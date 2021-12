Chi è Daniela Ospina? Incontra l’ambizioso di successo e sportivo ex-WAG di James Rodriguez!

James Rodriguez è un calciatore ambizioso, quindi è molto popolare tra le donne. Il calciatore professionista una volta aveva la donna perfetta al suo fianco, ma l’ha persa a causa di circostanze inevitabili. Questo articolo parla dell’ex moglie di James – Daniela Ospina, la donna di molte professioni.

La tua famiglia apprezza l’ambizione e il successo

Daniela, atleta di grande talento, è nata nel settembre del 1992. Hernán Ospina è suo padre e Lucía Ramírez sua madre. La sua città natale è Itagüí, Antioquia, Colombia. David Ospina, un giocatore di football, è suo fratello maggiore. Daniela proviene da una famiglia agonistica e da atleti. David Ospina, suo fratello maggiore, è un portiere del Napoli e della nazionale colombiana.

Molti giocatori non raggiungono lo stesso livello di successo che questi due fratelli hanno nelle loro società sportive. Entrambi sono cresciuti fino a diventare atleti professionisti, ottenendo consensi e fama per le loro eccezionali abilità nei rispettivi sport.

Nonostante il divorzio, rimane amica di Rodriguez

Daniela Ospina ha sposato james Rodriguez, colombiano e membro della nazionale del Bayern Monaco. Il 24 dicembre 2010, la coppia si è sposata in una sontuosa cerimonia. Il loro matrimonio di sei anni si è concluso nel luglio 2017, con la coppia che ha annunciato il loro divorzio amichevole. Il motivo era semplice: Daniela non voleva trasferirsi in Germania con il calciatore perché la sua attività ne sarebbe stata compromessa. Salomé Rodríguez Ospina è sua figlia, nata nel maggio 2013. Sebbene Daniela sia una donna di spicco a pieno titolo, alcuni la considerano l’ex moglie della celebrità, mettendola nella sua ombra. Tuttavia, questa non è una posizione in cui prevede di rimanere a lungo. Da quando la coppia ha divorziato fino ad ora, non c’è stata alcuna menzione di lei che esce con nessuno. Se hai una relazione, tienila segreta ed evita di parlarne sui social media. Conoscendo il suo atteggiamento dinamico, si concentra sulla sua professione e sull’educazione di sua figlia.

Daniela crede nell’educazione per tutta la vita

Dopo essersi diplomato al liceo in Colombia, Ospina si iscrive all’Istituto Universitario Politecnico Grancolombiana. Ha deciso di conseguire una laurea in Business Administration. Nell’aprile 2016, l’atleta ha completato tutti i requisiti e ha ricevuto la sua laurea. Non dipendi dalla tua carriera sportiva professionale per sostenerti finanziariamente. Conseguendo una laurea in economia aziendale, ha aperto la strada alla costruzione di una professione indipendente.

È una vera donna d’affari

Daniela Ospina ha esperienza nella modellazione professionale, nonostante non sia la sua prima scelta di carriera. Ha fatto parte di alcune campagne della linea brandwear Brandfit Columbia. La modella è apparsa anche nelle pubblicità di Joy Staz Jeans. Questo dimostra che il suo background è ampio e che è anche una fashionista.

Ha messo le sue conoscenze al servizio della sua attività. DanFive è il nome della loro linea di abbigliamento sportivo. Daniela ha avviato la sua azienda di abbigliamento online e vende i suoi prodotti esclusivamente attraverso questo mezzo.

Ama i social media e l’intrattenimento

Grazie alla sua personalità estroversa, Daniela ama i social media. È una persona molto sociale che comunica con i suoi follower sui social media e promuove il suo marchio di abbigliamento sportivo online DanFive. Sui social media, Daniela ha oltre 5 milioni di follower.

Daniela ha esperienza in televisione, social media, atletica e imprenditorialità. È stata presentatrice del canale televisivo colombiano Caracol. La star del badminton ha anche lavorato come portavoce del marchio Nacar Makeup ed è stata invitata a diversi programmi televisivi colombiani per parlare di stile di vita e sport. La sua apparizione nella versione colombiana di Bailando con las estrellas l’ha resa più popolare. Daniela Ospina è una donna di 27 anni che ha ottenuto molto nella sua vita. Ospina ha ancora molta vita davanti a sé, ed è una persona così vibrante che possiamo immaginare che raggiunga l’apice di qualsiasi impresa scelga. È tutto grazie alla sua dedizione e al suo duro lavoro che ha permesso a Daniela di raggiungere la vetta.

Vediamo la possibilità che si dedichi a varie professioni mentre gioca ancora a pallavolo professionale. Il mondo è il suo palcoscenico e lei possiede il desiderio, l’ambizione e l’intelligenza per realizzare grandi cose. Daniela è una donna ispiratrice che è un modello perfetto per i giovani di tutto il mondo.