Oroscopo: i segni fortunati del 2022

Il 2022 sarà un anno più promettente per i 12 segni zodiacali dopo che i movimenti planetari diffonderanno momenti di fortuna e magia. Il nuovo ciclo che inizierà il 1 ° gennaio mantiene una data speciale che ogni segno deve segnare sul calendario.

Gli astrologi notano che pianeti molto positivi come Venere e Giove formeranno aspetti armonici. Le connessioni che sono attese per l’anno che sta appena iniziando attendono esperienze emozionanti in argomenti come amore, denaro, romanticismo, bellezza e fortuna.

Ariete

Il giorno più fortunato per l’Ariete è il 18 agosto, il giorno in cui dovresti essere alla ricerca di nuove opportunità che si presentano. Inoltre, sarà un giorno formidabile per l’amore e gli appuntamenti.

Toro

Il giorno più fortunato dell’anno per il Toro sarà il 13 maggio. Quel giorno avrete chiarezza sulla vostra vera vocazione e sarete in grado di mostrare al mondo la vostra vera identità.

Gemelli

Il 30 maggio sarà il giorno più fortunato per i Gemelli. Sarai in grado di manifestare i tuoi desideri e trasformarli in realtà, avrai la fortuna e la motivazione di cui hai bisogno per raggiungere i tuoi obiettivi personali.

Cancro

Il giorno più fortunato del Cancro sarà il 17 luglio. Avrai un’intuizione altamente sviluppata, quindi sarà un giorno ideale per progetti spirituali e creativi. Inoltre, sarà di beneficenza se si desidera il riconoscimento pubblico.

Leone

Il giorno più fortunato dell’anno per le Leone sarà il 31 luglio, quando ci sarà più passione e creatività nella sua vita del solito. Sarà il momento ideale per seguire ciò che il tuo cuore detta.

Vergine

Il 16 febbraio sarà il giorno più fortunato per la Vergine. Quel giorno attende un ciclo completamente nuovo in amore. Ci saranno relazioni romantiche migliori o nuove.

Bilancia

Il giorno più fortunato per la Bilancia sarà il 22 ottobre, giorno in cui il suo fascino sarà al suo apice. Ci sarà un nuovo inizio legato al piacere, al desiderio o alla creatività.

Scorpione

Il 15 novembre sarà il giorno migliore per lo Scorpione. Aspettati benedizioni nella tua vita amorosa, se non hai un partner, le stelle favoriranno il tuo flirt e avrai facilità a conquistare una persona.

Sagittario

Il giorno più fortunato per il Sagittario sarà il 23 novembre. Sarà una giornata perfetta per esprimere i tuoi desideri e iniziare nuove avventure. Le stelle daranno chiarezza nei progetti e nelle relazioni.

Capricorno

Il giorno più fortunato dell’anno per il Capricorno sarà l’8 gennaio, quando avrai più fiducia in te stesso per le opportunità romantiche. L’immagine sarà più chiara in amore.

Acquario

Il giorno più fortunato dell’anno per l’Acquario sarà il 6 marzo. Ci sarà un nuovo ciclo appassionato e amorevole. È il momento perfetto per correre rischi in una relazione ed esprimere la tua sessualità al massimo.

Pesci

Il 12 aprile sarà il giorno più fortunato per i Pesci. La tua creatività sarà amplificata in modo da avere idee innovative che cambieranno il tuo futuro. Inoltre, aspettatevi un risveglio spirituale. Potresti essere interessato: La risoluzione di Capodanno che ogni segno zodiacale soddisferà nel 2022