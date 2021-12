Oroscopo Branko domani 12 Dicembre 2021

Ariete

Oggi è un giorno in cui senti tutte le cose che accadono intorno a te, anche sul piano sottile, quindi fidati della tua intuizione. Ricorda ciò che leggi nei tuoi Oroscopi di dicembre 2021, guida te stesso con le tue intuizioni, soprattutto se ricevi un segnale o hai un sogno che conferma ciò che intuissi.

Toro

Attenzione al vostro orgoglio. Perché se senti di essere attaccato in qualche modo o che qualcuno sta andando oltre la linea, puoi reagire in modo molto inflessibile e brusco, e forse nei giorni successivi ti lamenterai di questo atteggiamento reattivo.

Gemelli

Oggi è un giorno in cui il tuo senso critico sarà molto forte. Quindi, per favore, evita di essere troppo te stesso, non hai bisogno (e non puoi) essere perfetto e, ad essere onesti, abbassati la guardia e chiedi aiuto con ciò che ti travolge può essere molto utile di volta in volta.

Cancro

Inizi la giornata con una fede cieca che ti riempie di speranza e ti permette di credere che tutto andrà bene. È un giorno in cui puoi attirare un colpo di fortuna, prenditi cura del tuo estremo ottimismo perché se le cose si faro difficili, puoi decidere di scappare e non affrontare.

Leone

Se sei disposto, oggi può essere una rinascita di molto, in cui abbracci l’energia post-eclissi per ottenere una trasformazione radicale. E il cambiamento non deve essere così drammatico e travolgente, quindi trasforma ciò di cui hai bisogno dalla tua realtà.

Vergine

Stai analizzando tutto ciò che ti circonda, puoi anche essere troppo esigente, ma non cadere nell’errore di giudicare tutti, perché oggi puoi sembrare troppo giudizioso e puoi persino farti dei nemici. Quello che puoi fare è difendere e sostenere le tue opinioni e persino cercare alleati.

Bilancia

Se oggi hai l’opportunità di distinguerti e dimostrare quanto sei necessario all’interno del tuo ambiente di lavoro, avrai una buona chiusura della settimana. Se qualcuno ha bisogno di aiuto, probabilmente sarai il primo a saltare e assumere il compito, perché il tuo senso del servizio è così attivo.

Scorpione

Se oggi qualcuno o qualcosa ferisce il tuo orgoglio e ti senti in qualche modo ferito, puoi farglielo sapere con una grande scena o con un commento doloroso che restituisce il colpo. Anche se, naturalmente, non lo farai in pubblico.

Sagittario

Cerca di mantenere la calma in questa chiusura della settimana, perché oggi hai maggiori probabilità di essere devoto e accomodante, e questo può portarti a prendere una decisione sbagliata guidata dal tuo bisogno di compiacere un altro o di mantenere la pace e la cordialità nell’ambiente.

Capricorno

Oggi ti stai annoiando molto facilmente, sia per la routine che per la perseveranza. Vorrai fare un po ‘di tutto per uscire da qualsiasi ciclo, ma attenzione, perché questa tendenza può portarti a non rispettare i tuoi progetti o a non raggiungere nulla di concreto.

Acquario

Oggi vorrai fare il possibile per creare una vita affidabile e sicura intorno a te. E molte delle tue decisioni verranno da questa tendenza, ma evita di chiudere la mente, perché potresti perdere un’opportunità importante che comporta cambiamento, crescita o stimolazione.

Pesci

Oggi, con la Luna che passa attraverso il tuo segno, sei governato dai tuoi bisogni emotivi e può essere difficile vedere i bisogni degli altri. Ricordati di ascoltare l’altro punto di vista e di essere aperto al dialogo per trovare una via di mezzo.