

Sembrava che tutto fosse tornato come prima tra Wanda Nara e Mauro leardi, dopo il tradimento del calciatore con Eugenia “La China” Suarez, tanto da parlare di divorzio-lampo tra i due, con una rappacificazione altrettanto immediata, come aveva raccontato lei sui social qualche tempo fa con queste parole: “Le foto che ho caricato negli ultimi mesi mostrano quanto siamo stati felici. Dopo quello che è successo, però, sono rimasta molto ferita. Ogni giorno ho chiesto a Mauro il divorzio.

Quando si è accorto che non si poteva tornare indietro, mi ha detto che se separarci sarebbe stato l’unico modo per porre fine a tutto il dolore, allora dovevamo farlo. Siamo andati dall’avvocato. In due giorni Mauro ha accettato tutte le condizioni e abbiamo firmato un accordo”, ha scritto per poi comunicare il colpo di scena: “11 giorno dopo mi ha scritto una lettera: ‘Ti ho dato tutto e tu mi hai dato tutto, spero che tu possa essere sempre felice perché questo renderebbe felice anche me’.

E lì ho capito una cosa: che anche avendo tutto non ho niente se non sono con lui. Sono sicura che questo brutto momento che stiamo attraversando ci rafforzerà come coppia e come famiglia. L’importante è. che entrambi abbiamo avuto la libertà di porre fine alla nostra storia di otto anni ma, con la nostra anima stanca di piangere, abbiamo anche avuto la possibilità di sceglierci nuovamente. Ti amo”. A una settimana di distanza, però, è di nuovo cambiato tutto: i due, infatti, non sono più una coppia e Wanda ha scritto così ad un’amica, la giornalista argentina Yanina Latorre:“Sono sola, voglio stare bene, voglio continuare a lavorare e non voglio saperne più niente”.

Insomma, Mauro non fa più parte della sua vita e, tra le storie di Instagram, è ricomparso anche Maxi Lopez, il calciatore con cui aveva avuto pesanti frizioni in passato e da cui sono nati 3 figli. La showgirl ora è tornata a Milano da sola, mentre Mauro ha disattivato improvvisamente i suoi profili social, pieni da sempre di immagini che lo ritraggono felice insieme alla famiglia. Secondo fonti vicine alle coppia, entrambi stanno soffrendo molto per la fine della storia: bisognerà capire se Wanda avrà ancora la forza di perdonare o se, arrivati a questo punto, scriverà la parola fine.