Vite al limite, che aspetto ha Brandon adesso? Pesava oltre 250 Kg

Come chiunque abbia visto “Vite al limite” può attestare, una grande componente quando si tratta di persone che soffrono di obesità patologica che perdono peso si riduce all’atteggiamento. Molte persone che entrano nello show vogliono solo una soluzione facile senza ridurre quanto mangiano ed esercitano. Un sacco di individui controversi si sono fatti strada nella serie di realtà nel corso degli anni, come James King, che ha ostacolato la vita di tutti i suoi cari e ha persino avuto la sua ragazza che gli ha portato cibo malsano quando è stato ricoverato in ospedale. Proprio come combattere qualsiasi altra dipendenza, la persona deve voler fare un cambiamento, e le persone intorno a loro devono essere di supporto a quella decisione.

Fortunatamente, il soggetto della stagione 7 Brandon Scott ha avuto l’atteggiamento perfetto per fare un cambiamento in meglio nella sua vita. Il suo peso inizialmente è salito a 718 libbre, ma 12 mesi dopo, era sceso a 383 libbre, il che è un risultato importante. Anche il Dr. Now sembrava impressionato dai progressi che era in grado di fare in così poco tempo. Gran parte di ciò sembrava essere la sua ragazza, Taylor, presente nell’episodio (via YouTube),che seguiva la sua stessa dieta e mangiava ciò che mangiava. È stato un ottimo inizio per un nuovo capitolo in entrambe le loro vite, e ha continuato con la sua missione di perdita di peso negli anni successivi.

Brandon Scott ha fatto molta strada sia in termini di salute che di carriera da cantante

Guardando alcune delle foto che Brandon Scott ha caricato su Facebook,sembra che sia rimasto sulla strada giusta. Anche se non ci sono numeri, sembra in forma e felice, e questo è ciò che è più importante. Un altro grande cambiamento che Brandon ha vissuto da quando ha lasciato lo show TLC? Ha proposto alla sua ragazza, Taylor.

Nell’episodio, ha detto che mentre lui l’amava e loro erano stati insieme per un po ‘, non ha mai fatto la domanda perché si sentiva come se non potesse. Con un nuovo corpo è arrivata una nuova visione della vita in quanto Brandon e Taylor sono ora felicemente sposati poiché hanno iniziato una nuova vita insieme vivendo a Nashville, nel Tennessee.

Ha avuto la possibilità di mostrare tutte le grandi cose che sono successe nella sua vita grazie al suo speciale “Where Are They Now?” andato in onda su TLC il 28 aprile 2021. Oltre a mangiare meglio, si è anche tuffato a capofitto nella sua carriera musicale. In effetti, tre canzoni che ha scritto ed eseguito – “Handcuffed to a Demon”, “I Prayed (The Proposal)” e “Facebook Official” – sono state effettivamente presenti nell’episodio. Se vuoi tenere il passo con tutta l’altra musica originale che ha in cantiere, puoi iscriverti al suo canale YouTube dove pubblica regolarmente video di se stesso che si esibisce.