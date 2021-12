Maria Chiara Giannetta chi è la protagonista di Blanca? Età, fidanzato Maurizio Lastrico, Buongiorno mamma, Don Matteo, Instagram

Blanca: chi è Maria Chiara Giannetta, l’attrice che interpreta la protagonista?

Maria Chiara Giannetta è senza dubbio un affascinante attrice italiana, giovanissima ed con molto talento. Lei ha sempre sognato di diventare attrice e visto i risultati che sta Ottenendo negli ultimi anni possiamo dire che il sogno si è avverato. Fin da giovanissima si è dedicata anima e corpo Alla recitazione. Per molti anni ha preso studi di recitazione con un insegnante privata a Sant’Agata di Puglia per immergersi ed imparare tutti i segreti del mestiere.

Successivamente quella prima esperienza ha cominciato a studiare nel teatro dei Limoni di Foggia, e così successivamente trasferita nella capitale dove ha raggiunto molti traguardi Grazie alla tua testardaggine e determinazione. Maria Chiara l’abbiamo vista è già in altre serie televisive che hanno avuto un enorme successo nel nostro paese. Oltre a Don Matteo, l’attrice ha fatto parte del cast di Che Dio ci Aiuti 4, Un passo dal cielo, L’allieva e Baciato dal sole.

Maria Chiara Giannetta ha un marito?

Maria Chiara Giannetta non è sposata, ma sulla sua vita sentimentale regna il più totale mistero. L’attrice di Buongiorno Mamma! e Blanca è molto riservata e non lascia trapelare dettagli sul suo privato. Molti vociferano che attualmente starebbe frequentando un ragazzo conosciuto mentre studiava a Roma nel corso di recitazione, ma è vero?

Secondo altre indiscrezioni, invece, Maria Chiara Giannetta è sentimentalmente impegnata con Maurizio Lastrico, il noto comico di Zelig. Sicuramente non ha un marito, ma non si può escludere di certo che non abbia un fidanzato. Per il momento, nonostante i rumors da anni impazzino sul web, la Giannetta non ha confermato o smentito le news sulla sua vita privata.

Chi è il fidanzato di Maria Chiara Giannetta?

Maria Chiara Giannetta è una persona molto riservata e sulla sua vita privata si sa davvero pochissimo: inizialmente non era facile capire se avesse o meno un fidanzato, ma da alcune recenti indiscrezioni sembra proprio di sì. Tutti i sospetti ricadono su Maurizio Lastrico, il noto comico di Zelig. Ma è vero?