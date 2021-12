Oroscopo Paolo Fox domani 6 Dicembre 2021

Cancro

Bel momento in amore. Esprimi i tuoi sentimenti con più emozione e crea un’atmosfera amorevole con i pari, le amicizie e le interazioni di oggi. Buon momento per iniziare le relazioni. Se il cuore è libero, una storia d’amore può iniziare in viaggio o sui social. Usa la domenica per pianificare l’agenda della settimana, organizzare la tua routine, prenderti cura del tuo corpo e della tua salute.