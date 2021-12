Programmi Tv stasera domenica 5 Dicembre 2021: Film live Tv oggi

Stasera su Rai 1 alle 21.25 Carla Milano, 1970. Carla Fracci (Alessandra Mastronardi, 35) è una ballerina famosa in tutto il mondo. L’amico Rudolf Nureyev le propone di riportare in scena con lui, alla Scala, lo Schiaccianoci di Ciajkovskij. Tra una prova e l’altra scorrono le immagini della vita e della straordinaria carriera della Fracci.

Stasera su Rai 2 alle 21.05 NCIS: Los Angeles «Il momento di cambiare» Alcuni criminali rubano della tecnologia sperimentale che appartiene alla Marina. Callen (Chris O’Don-nell, 51) e la squadra devono rintracciarla prima che finisca nelle mani sbagliate. L’unica testimone è Sienna, ingegnere non udente che chiede di collaborare con l’unità.

Stasera su Rai Tre alle 20.00 Che tempo che fa Anche stasera nel talk condotto da Fabio Fazio (57) con Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto sarà dato ampio spazio al mondo della cultura, della politica, dello sport e dello spettacolo. Inoltre, il virologo Roberto Burioni terrà una nuova lezione sulla situazione epidemiologica nel nostro Paese.

Stasera su Rete 4 alle 21.20 Controcorrente Prima Serata Veronica Gentili (39) anima come di consueto la prima serata domenicale di Rete 4 con il suo approfondimento, che si fermerà per una breve pausa dopo la puntata del 19 dicembre. All’attenzione della conduttrice e dei suoi ospiti le nuove misure dell’esecutivo Draghi su vaccinazioni e Green Pass.

Stasera su Canale 5 alle 21.20 All Together Now Prosegue la movimentata gara musicale condotta da Michelle Hunziker. Per il secondo anno consecutivo Anna Tatangelo (34) siede in giuria con J-Ax, Rita Pavone e Francesco Renga. La cantante di Sora (Frosinone) conduce il sabato pomeriggio su Canale 5 il docu-reality «Scene da un matrimonio».

Stasera su Italia 1 alle 21.20 Oblivion 2077: dopo una guerra nucleare contro gli alieni, la Terra è quasi del tutto deserta. Tra i pochi umani rimasti c’è Jack Harper (Tom Cruise, 59), che ha il compito di recuperare le ultime risorse vitali. Tutto si complica quando salva Julia (Olga Kurylenko), una misteriosa donna precipitata con una navicella.

Stasera su La 7 alle 21.15 ATLANTIDE La formula del programma di Andrea Purgatori è da sempre in equilibrio tra attualità e approfondimento storico. Anche stasera il giornalista affronta temi di ieri e di oggi con l’ausilio di immagini esclusive e rari filmati d’epoca.

Stasera su Tv 8 alle 21.30 MASTERCHEF ITALIA Appuntamento conclusivo con la 10- stagione del talent. Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli proclamano il vincitore tra i 4 aspiranti chef giunti alla semifinale: Antonio, Irene, Monir e Francesco Aquila.

Stasera su Nove alle 21.35 I CORTI Dopo i due inediti, da stasera e per sei settimane vediamo la panoramica completa degli spettacoli teatrali di Aldo, Giovanni e Giacomo. Si comincia da «I Corti» del 1995; con loro sul palco troviamo anche Marina Massironi.

Stasera su Mediaset 20 alle 21.00 THE NICE GUYS (Usa 2016) di Shane Black con Ryan Gosling, Russell Crowe L’investigatore privato Holland March e il detective senza scrupoli Jackson Healy si alleano per rintracciare una ragazza scomparsa e indagare sull’omicidio di una pornostar.

Stasera su Rai 4 alle 21.20 ABOVE SUSPICION (Usa/Mon-golia ’19) con J. Huston Mark, agente dell’FBI sposato da poco, cerca informazioni in una cittadina del Kentucky. Inizia così una relazione con una donna del posto che diventa la sua principale fonte d’informazione.