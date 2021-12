Le razze di cani più intelligenti

L’intelligenza dei cani ha sempre suscitato una grande curiosità a livello sociale. Testare le proprie abilità e abilità, sia fisiche che mentali, insieme ad un lungo periodo di osservazione nel corso degli anni sono alcune delle basi che permettono di stabilire i livelli di intelligenza nel mondo canino. In questo modo, è possibile determinare alcune differenze tra le razze.

Ecco perché ci sono razze la cui genetica dà loro una maggiore capacità di acquisire conoscenze, obbedire agli ordini e svolgere sessioni di addestramento specifiche, ad esempio, nel caso di cani poliziotto o pompieri. Tuttavia, va tenuto presente che i cani meticci possono anche essere molto intelligenti, poiché questo non è determinato dalla razza stessa senza più fattori e i cani meticci hanno tratti più prominenti di alcune razze o di altre. Tutti i cani possono essere educati e addestrati per una buona socializzazione con un altro cane, con altri animali e con le persone. Per scoprire le razze canine più intelligenti e quali sono le loro abilità più eccezionali, ti consigliamo di continuare a leggere questo articolo.

Border collie

Il border collie è considerato il cane più intelligente del mondo. È una razza con un’enorme capacità di apprendimento in diverse aree. Si distingue per stabilire un forte legame con i suoi tutori legali o compagni umani e per avere un’innata predisposizione a fare esercizio fisico. Un altro fattore che lo differenzia dalle altre razze è la sua presenza comune nei campionati di agilità canina, essendo di solito uno dei candidati chiari da premiare per il grande dispiegamento delle sue abilità. In quest’altro post puoi leggere come educare un border collie e qui conoscerai le differenze tra border collie e pastore australiano.

Golden retriever

È una delle razze canine più affidabili. È in grado di apprendere un’ampia varietà di comandi o comandi (più di 200). Ha un grande istinto e sensibilità, oltre a una grande capacità di svolgere molteplici funzioni. Inoltre, i golden retriever sono in grado di risolvere i problemi da soli (autosufficienti) e imparare rapidamente. Hanno anche capacità di comprendere ed eseguire gli ordini ricevuti dall’essere umano e ricordare ciò che imparano senza doverlo praticare molto spesso. Leggi anche: Messaggio di novembre della Madonna di Medjugorje: ecco il testo Questa razza è molto affettuosa e sensibile, potendo essere addestrata per diventare cani da terapia e per aiutare nella risoluzione dei casi di polizia. Impara qui Come addestrare un golden retriever e la cura del golden retriever.

Labrador retriever

L’intelligenza del Labrador retriever è indiscutibile, essendo in molti casi l’esempio perfetto di cane guida. Non richiede ampi processi di formazione e ha una grande capacità di adattamento alla vita familiare. Pertanto, è una razza perfetta per la convivenza familiare. Come per il golden retriever, è un peloso sensibile e affettuoso con un’intelligenza che lo rende in grado di assumere il ruolo di cane da terapia,oltre a collaborare con le forze di polizia per aiutare a risolvere i casi. Qui ti diciamo come addestrare un labrador e anche qual è la differenza tra labrador e golden retriever.

Barboncino

È una razza con diverse dimensioni, dal toy al gigante. Il barboncino è fedele, intelligente, docile e molto affettuoso con la sua famiglia, di solito mostrandogli grande affetto. Ha una grande capacità di adattarsi sia al ritmo di vita delle persone attive che alle persone più sedentarie. può anche coesistere senza alcun problema con persone anziane che non sono molto attive. Grazie alla sua grande intelligenza può imparare una varietà di ordini e trucchi,oltre a eseguire molti esercizi. Pertanto, è anche comune vedere questi cani nelle competizioni di agilità. Leggi anche: Oggi 17 novembre Santo del giorno: Sant’Elisabetta d’Ungheria chi è Qui puoi conoscere alcuni suggerimenti su Come prendersi cura di un barboncino.

Pastore delle Shetland

Il pastore delle Shetland, che assomiglia ai cani collie e a volte è facile confonderli, è tra i cani più intelligenti del pianeta perché è in grado di comprendere un nuovo comando in meno di 5 ripetizioni. Inoltre, puoi obbedire a un ordine la prima volta il 95% o più del tempo. Con questi numeri, la velocità di questa razza per assimilare nuovi concetti è certificata.

Alsaziano

Essere la razza di cane più popolare tra le forze di polizia la dice lunga sull’intelligenza del pastore tedesco. È composto da un insieme di tratti speciali come la curiosità, l’obbedienza e un istinto naturale di protezione e stimolazione mentale. Pertanto, è una delle razze più utilizzate dalla polizia e dalle forze di sicurezza, nonché dai vigili del fuoco e da altri servizi. In questi altri articoli puoi leggere come educare un pastore tedesco e come prendersi cura di un pastore tedesco.

Doberman pinscher

La facilità di socializzazione è una delle grandi caratteristiche del pinscher Doberman. È una razza intelligente e attiva che cerca di allontanarsi dalla noia e dalla solitudine a tutti i costi. Divertiti a stare con la famiglia e fare esercizio fisico. Oltre ad essere bello e molto nobile, il Pinscher Doberman ha un grande istinto di prendersi cura della sua famiglia, rimanendo sempre vigile e vigile. Ti consigliamo di leggere Come educare un Doberman e la differenza tra Doberman e Rottweiler.

Cane da bestiame australiano

È una razza leale, coraggiosa, energica e intelligente. Impara rapidamente le regole, gli ordini e gli esercizi da seguire. Inoltre, il cane da bestiame australiano è così energico e intelligente che ha bisogno di essere in fase di addestramento e istruzione fin dalla tenera età, cioè da un buon cucciolo. Se non viene educato e addestrato, alla fine, per necessità, è esperto e può imparare solo a fare cose diverse che sono utili a se stesso, cosa che accade con tutti i cani che sono molto intelligenti se non vengono aiutati a esercitare la mente tanto quanto il corpo.

Papillon

Il papillon è una razza che ha un’intelligenza indiscutibile. È un cane molto volenteroso, quindi sembra il suo costante desiderio di compiacere, quindi non è una grande difficoltà quando si tratta di educarlo a obbedire e imparare nuovi comandi. La sua facilità di allenamento lo rende il miglior compagno per eseguire alcune delle faccende domestiche insieme. Pertanto, se stai cercando a casa un partner per metterlo in ordine e nessuno offre, il papillon sarà a tua disposizione. Qui ti diciamo come prenderti cura di un papillon.

Rottweiler

La testardaggine del rottweiler è uno dei suoi tratti distintivi, ma non gli impedisce di essere un cane con grande intelligenza. Ha un’enorme capacità di apprendere nuovi comandi o ordini, ma richiede un’attenzione costante per isolarlo dagli stimoli esterni perché, in generale, ha una certa facilità di dispersione. Ha anche una buona capacità di reazione e una grande memoria,fattori che lo aiutano a posizionarsi tra le razze canine più intelligenti. Ti invitiamo a conoscerli meglio leggendo le differenze tra un Rottweiler tedesco e uno americano.