Marina Fiordaliso chi è? Lavoro, Carriera, Canzoni, Marito o Compagno, Figli e Vita privata

Marina Fiordaliso (plasencia, 19 febbraio 1956),meglio conosciuta come Fiordaliso,è una cantante pop rock italiana.

Figlia di Auro e Carla Pozzi e prima di 6 figli, Marina inizia giovanissima a studiare pianoforte e canto al Conservatorio Giuseppe Nicolini di Plasencia. Nel 1971, all’età di 15 anni, rimane incinta del suo primo Sebastiano, un figlio nato a Milano il 10 febbraio 1972. Ha un altro figlio, Paolino nato nel 1989.

La carriera di cantante di Fiordaliso inizia alla fine degli anni settanta quando entra a far parte dell’orchestra di bagutti, con la quale incide alcuni album; la sua è la voce principale della canzone I Need the Sea (1980), la title track dell’album omonimo in cui canta molte altre canzoni.

Nel 1981, viene scoperta da Salvatore De Pasquale (in arte Depsa),inizia la sua carriera solista, con la partecipazione a Castrocaro, dove presenta il brano Scappa via, ponendosi al primo posto, su un piano di parità con Zucchero Fornaciari, autore del brano. È qui che i due iniziano una collaborazione che pagherà per gli anni a venire. Il brano con cui Castrocaro vince non uscirà mai in un solo singolo, ma è presente solo nella Compilation Castrocaro ’81 edita da Phonogram.