È possibile addormentarsi in un minuto? Con la tecnica 4-7-8 sì, questo è stato confermato dal suo promotore e da molte delle persone che l’hanno già messa in pratica in più di un’occasione. Si tratta di eseguire un esercizio di respirazione basato su una formula matematica specifica in modo che il corpo entri in uno stato di profondo rilassamento e quindi raggiunga il sonno in un batter d’aria. Se hai troppe preoccupazioni in giro per la tua mente, sei molto nervoso e ogni notte è più difficile per te chiudere gli occhi e addormentarti, completare i trucchi e i rimedi naturali che hai usato finora con questo metodo rivoluzionario e verificare se i suoi risultati sono incredibili come si suol dire. Continua a leggere e scopri come addormentarsi in 1 minuto con la tecnica 4-7-8.

Cos’è la tecnica 4-7-8?

Andrew Weil, direttore di Medicina Integrativa e professore all'Università dell'Arizona, è stato la forza trainante di questa tecnica 4-7-8 che promette di addormentarsi in un solo minuto dopo averla messa in pratica. Quello che ha fatto è stato applicare una formula numerica a una tecnica già utilizzata da anni al fine di migliorare la respirazione diaframmatica. In questo modo, la tecnica si concentra sulla correzione del modo in cui respiriamo quando siamo pronti a dormire in modo da poter catturare meglio l'ossigeno, riempire la parte inferiore dei polmoni con aria e, quindi, rilassare i muscoli del corpo e della mente allo stesso tempo. Come funziona questo metodo Quando andiamo a letto e siamo nervosi o stressati, tendiamo a respirare più velocemente di quanto dovremmo. Ciò fa sì che i livelli di gas che sono concentrati nel flusso sanguigno (anidride carbonica, ossigeno, ecc.) non abbiano le proporzioni appropriate. Ed è su questo che si basa la tecnica 4-7-8, per riprendere una respirazione corretta, più lenta e profonda, per ottenere quella concentrazione di gas per recuperare i suoi livelli normali. Con questo, la frequenza cardiaca rallenta, il corpo si rilassa profondamente e il sonno si riconcilia in un istante.

Come fare la tecnica 4-7-8 per addormentarsi in un minuto

Vuoi testare questo metodo e vedere di persona se funziona? Quindi, per addormentarti in 1 minuto con la tecnica 4-7-8 devi solo fare i passaggi che ti mostriamo di seguito: Posiziona la punta della lingua dietro i denti anteriori superiori, proprio nel punto in cui inizia il palato. Chiudi la bocca e respira attraverso il naso contando circa 4 secondi. Trattenere il respiro e trattenere l'aria nei polmoni per circa 7 secondi. Espelle tutta l'aria dai polmoni per circa 8 secondi. È così semplice! Con questi semplici passaggi, puoi rilassarti a letto e addormentarti molto più velocemente. Il promotore del metodo ha sottolineato che sia il processo di ispirazione che l'espirazione dovrebbero essere rumorosi, quindi evita di farlo in silenzio. Inoltre, se l'esercizio è troppo lungo, non preoccuparti, come ha spiegato Weil, la cosa davvero importante è che l'ispirazione duri sempre la metà del tempo di ispirazione, quindi puoi anche respirare attraverso la bocca per circa 3 secondi, trattenere il respiro per altri 3 secondi ed espellere l'aria per 6 secondi; questo rapporto sarà efficace anche per te.

La sua efficacia migliora con la pratica

Per addormentarsi rapidamente con la tecnica 4-7-8,è importante che l'esercizio di respirazione venga eseguito come stabilito dal Dr. Weil. Tieni presente che all'inizio è normale che ti costi più lavoro trattenere il respiro durante quel periodo di tempo, ma nel tempo sarai in grado di farlo senza problemi e mentre fai pratica, l'esercizio avrà un effetto maggiore e ti darà risultati migliori. Ad ogni modo, non è consigliabile eseguirlo molto spesso, è meglio farlo circa 2 volte al giorno per andare a fare pratica e non ripeterlo per più di 4 volte durante il primo mese. Una volta che hai padroneggiato l'esercizio e ti sei abituato ad esso, puoi ripeterlo fino a 8 volte.

Altre volte in cui è possibile utilizzare la tecnica 4-7-8

Non solo è possibile utilizzare la tecnica 4-7-8 per addormentarsi in un minuto, ma puoi anche metterla in pratica in altre situazioni quotidiane in cui devi rilassarti, calmare i nervi ed entrare in uno stato di tranquillità. Alcune delle volte in cui può aiutarti sono le seguenti: Prima di affrontare un colloquio di lavoro.

Prima di parlare in pubblico.

Prima di affrontare una competizione sportiva.

Quando ricevi cattive notizie.

Quando hai paura di qualcosa.

Quando sei molto arrabbiato.

Prima di salire su un aereo se volare genera ansia.

Altri trucchi per addormentarsi velocemente