Oroscopo Branko domani 20 Novembre 2021, previsioni del giorno

ARIETE La coppia ideale. Tu sei il pensiero, l’idea geniale, lui l’azione che la mette in pratica. La costante tra voi la velocità, tutto in stile Speedy Gonzales: discorsi, scelte, acquisti. Ma l’amore no! Bei viaggi da fare insieme, non solo nel mondo, anche e soprattutto nell’anima! INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

TORO Compatibilità complicata, quasi impossibile, tu sei il volo, la farfalla, la leggerezza, lui la radice, l’abitudine, la concretezza (ma anche un gran peso!). Doppiamente ora che gli ha preso il trip della sicurezza emotiva, quella che tu non gli regali perché non ne possiedi un briciolo neanche per te. INTESA: difficile ♥

GEMELLI Momento magico, soprattutto il ponte di Ognissanti. In viaggio in qualche bel borgo, dove ritrovare la vivacità e lo smalto dei primi tempi, la bellezza vi unisce e vi accende, l’entusiasmo restituisce ai vostri occhi lo sguardo ragazzino dei tempi del liceo. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

CANCRO Relazione difficile. Tu mente, pensiero, velocità, lui anima, poesia, nostalgia del passato. Le tue battute feriscono la sua suscettibilità, in compenso i suoi ricordi, ripetuti mille volte, ti scatenano lo sbadiglio. E il letto? Buono per leggere o per dormire. INTESA: difficile ♥

LEONE Connubio perfetto, come nelle fiabe. Se deciderà di impugnare le redini, tu lascerai fare. Forse non sa che se una farfalla decide di cambiare fiore nulla può fermarla. Dialoghi intelligenti, scambi emotivi intensi, finché lui sarà il maestro e tu l’allievo vivrete felici. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

VERGINE Fatti della stessa pasta, eppure quasi incompatibili. Tu disinvolto, allegro ma inaffidabile, lui intelligentissimo, razionale, ipercritico, e per te troppo concreto. Scappata e fuga per entrambi: non durerà, ma il tempo concesso dagli dei sarà piacevolissimo. INTESA: alti e bassi ♥ ♥

BILANCIA Sintonia perfetta, tu ci metti la testa, lui il cuore. Addirittura idilliaca la prima settimana, tu svolazzi felice del presente, mentre lui o lei rivedrà il passato per costruire sulle sue rovine il vostro castello d’amore. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

SCORPIONE Difficile il punto d’incontro. L’amore per te è giocoso, libero, per lui torbido e passionale, dominato da gelosia e intrigo. Coppia magnifica per scrivere un feuilleton a quattro mani, ma viverlo… che fatica! INTESA: difficile ♥

SAGITTARIO La prima settimana sarà edenica, stile Laguna blu: zingari felici, ciascuno col proprio sogno e la propria meta. L’essenziale è andare (e su questo argomento siete perfettamente d’accordo, tu sarai l’allievo e lui il maestro, ma guai a invertire le parti! INTESA: serena ♥ ♥ ♥

CAPRICORNO Immagina “Il vecchio e il bambino” di Guccini, ma tu come bambino non sei così tranquillo e sognante, piuttosto vivace e discolo. Al tuo partner saggio e serioso farai perdere la pazienza. Ti vuole un bene dell’anima, forse più di quanto tu non ne voglia a lui. Smetti di fare il farfallone, lo farai piangere di nascosto. INTESA: difficile ♥

ACQUARIO Nati per stare insieme, ma alla giusta distanza. Legati da un filo sottile che volendo si spezza in un secondo, ma che se siete felici diverrà inossidabile. Leitmotiv del vostro amore è il viaggio: nei luoghi, nella cultura, nell’anima. I momenti magici nella prima e nell’ultima settimana. INTESA: al top ♥ ♥ ♥ ♥

PESCI In comune: inconcludenza, inaffidabilità, inafferrabilità. Potreste volare vicini come aquiloni senza toccarvi, ma anche senza allontanarvi. Se accadesse, riuscirete a rincontrarvi per poi perdervi ancora. Tu testa, lui cuore, funzionerete a ritmo alterno. INTESA: alti e bassi ♥ ♥