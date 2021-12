Oroscopo Paolo Fox domani 16 dicembre 2021

Ariete

Se il tuo lavoro o un progetto in cui sei coinvolto ha a che fare con l’industria editoriale o i media, la fine di dicembre sarà un periodo particolarmente produttivo per te. Proprio come lo leggi nei tuoi oroscopi di dicembre 2021,se hai molti problemi nella tua relazione, considera se non stai evitando la rottura per paura della solitudine.

Toro

Stai cercando di imparare qualcosa di nuovo e molte delle tue decisioni durante la fine dell’anno saranno guidate da questa necessità. Oggi puoi andare in giro volendo proteggere chi ami o nutrire le persone per le quali ti senti in qualche modo responsabile.

Gemelli

Se qualcuno ti interessa, vorrai approfondire quella persona e se lo trovi superficiale o poco interessante, escluderai qualsiasi relazione con loro. Non sei l’ambulanza di nessuno, quindi non lasciare che nessuno ti trasformi nella loro discarica emotiva. Ricordati di discernere tra sincerità e manipolazione.

Cancro

Se sei single, dicembre può farti divertire con due persone diverse, vai con calma, hai due mesi per decidere su uno. Il tuo umore, il tuo carattere e le tue decisioni sono completamente imprevedibili oggi. Puoi essere molto testardo. Inizia un nuovo ciclo, le stelle ci guidano in questa nuova fase in cui i cambiamenti di stagione governano il nostro cammino attraverso la vita. @ISABOLETA

Leone

Fai attenzione alla tua ansia o a quell’improvviso bisogno di controllare tutto ciò che accade intorno a te. Oggi hai la possibilità di pensare alla pianificazione per la vecchiaia o di avere un po ‘di denaro di riserva nel tuo conto bancario.

Vergine

Il resto del mese potresti trovare complicazioni per iniziare una relazione o per attirare un nuovo partner, ma va bene, Venere retrò vuole che tu ti prenda una pausa. Questi non sono i giorni migliori per fare piani dettagliati, preferisci improvvisare.

Bilancia

Qualcuno nella tua famiglia può presentarti qualcuno di importante, qualcuno che porta l’aiuto di cui hai bisogno. È un buon momento per assumere un interior designer, un falegname o un architetto. Stai irradiando molta forza, quindi fai un uso positivo di questa energia per importi dove è necessario rafforzare la tua presenza.

Scorpione

La tua mente è forte e acuta, permettendoti di mostrare il tuo ingegno e la tua capacità di concentrarti su dettagli che gli altri non percepiscono. Oggi potresti aver bisogno di qualcuno che ti accompagni ovunque tu vada, l’energia lunare ti fa cercare compagnia e supporto costante.

Sagittario

La tua mente vuole aiutarti a capire il mondo materiale perché questo ti darà un senso di stabilità e chiarezza durante la fine dell’anno. Cerca di non cadere in atteggiamenti troppo controllanti oggi, perché anche quando hai buone intenzioni, il tuo consiglio può sembrare difficile per le persone più sensibili.

Capricorno

Non è la tua immaginazione, le persone ti stanno davvero prestando più attenzione del solito, sei nel mirino e questo può essere usato per trasformare la percezione che hanno di te. Può essere difficile ragionare con te oggi, perché preferisci avere l’ultima parola.

Acquario

Nei prossimi giorni potresti provare un’attrazione karmica per qualcuno o essere attratto da qualcuno che ritieni abbia bisogno del tuo aiuto in qualche modo. È un giorno con un sacco di potenziale per te per essere in contatto con i sentimenti e gli stati d’animo degli altri. Sei sensibile a ciò che gli altri sentono e non dicono, e anche ai loro stati d’animo.

Pesci

Il resto del mese puoi contare sui tuoi amici per ottenere quello che stai cercando, attraverso di loro puoi stringere nuovi contatti professionali o romantici. Sii paziente perché è un giorno che puoi vivere con nervosismo e preoccupazione, soprattutto se stai creando scenari nella tua mente intorno a ciò che non è accaduto.